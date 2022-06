Κινηματογραφικές βραδιές στο δήμο Αθηναίων: Το πρόγραμμα του θερινού ΑΒ στα Πατήσια

Υπέροχες θερινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους στον αναγεννημένο ΑΒ στα Πατήσια

Ο Δήμος Αθηναίων, ανάβει τα φώτα ενός από τους ιστορικότερους κινηματογράφους της Αθήνας, για δεύτερη χρονιά, στο πλαίσιο του Culture is Athens / Πολιτισμός είναι η Αθήνα. Η μεγάλη αγκαλιά της γειτονιάς των Άνω Πατησίων καθώς και η ανταπόκριση των πολιτών, Αθηναίων και μη, το περασμένο καλοκαίρι, οδήγησε στην απόφαση όχι μόνο να ανοίξει και φέτος ο χώρος αλλά και να λειτουργήσει ως αμιγώς κινηματογραφικός. Το αποτέλεσμα; Ο Θερινός Κινηματογράφος ΑΒ* έχει ετοιμάσει για τον Ιούλιο και το Σεπτέμβριο ένα πλούσιο πρόγραμμα ταινιών, που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και μπορεί να καλύψει τις προτιμήσεις όλων των κινηματογραφόφιλων!

Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με το Athens Open Air Film Festival, το Athens International Children’s Film Festival, το Cinobo, τον κινηματογράφο Τριανόν και το Ιn-edit Greece, μας παρουσιάζει σε 33 βραδιές 31 ξεχωριστές προτάσεις, με μοναδικά αφιερώματα, επανεκδόσεις αγαπημένων ταινιών αλλά και μια πολυαναμενόμενη πρεμιέρα στις 13 Ιουλίου. Η έναρξη του προγράμματος θα γίνει την Παρασκευή 1 Ιουλίου με το Athens Open Air Film Festival και την επετειακή προβολή 60 χρόνων από την πρεμιέρα της ταινίας που έχει αγαπηθεί και συζητηθεί όσο λίγες, Λολίτα του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, και η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Για τον Ιούλιο, θα ακολουθήσει ένα Σαββατοκύριακο αφιερωμένο στους μικρούς μας φίλους, με την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που μεταγλώττισε το Athens Children’s Film Festival, Το Δικό Μας Αστέρι, μια θαυμάσια, τρυφερή ιστορία κινουμένων σχεδίων, βασισμένη στο best seller της Φρίντα Νίλσον, για τους οικογενειακούς δεσμούς που δεν προϋποθέτουν πάντα σχέσεις εξ αίματος, την αγάπη άνευ όρων και την πραγματική έννοια της μητρότητας. Τη σκυτάλη θα πάρει το Cinobo με το αφιέρωμα Italian Classics και τρεις σπουδαίες δημιουργίες, σκηνοθετημένες από δύο masters του παγκόσμιου κινηματογράφου. Ο Φεντερίκο Φελίνι με το πρώιμο αριστούργημά του Οι Βιτελόνοι αλλά και την «αιώνια» Dolce Vita του (σε αποκατεστημένη κόπια από το Film Foundation του Μάρτιν Σκορσέζε) μαζί με τον Μικελάντζελο Αντονιόνι με την Κόκκινη Έρημο θα φροντίσουν να γοητευτούμε για ακόμα μία φορά, όπως συμβαίνει και θα συμβαίνει πάντα μαζί τους. Από το πρόγραμμα δεν θα μπορούσε να λείπει αφιέρωμα στον Βαγγέλη Παπαθανασίου, έναν από τους σπουδαιότερους Έλληνες μουσικοσυνθέτες και πρωτοπόρο της ηλεκτρονικής μουσικής, που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Μάιο και τον οποίο η Τεχνόπολη τιμά με τις προβολές των ταινιών, Οι Δρόμοι της Φωτιάς σε σκηνοθεσία Χιου Χάντσον και Blade Runner σε σκηνοθεσία Ρίντλεϊ Σκοτ. Από το Τριανόν στον ΑΒ έρχεται και το αφιέρωμα Σινεμά στα Στρογγυλά Φεγγάρια, με τις προβολές των Το γεγονός, συγκλονιστική ταινία που κέρδισε κοινό και κριτικούς την περασμένη χρονιά, σε σκηνοθεσία Όντρεϊ Ντιγουάν, Ουπς 2! Ο Νώε ξαναέφυγε, παιδική animation ταινία που καταφθάνει λίγες μόνο μέρες μετά την πρεμιέρα της, και αφού σημείωσε μεγάλη επιτυχία το πρώτο μέρος της, και ακολουθεί η φετινή πρεμιέρα του ΑΒ, Το Χειρότερο Κορίτσι Στον Κόσμο σε σκηνοθεσία Γιόακιμ Τρίερ, που στις 27ες Νύχτες Πρεμιέρας γοήτευσε κάθε θεατή και μιλά για το πιο μυστήριο πράγμα στον κόσμο, τον έρωτα.

