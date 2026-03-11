Dacia - Futuready: Ο στρατηγικός οδικός χάρτης έως το 2030

Η Dacia συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τα θεμελιώδη στοιχεία της σύγχρονης μετακίνησης, μέσα από ένα μοναδικό επιχειρηματικό μοντέλο που συνδυάζει ελκυστικό σχεδιασμό, αποδεδειγμένη ανθεκτικότητα και προσιτή καινοτομία. Αναγνωρισμένη ως η μάρκα με την κορυφαία σχέση αξίας-τιμής στην αγορά, η Dacia έχει οικοδομήσει την επιτυχία της πάνω σε μια αυστηρά πειθαρχημένη και εξαιρετικά αποδοτική φιλοσοφία design to cost, επιτυγχάνοντας διαρθρωτικό πλεονέκτημα κόστους της τάξης του 15% σε σύγκριση με την αγορά.

Η ανταγωνιστικότητα αυτή ενισχύεται από ένα ιδιαίτερα βελτιστοποιημένο βιομηχανικό αποτύπωμα, με υψηλό βαθμό τοπικής ενσωμάτωσης και αυξημένους δείκτες αξιοποίησης εργοστασίων, καθώς και από ένα ευέλικτο μοντέλο διανομής που λειτουργεί με κόστος μικρότερο από το ήμισυ του μέσου όρου των δυτικοευρωπαϊκών ανταγωνιστών. Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν στη Dacia να προσφέρει ουσιαστικά, ανθεκτικά και προσιτά οχήματα σε μια διαρκώς διευρυνόμενη πελατειακή βάση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η απήχηση της μάρκας επιβεβαιώνεται από ένα από τα υψηλότερα ποσοστά πιστότητας πελατών στην Ευρώπη. Πάνω από το 70% των ιδιοκτητών Dacia παραμένουν στη μάρκα κατά την ανανέωση του οχήματός τους, ενώ ένα επιπλέον 10% επιλέγει μοντέλο Renault. Με άλλα λόγια, το 80% παραμένει εντός του Renault Group. Παράλληλα, η Dacia επιδεικνύει ιδιαίτερα ισχυρή επίδοση σε επίπεδο κατάκτησης νέων πελατών, καθώς περίπου το 65% των αγοραστών είναι νέοι πελάτες που προέρχονται εκτός του Ομίλου.

Η δυναμική αυτή ενισχύεται από τις εξαιρετικές επιδόσεις της μάρκας στο κανάλι λιανικής, κατατάσσοντας τη Dacia ως τη δεύτερη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στην ευρωπαϊκή αγορά λιανικής.

Το 2025, η επιτυχία της Dacia αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στις επιδόσεις των βασικών της μοντέλων:

• Sandero: Το δημοφιλέστερο επιβατικό αυτοκίνητο στην Ευρώπη, σε όλα τα κανάλια πωλήσεων, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, και το Νο1 μοντέλο σε πωλήσεις προς ιδιώτες πελάτες από το 2017.

• Duster: Το δεύτερο πιο εμπορικό SUV στην ευρωπαϊκή αγορά λιανικής.

• Bigster: Το best seller C SUV στην αγορά λιανικής, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Στο τέλος του 2025, η Dacia κατέγραψε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο, ξεπερνώντας τα 10 εκατομμύρια οχήματα παγκοσμίως από το 2004.

Ένας σαφής και φιλόδοξος στρατηγικός οδικός χάρτης έως το 2030

Η μεσοπρόθεσμη στρατηγική της Dacia ενισχύει τη δοκιμασμένη «μαγική συνταγή» της, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα τις θεμελιώδεις αρχές που τη χαρακτηρίζουν. Ο οδικός χάρτης έως το 2030 βασίζεται σε πέντε βασικούς πυλώνες:

Αποφασιστική είσοδος στην ηλεκτρική κινητικότητα

Η Dacia προχωρά με αυτοπεποίθηση στην ηλεκτρική εποχή, με το λανσάρισμα τεσσάρων αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων έως το 2030.

Η πορεία αυτή ξεκινά φέτος με ένα νέο ηλεκτρικό μοντέλο της κατηγορίας A, βασισμένο στην πλατφόρμα RGEV Small του Renault Group και κατασκευασμένο στην Ευρώπη. Αναπτυγμένο σε λιγότερο από 16 μήνες, το νέο μοντέλο ενσωματώνει πλήρως το DNA της Dacia, με εκτιμώμενη τιμή εκκίνησης κάτω από 18.000 ευρώ.

Επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού σε όλη τη γκάμα

Ο εξηλεκτρισμός θα επεκταθεί ταχύτατα σε ολόκληρη τη γκάμα. Σήμερα, ένα στα τέσσερα οχήματα Dacia που πωλούνται είναι εξηλεκτρισμένο. Στο άμεσο μέλλον, χάρη σε νέες εκδόσεις full hybrid και ευφυείς λύσεις εξηλεκτρισμού, τα δύο τρίτα των πωλήσεων της μάρκας θα αφορούν εξηλεκτρισμένα οχήματα. Η Dacia διαθέτει όλα τα απαραίτητα τεχνολογικά και βιομηχανικά εφόδια για την υλοποίηση αυτής της φιλοδοξίας.

