Το αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer αποκτά νέες εκδόσεις, νέες τεχνολογίες και περισσότερη αυτονομία

Η Ford ανακοινώνει σήμερα την πρεμιέρα μιας αναβαθμισμένης έκδοσης του αμιγώς ηλεκτρικού Explorer που είναι σχεδιασμένη για ταξίδια αναψυχής και εξοπλισμένη ώστε να ανταποκρίνεται τόσο στις καθημερινές απαιτήσεις, όσο και στις ανάγκες που προκύπτουν στις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.

Οι εκδόσεις Standard Range του Ford Explorer καθίστανται τώρα ακόμα πιο αποδοτικές, χάρη σε μία νέα μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) και έναν βελτιωμένο ηλεκτροκινητήρα, που αντίστοιχα αναβαθμίζουν την αυτονομία με μία πλήρη φόρτιση και την αποδιδόμενη ροπή για ταχύτερη επιτάχυνση.

Η έκδοση Collection αποτελεί μία νέα προσθήκη στη γκάμα του μοντέλου και ταυτόχρονα το πιο πρόσφατο μοντέλο της σειράς Ford Collection. Σχεδιασμένη ώστε να αποτελέσει την απόλυτη έκφραση του δυναμικού πνεύματος του Explorer, αντλεί έμπνευση από τον σπορ εξοπλισμό, κάτι που αποτυπώνεται στον μοναδικό σχεδιασμό, τα χρώματα και τα υλικά της.

Τα ήδη προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού του Explorer έχουν διευρυνθεί ακόμα περισσότερο, παρέχοντας στους οδηγούς αναβαθμισμένη υποστήριξη. Το σύστημα Pro Power Onboard προσφέρει τη δυνατότητα τροφοδοσίας συσκευών όταν βρίσκεστε μακριά από το σπίτι, μέσω της προσθήκης μιας πρίζας στο πορτμπαγκάζ ή ενός αντάπτορα που συνδέεται στη θύρα φόρτισης. Αυτό το σύστημα μπορεί να παρέχει συνδυαστική συνολική ισχύ έως και 2,3 kW, αντλώντας ενέργεια από την μπαταρία υψηλής τάσης του Explorer.

Το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας SYNC Move του Explorer έχει επίσης αναβαθμιστεί με μια ανασχεδιασμένη διεπαφή που εξασφαλίζει μεγαλύτερη σαφήνεια και ευκολία χρήσης. Παράλληλα, παρέχει μια διευρυμένη απεικόνιση τόσο για την κάμερα στάθμευσης όσο και για το σύστημα πλοήγησης, καθώς και δυνατότητα ομαδοποίησης διαφόρων εφαρμογών (apps) σε φακέλους, σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη.

«Το Ford Explorer είναι ένα εξαιρετικά ικανό και ευέλικτο, αμιγώς ηλεκτρικό SUV με δυναμικό χαρακτήρα, που ταιριάζει απόλυτα σε πελάτες που αναζητούν οδηγικές συγκινήσεις», δήλωσε ο Christian Weingaertner, general manager, passenger vehicles, Ford Europe. «Παρ’ όλα αυτά, αναζητούμε συνεχώς τρόπους να βελτιώνουμε τα οχήματά μας. Με μεγαλύτερη αυτονομία, πιο προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και το Pro Power Onboard, σε συνδυασμό με μία φρέσκια εμφάνιση με την έκδοση Collection, το Explorer ανεβάζει ακόμα ψηλότερα τον πήχη».

Explorer Collection: Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τον κόσμο των σπορ

Το νέο Explorer Collection είναι η πρόσφατη προσθήκη στην Ford Collection, η οποία αποτελεί μια σειρά ειδικών μοντέλων περιορισμένης παραγωγής που συνδυάζει μοναδικό σχεδιασμό με βελτιωμένες προδιαγραφές. Σχεδιασμένη με στόχο να αποτελέσει την απόλυτη έκφραση του δυναμικού πνεύματος του Ford Explorer, η έκδοση Collection αντλεί έμπνευση από αθλητές και σπορ εξοπλισμό, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, τιμώντας όσους αγαπούν τη δράση και τις συναρπαστικές εμπειρίες.