Τα κινηματογραφικά ταξίδια του Ιουλίου θα συνεχιστούν με τρία αφιερώματα που επιμελείται η Τεχνόπολη και τα οποία περιλαμβάνουν μοναδικές ταινίες που κανείς δεν θέλει να χάσει, και με τα οποία ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος του φετινού πλούσιου προγράμματος του ΑΒ. Στην μεγάλη οθόνη της δροσερής αυλής θα παρακολουθήσουμε το υπέροχο On The Road αφιέρωμα με την πρωτότυπη και γενναιόδωρη ταινία Βαγόνι Αριθμός 6 σε σκηνοθεσία Γιούχο Κουοσμάνεν, το ελεγειακό Minari σε σκηνοθεσία Λι Ισαάκ Τσουνγκ καθώς και τη σπουδαία τανία Η Χώρα Των Νομάδων σε σκηνοθεσία Κλόι Τζάο. Θα ακολουθήσει η επιλογή ταινιών Chiaroscuro στην οποία περιλαμβάνονται οι ιδιαίτερες High Fidelity σε σκηνοθεσία Στίβεν Φρίαρς, Η Ζωή Συνεχίζεται σε σκηνοθεσία Μάικ Μιλς, Full Time σε σκηνοθεσία Ερίκ Γκραβέλ και Πριν Το Ηλιοβασίλεμα σε σκηνοθεσία Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ. Τις τελευταίες μέρες προβολών θα τις περάσουμε με Θρίλερ στο Σκοτάδι και τις Μόνο Αυτοί Είδαν Τον Δολοφόνο σε σκηνοθεσία Ντομινίκ Μολ, Κανείς Δεν Μπορεί Να Μας Σώσει σε σκηνοθεσία Ροντρίγκο Σορογκόγιεν και Μνήμες Φόνων σε σκηνοθεσία Μπονγκ Τζουν-χο, ταινίες που εξέπληξαν και εντυπωσίασαν τους φίλους της 7ης Τέχνης.

Από αυτό το καλοκαίρι ο Θερινός Κινηματογράφος ΑΒ ξαναβρίσκει τη φυσική του λειτουργία και μας δίνει το πρώτο δείγμα όσων πρόκειται να ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια. Ο πολιτισμός και οι άνθρωποί του θα βρίσκουν πάντα τον τρόπο, κι εμείς θα μπορούμε να δίνουμε ξανά ραντεβού για σινεμά στον ΑΒ, όπως παλιά!

Αναλυτικά το πρόγραμμα του κινηματογράφου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΛΙΟΥ | ΤΑΙΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.07 | 21.30

ATHENS OPEN AIR FILM FESTIVAL

ΛΟΛΙΤΑ, LOLITA, 1962

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: STANLEY KUBRICK, 153’

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 02.07 | 21.00

ΠΑΙΔΙΚΟ & ΕΦΗΒΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (ATHICFF)

ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΑΣΤΕΡΙ, APSTJÄRNAN, THE APE STAR, 2021

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: LINDA HAMBÄCK, 75’

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 3€

*για ηλικίες 5+

ΚΥΡΙΑΚΗ 03.07 | 21.00

ΠΑΙΔΙΚΟ & ΕΦΗΒΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (ATHICFF)

ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΑΣΤΕΡΙ, APSTJÄRNAN, THE APE STAR, 2021

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: LINDA HAMBÄCK, 75’

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 3€

*για ηλικίες 5+

ΔΕΥΤΕΡΑ 04.07 | 21.30

CINOBO – ITALIAN CLASSICS

ΟΙ ΒΙΤΕΛΟΝΟΙ, I VITELLONI, 1953

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: FEDERICO FELLINI, 109’

