«Catching Fire: The Story of Anita Pallenberg»: Έρχεται ντοκιμαντέρ για τη μούσα των Rolling Stones

Την ιστορία της Ανίτα Πάλενμπεργκ, του μοντέλου και ηθοποιού που έγινε γνωστή τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 μετά από μια τυχαία συνάντηση με τους Rolling Stones αφηγείται το ντοκιμαντέρ «Catching Fire: The Story of Anita Pallenberg».

Η Magnolia Pictures απέκτησε τα δικαιώματα για τη Βόρεια Αμερική του ντοκιμαντέρ που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών.

Η Αλέξις Μπλουμ και η Σβετλάνα Ζιλ σκηνοθέτησαν την ταινία παραγωγής της SK Global Entertainment, στην οποία ακούγεται η φωνή της Σκάρλετ Τζοχάνσον ως, Ανίτα Πάλενμπεργκ βασισμένη στα γραπτά των αδημοσίευτων απομνημονευμάτων της. Η Πάλενμπεργκ αφηγείται τα πρώτα της χρόνια στη Ρώμη και τα σχολικά χρόνια της στη Γερμανία, σε μια καλλιτεχνική αλλά παραδόξως αυστηρή οικογένεια. Η Πάλενμπεργκ επαναστάτησε και σε ηλικία 19 ετών πήγε στη Νέα Υόρκη, γνωρίζοντας πολύ λίγα αγγλικά.

