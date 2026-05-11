«Maitreya»: Πάμελα Άντερσον και Ντέμπι Χάρι μαζί στη νέα κωμωδία

Ένα αναπάντεχο δίδυμο ετοιμάζεται για τη μεγάλη οθόνη: η πρωταγωνίστρια του «Naked Gun», Πάμελα Άντερσον, συναντά την εμβληματική τραγουδίστρια των Blondie, Ντέμπι Χάρι, στη νέα κωμωδία με τίτλο «Maitreya», η οποία κάνει το ντεμπούτο της στην αγορά του Φεστιβάλ των Καννών. Η παραγωγή ανήκει στην εταιρεία Caviar, γνωστή από το βραβευμένο δράμα «Sound of Metal».

Η πλοκή επικεντρώνεται στη Maitreya (Άντερσον), μια ανερχόμενη γκουρού στον χώρο της εναλλακτικής θεραπείας. «Καθώς ετοιμάζεται για ένα συνέδριο στην Ινδία, δέχεται ένα τηλεφώνημα από την αποξενωμένη αδελφή της, Monica, η οποία την ενημερώνει ότι ο πατέρας τους βρίσκεται στις τελευταίες του στιγμές. Αντί να παραμείνει στο πλευρό του, η Maitreya αποφασίζει να πάρει όλη την οικογένεια μαζί της στο ταξίδι, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας της, Barbara (Χάρι), σκοπεύοντας να δοκιμάσει πάνω τους τις θεραπευτικές της μεθόδους, ενώ ταυτόχρονα συλλέγει κρυφά υλικό για το επόμενο βιβλίο της».

Ο Τζόναθαν Κρίσελ θα αναλάβει τη σκηνοθεσία, βασισμένος στο σενάριο του υποψήφιου για BAFTA, Σάμιουελ Ντ. Χάντερ, δημιουργού της «Φάλαινας». Την παραγωγή για λογαριασμό της Caviar υπογράφουν οι Μπερτ Χάμελινκ, Μάικλ Σαγκόλ και Άλισον Χιρονάκα, μαζί με την Ντάνικα Ραντοβάνοφ.

Η εταιρεία Fortitude International της Nadine de Barros ξεκινά τις διεθνείς πωλήσεις στο Φεστιβάλ των Καννών, ενώ οι CAA Media Finance και UTA Independent Film Group έχουν αναλάβει τη διανομή για τη Βόρεια Αμερική. Σύμφωνα με το Deadline, τα γυρίσματα είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν στα τέλη του έτους.

Πηγή: skai.gr

