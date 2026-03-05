STRIKER: Το όνομα του νέου Dacia Crossover που αλλάζει τα δεδομένα

Η κατάληξη «ER», όπως στα Duster, Jogger και Bigster, εντάσσει ξεκάθαρα το STRIKER στην οικογένεια της Dacia. Πρόκειται για ένα όνομα εύκολο στην προφορά, με δυνατή και ξεχωριστή φωνητική ταυτότητα.

Εμπνευσμένο από την παγκόσμια έκφραση «to make a strike» – δηλαδή να πετυχαίνεις τον στόχο, να κάνεις το απόλυτο – το STRIKER εκφράζει την πρόκληση και αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία της μάρκας. Είναι ένα όνομα που ηχεί δυνατά και επιβλητικά, αναδύοντας τη στιβαρότητα ενός πολυδιάστατου μοντέλου — του ιδανικού συντρόφου για κάθε ταξίδι.

Όπως και ο σχεδιασμός του νέου crossover κατηγορίας C, που θα αποκαλυφθεί την Τρίτη 10 Μαρτίου στις 22:00 εδώ, το STRIKER εκπέμπει απλή, θετική και προσιτή ενέργεια, πιστή στο πνεύμα της Dacia.

