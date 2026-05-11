Oasis: Το ντοκιμαντέρ της μεγάλης επιστροφής έρχεται στις αίθουσες το φθινόπωρο

Η περιοδεία επανένωσης των Oasis αποτέλεσε ένα από τα κορυφαία πολιτιστικά ορόσημα του 2025 και πλέον το συγκρότημα φιλοδοξεί να μεταφέρει αυτόν τον θρίαμβο στη μεγάλη οθόνη. Το προς το παρόν, άτιτλο ντοκιμαντέρ, μια συμπαραγωγή των Magna Studios και Sony Music Vision, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένες αίθουσες και οθόνες IMAX στις 11 Σεπτεμβρίου, προτού διατεθεί παγκοσμίως μέσω του Disney+.

Η ταινία φέρει την υπογραφή του Στίβεν Νάιτ, δημιουργού του «Peaky Blinders» και σεναριογράφου του επερχόμενου James Bond, σε σκηνοθεσία των Ντίλαν Σάουδερν και Γουίλ Λάβλεϊς.

Αποτυπώνει την ιστορική επιστροφή των Λίαμ και Νόελ Γκάλαχερ με την περιοδεία «Oasis Live '25», μία από τις πιο πολυαναμενόμενες επανενώσεις στα χρονικά της μουσικής. Με αποκλειστική πρόσβαση στις πρόβες, τα παρασκήνια και τη σκηνή, το ντοκιμαντέρ φιλοξενεί τις πρώτες κοινές συνεντεύξεις των δύο αδελφών μετά από ένα κενό 25 ετών. Παράλληλα, εξερευνά τον αντίκτυπο αυτής της εκπληκτικής παγκόσμιας πολιτιστικής στιγμής αναδεικνύοντας τη διαχρονική σημασία της μουσικής των Oasis σε γενιές θαυμαστών σε όλο τον κόσμο.

«Ανυπομονώ πραγματικά να δει ο κόσμος αυτή την ταινία», δήλωσε ο Νάιτ. «Πιστεύω ότι αποτυπώνει το πνεύμα και το συναίσθημα μιας παγκόσμιας στιγμής και δικαιώνει την ιδιοφυΐα δύο εξαιρετικών ανθρώπων. Ήθελα να αφηγηθώ όχι μόνο την ιστορία των αδελφών και του συγκροτήματος αλλά και των θαυμαστών, των οποίων τη ζωή η μουσική άγγιξε και κάποιες φορές, άλλαξε για πάντα», συμπλήρωσε.

Την παραγωγή υπογράφουν οι Σαμ Μπρίτζερ και Γκάι Χίλι, ενώ στους εκτελεστικούς παραγωγούς περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι Μαρίσα Κλίφορντ και Τομ Μακέι, σύμφωνα με το Variety.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.