Εξωτερικά, το Explorer Collection διαθέτει το αποκλειστικό χρώμα Cactus Grey, καθώς και Satin Black ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών νέας σχεδίασης. Τη συνολική εμφάνιση ολοκληρώνουν τόσο η μαύρη οροφή και οι εμπρός/πίσω προστατευτικές ποδιές, όσο και τα χαρακτηριστικά γραφικά που βρίσκονται στις πόρτες και τις πίσω κολόνες – στοιχεία που προσδίδουν στο SUV μοντέλο της Ford μια πιο δυναμική παρουσία.

Στο εσωτερικό, το νέο Explorer Collection έχει ως κύριο χρώμα το Black Onyx, που δημιουργεί αντίθεση με το πορτοκαλί που διακοσμεί τα πλαϊνά των καθισμάτων, το κάτω μέρος της μπάρας ήχου και τις ζώνες ασφαλείας. Ένα εντυπωσιακό μαύρο-πορτοκαλί εφέ διακοσμεί το ταμπλό και την κεντρική κονσόλα, ενώ τα καθίσματα διαθέτουν ένα μοναδικό 2D πλεκτό ένθετο, το οποίο θυμίζει σε υφή και εμφάνιση διάφορα είδη σπορ ρουχισμού και εξοπλισμού υψηλής ποιότητας.

Αυξημένη αυτονομία και απόδοση

Με τη νέα μπαταρία LFP, το Explorer Standard Range προσφέρει αυξημένη κατά περισσότερο από 17% αυτονομία σε σχέση με το παρελθόν, η οποία φτάνει τώρα έως και τα 444 km. Αυτό δίνει στους οδηγούς τη δυνατότητα να διανύουν μεγαλύτερες αποστάσεις με μία πλήρη φόρτιση της μπαταρίας. Ταυτόχρονα, η έκδοση Standard Range του νέου Ford Explorer διαθέτει έναν αναβαθμισμένο ηλεκτροκινητήρα, με ισχύ αυξημένη ισχύ στα 140 kW (190 PS) και ροπή στα 350 Nm. Όλα αυτά βελτιώνουν την απόκριση, με αποτέλεσμα το νέο Ford Explorer Standard Range να επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε 8,0 δευτερόλεπτα.

Ταυτόχρονα, το Ford Explorer συνεχίζει να διατίθεται στις εκδόσεις Extended Range, με κίνηση στους πίσω ή και στους τέσσερις τροχούς, και κορυφαία αυτονομία έως και 602 km.

Νέες τεχνολογίες για ανώτερη οδηγική άνεση

Το αναβαθμισμένο Ford Explorer προσφέρει μία διευρυμένη γκάμα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, για μεγαλύτερη άνεση σε κάθε διαδρομή.

Το Intelligent Adaptive Cruise Control του Explorer είχε ήδη την δυνατότητα να προσαρμόζει την ταχύτητα του οχήματος ανάλογα με το περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψιν τις ενδείξεις των πινακίδων ορίου ταχύτητας, τις στροφές, τις διασταυρώσεις και τους κυκλικούς κόμβους. Τώρα, η αναβαθμισμένη εκδοχή του υποστηρίζει και τη λειτουργία Traffic Light Recognition, η οποία επιτρέπει στο όχημα να επιβραδύνει ή ακόμα και να σταματά αυτόματα στην περίπτωση που το σύστημα ανιχνεύσει κόκκινο ή πορτοκαλί φανάρι μπροστά.

Το νέο Reversing Assist έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει τους οδηγούς σε απαιτητικές συνθήκες, όπως η κίνηση σε στενούς δρόμους. Το σύστημα καταγράφει αυτόματα την πορεία του οχήματος σε απόσταση έως και 50 μέτρα ελέγχοντας το τιμόνι καθ’ όλη την διάρκεια ενός ελιγμού οπισθοπορείας. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί χρειάζεται να χειρίζονται μόνο το φρένο και το γκάζι, ενώ παρακολουθούν τον δρόμο πίσω τους.

Το νέο Trained Park Assist είναι μία ακόμη τεχνολογία που υποστηρίζει τους οδηγούς κατά τη διάρκεια απαιτητικών ελιγμών στάθμευσης. Έχοντας «εκπαιδευτεί» από παρόμοιες ενέργειες στάθμευσης που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν, αναλαμβάνει αυτόματα τον έλεγχο του οχήματος φροντίζοντας για την επιτάχυνση, το φρενάρισμα και την αλλαγή πορείας, ώστε να αναπαράγει με ακρίβεια τον ελιγμό και να σταθμεύσει το Explorer στην επιθυμητή θέση. Το σύστημα μπορεί να αναλάβει τα εν λόγω καθήκοντα για έως και 50 μέτρα και να αποθηκεύσει έως και πέντε διαφορετικά σενάρια στάθμευσης.