Δυναμική ενίσχυση στην κατηγορία C

Η Dacia ενισχύει αποφασιστικά την παρουσία της στην κατηγορία C. Τα πρώτα βήματα με το Bigster έχουν ήδη αποδώσει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Στόχος είναι η αύξηση του μεριδίου των μοντέλων C segment από το ένα πέμπτο των συνολικών πωλήσεων σήμερα, στο ένα τρίτο τα επόμενα χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, η Dacia παρουσιάζει το Striker, ένα νέο, εξηλεκτρισμένο και απρόσμενα δυναμικό crossover. Μαζί με το Bigster, διαμορφώνουν το απόλυτο δίδυμο: δύο διαφορετικές προσωπικότητες με κοινό παρονομαστή το ουσιαστικό, ανθεκτικό και προσιτό DNA της μάρκας.

Το επόμενο κεφάλαιο για το Sandero

Το Dacia Sandero, μια διαχρονική εμπορική επιτυχία σχεδόν δύο δεκαετιών, εξελίσσεται διαρκώς. Η επόμενη γενιά θα διαθέτει πλήρως πολυενεργειακή γκάμα κινητήριων συνόλων, εναρμονισμένη με τον στρατηγικό εξηλεκτρισμό της μάρκας και απόλυτα προσανατολισμένη στις ανάγκες των πελατών.

Παράλληλα, το Sandero θα συνεχίσει να αποτελεί το σημείο αναφοράς στην κατηγορία του αναφορικά με τη σχέση αξίας τιμής — μια δέσμευση που η Dacia παραμένει σταθερά προσηλωμένη να τηρεί.

Ενίσχυση των στοιχείων που καθιστούν τη Dacia μοναδική

Η Dacia θα συνεχίσει να επενδύει στα χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν: την αναγνωρισμένη τεχνογνωσία της στα συστήματα 4x4, τα προσιτά σε ευρύ κοινό μοντέλα, καθώς και την ηγετική της θέση στους κινητήρες bi-fuel (LPG).

Με τον νέο αυτό οδικό χάρτη, η Dacia επιβεβαιώνει τη μοναδική της τοποθέτηση στην αγορά και τη φιλοδοξία της να προσφέρει ρεαλιστική, προσιτή και έτοιμη για το μέλλον κινητικότητα.

Striker: Το όραμα της Dacia για το μέλλον της κατηγορίας C

Η Dacia ενισχύει την παρουσία της στην κατηγορία C με το Striker, ένα νέο crossover πολλαπλών ενεργειακών επιλογών, που συνδυάζει το δυναμισμό ενός station wagon, την πρακτικότητα ενός ευρύχωρου hatchback και την αυξημένη απόσταση από το έδαφος ενός SUV.

Πιστό στο DNA της μάρκας, το Striker υιοθετεί στιβαρό και δυναμικό σχεδιασμό. Οι έντονες γραμμές, η αεροδυναμική σιλουέτα και το κάθετο, επιβλητικό εμπρός μέρος συμπληρώνονται από τη νέα, σύγχρονη φωτεινή υπογραφή της Dacia. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στις λεπτομέρειες, όπως το χαρακτηριστικό γραφικό στοιχείο στις εμπρός πόρτες και η γυαλιστερή μαύρη επιφάνεια που ενώνει τα πίσω φωτιστικά σώματα, με υφή που ενισχύει τον σύγχρονο και ανθεκτικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Με μήκος 4,62 μέτρα, το Striker πλαισιώνει το Bigster στη γκάμα της κατηγορίας C. Μαζί συγκροτούν ένα στιβαρό και ουσιαστικό δίδυμο, σχεδιασμένο να ενδυναμώσει την παρουσία της μάρκας σε ένα στρατηγικής σημασίας segment.

Η γκάμα του Striker θα περιλαμβάνει υβριδική έκδοση, Hybrid 4x4 και έκδοση bi-fuel με LPG. Με εκτιμώμενη τιμή εκκίνησης κάτω από 25.000 ευρώ, το Striker διευρύνει σημαντικά την πρόσβαση στην εξηλεκτρισμένη κινητικότητα, τόσο για ιδιώτες όσο και για εταιρικούς πελάτες.

Η ονομασία Striker, από τη διεθνή λέξη που σημαίνει «χτυπώ τον στόχο», αποτυπώνει το τολμηρό και δυναμικό πνεύμα της Dacia. Εκφράζει την ανθεκτικότητα και την ευελιξία ενός μοντέλου σχεδιασμένου να αποτελέσει τον ιδανικό σύντροφο σε κάθε διαδρομή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.