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 5€

ΤΡΙΤΗ 05.07 | 21.30

CINOBO – ITALIAN CLASSICS

ΓΛΥΚΙΑ ΖΩΗ, LA DOLCE VITA, 1960

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: FEDERICO FELLINI, 166’

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 5€

ΤΕΤΑΡΤΗ 06.07 | 21.30

CINOBO – ITALIAN CLASSICS

ΚΟΚΚΙΝΗ ΈΡΗΜΟΣ, IL DESERTO ROSSO, 1964

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: MICHELANGELO ANTONIONI, 112’

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 5€

ΣΑΒΒΑΤΟ 09.07 | 21.30

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ, CHARIOTS OF FIRE, 1981

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: HUGH HUDSON, 125’

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 5€

ΚΥΡΙΑΚΗ 10.07 | 21.30

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

BLADE RUNNER, 1982

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: RIDLEY SCOTT, 117’

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 5€

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.07 | 21.30

ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΑΝΟΝ ΣΤΟΝ ΑΒ - ΣΙΝΕΜΑ ΣΤΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ

ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ, L'EVENEMENT, HAPPENING, 2021

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: AUDREY DIWAN, 100’

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 5€

ΤΡΙΤΗ 12.07 | 21.30

ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΑΝΟΝ ΣΤΟΝ ΑΒ - ΣΙΝΕΜΑ ΣΤΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ

ΟΥΠΣ 2! Ο ΝΩΕ ΞΑΝΑΕΦΥΓΕ… OOPS 2! THE ADVENTURE CONTINUES…, 2020

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: TOBY GENKEL, SEAN MCCORMACK 85’

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 5€

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.07 | 21.30

ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΑΝΟΝ ΣΤΟΝ ΑΒ - ΣΙΝΕΜΑ ΣΤΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ

ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ (VERDENS VERSTE MENNESKE /THE WORST PERSON IN THE WORLD), 2021

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: JOACHIM TRIER, 128’

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 5€

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.07 | 21.30

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ON THE ROAD

ΒΑΓΟΝΙ ΑΡΙΘΜΟΣ 6, HYTTI NRO 6, COMPARTMENT NO. 6

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: JUHO KUOSMANEN, 2021, 107’

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 5€

ΣΑΒΒΑΤΟ 16.07 | 21.30

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ON THE ROAD

MINARI, 2020

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: LEE ISAAC CHUNG, 115’

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 5€

ΚΥΡΙΑΚΗ 17.07 | 21.30

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ON THE ROAD

Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΝΟΜΑΔΩΝ, NOMADLAND, 2020

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: CHLOE ZHAO, 107’

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 5€

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.07 | 21.30

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - CHIAROSCURO

HIGH FIDELITY, 2000

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: STEPHEN FREARS, 113’

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 5€

ΠΕΜΠΤΗ 21.07 | 21.30

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - CHIAROSCURO

Η ΖΩΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ, C’MON C’MON, 2021

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: MIKE MILLS, 109’

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 5€

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.07 | 21.30

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - CHIAROSCURO

FULL TIME, À PLEIN TEMPS, 2021, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ERIC GRAVEL, 88’

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 5€

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.07 | 21.30

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - CHIAROSCURO

ΠΡΙΝ ΤΟ ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ ,BEFORE SUNSET, 2004

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: RICHARD LINKLATER, 80’

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 5€

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.07 | 21.30

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ΘΡΙΛΕΡ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ ΕΙΔΑΝ ΤΟ ΔΟΛΟΦΟΝΟ, SEULES LES BÊTES, ONLY THE ANIMALS, 2019

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : DOMINIK MOLL, 117’

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 5€

ΤΡΙΤΗ 26.07 | 21.30

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ΘΡΙΛΕΡ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ, QUE DIOS NOS PERDONE/MAY GOD SAVE US, 2016

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: RODRIGO SOROGOYEN, 127’

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 5€

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.07 | 21.30

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ΘΡΙΛΕΡ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΜΝΗΜΕΣ ΦΟΝΩΝ, MEMORIES OF MURDER , 2003

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: BONG JOON HO, 132’

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 5€

Προπώληση εισιτηρίων από το viva.gr και το δίκτυο μεταπωλητών του.