Μια ακόμη προσθήκη είναι το σύστημα Driver State Assist, το οποίο χρησιμοποιεί την κάμερα που είναι στραμμένη προς τον οδηγό και τα συστήματα Lane Keep Assist για να παρακολουθεί την προσοχή του τελευταίου και τις κινήσεις του στο τιμόνι. Εάν δεν ανιχνευθεί καμία κίνηση, το σύστημα μπορεί να ενεργοποιήσει τα φρένα για να ειδοποιήσει τον οδηγό. Εάν εξακολουθεί να μην ανιχνεύει καμία ενέργεια από τον οδηγό, μπορεί να ενεργοποιήσει τα αλάρμ, να φρενάρει το όχημα με ελεγχόμενο τρόπο, να ξεκλειδώσει τις πόρτες και να καλέσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης – κάτι ιδιαίτερα σημαντικό σε περίπτωση ιατρικού επεισοδίου του οδηγού.

Όλα τα Ford Explorer διαθέτουν πλέον στάνταρ σύστημα οδήγησης με ένα πεντάλ (One-Pedal Drive), για ακόμα πιο άνετη και ευχάριστη οδήγηση στην πόλη.

Το Pro Power Onboard τροφοδοτεί τις δραστηριότητές σας

Το νέο Pro Power Onboard ξεκλειδώνει ακόμα περισσότερες δυνατότητες για τους κατόχους του Explorer. Το σύστημα πρωτοπαρουσιάστηκε σε ορισμένα επαγγελματικά οχήματα της Ford Pro και τώρα μετατρέπει το Explorer σε κινητή πηγή ενέργειας, ικανή να τροφοδοτεί απρόσκοπτα συσκευές συνολικής ισχύος έως και 2,3 kW.

Μία πρακτική πρίζα Pro Power Onboard βρίσκεται στον χώρο αποσκευών του οχήματος για την ασφαλή φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών, όπως laptop. Επίσης, ως προαιρετικό στοιχείο, ένας αντάπτορας μπορεί να συνδεθεί στη θύρα φόρτισης του αυτοκινήτου για τη φόρτιση ηλεκτρικών ποδηλάτων ή άλλων αξεσουάρ εξωτερικού χώρου.

Οι πελάτες μπορούν επίσης να επιλέξουν το νέο Travel Pack, που περιλαμβάνει προστατευτικό για σκύλους, ένθετο στον εμπρός αποθηκευτικό χώρο (frunk) για την οργάνωση αντικειμένων έκτακτης ανάγκης και δίχτυ φόρτωσης στο πορτμπαγκάζ για την υποστήριξη αντικειμένων με μεγαλύτερο όγκο.

Αναβάθμιση του συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας SYNC Move

Το συνδεδεμένο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας SYNC Move του Ford Explorer διαθέτει μια κινητή οθόνη 14,6 ιντσών με στάνταρ συμβατότητα ασύρματου Apple CarPlay και Android Auto. Πλέον, το σύστημα υποστηρίζεται από νέο λογισμικό βασισμένο σε Android, για ακόμα πιο ομαλή λειτουργία.

Η διεπαφή έχει επανασχεδιαστεί για μεγαλύτερη σαφήνεια και ευκολία χρήσης. Τώρα παρέχεται η δυνατότητα ομαδοποίησης διαφόρων εφαρμογών σε φακέλους ή συνδυασμού τους, ώστε ο οδηγός να οργανώνει τα πιο σημαντικά για τον ίδιο app – όπως θα έκανε με ένα smartphone. Ταυτόχρονα, για ακόμα καλύτερη ευκολία, το infotainment παρέχει τώρα διευρυμένη απεικόνιση τόσο για την κάμερα στάθμευσης όσο και για το σύστημα πλοήγησης.

Η νέα γκάμα εκδόσεων του Ford Explorer, συμπεριλαμβανομένης του Explorer Collection, είναι διαθέσιμη για παραγγελία με τα πρώτα αυτοκίνητα να αναμένονται στη χώρα μας τον Ιούνιο.

Πηγή: skai.gr

