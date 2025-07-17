Renault: Η ιστορία της σε έναν νέο εκθεσιακό χώρο

H Renault συγκεντρώνει μια μοναδική συλλογή ιστορικών οχημάτων, καλλιτεχνικής δημιουργίας και έντυπου αρχειακού υλικού, σε ένα νέο εκθεσιακό κέντρο το οποίο προγραμματίζεται να ανοίξει τις πύλες του το 2027 στην πόλη Flins στα περίχωρα του Παρισιού. Εκεί το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά τη μοναδική κληρονομιά της μάρκας μέσα από περιηγήσεις και θεματικές παρουσιάσεις. Αυτό το φιλόδοξο project έχει στόχο να αναδείξει τα 125+ χρόνια ιστορίας της μάρκας, τονίζοντας, παράλληλα, και την επίδρασή της τόσο στην αυτοκινητιστική κουλτούρα, όσο και στη συλλογική μας μνήμη.

«Πιστεύω ότι μια μάρκα αντλεί τη δύναμή της κυρίως από τις καταβολές της. Η βιομηχανική και πολιτιστική μας κληρονομιά βασίζεται σε 125 χρόνια ιστορίας, και εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά επίκαιρη μέχρι και σήμερα. Εμπνέει καθημερινά το εργατικό μας δυναμικό στις προσπάθειές του να φανταστεί το μέλλον της αυτοκίνησης. Και θα μπορούσε κανείς να πει ότι ανήκει σε όλους, καθώς η Renault είναι επίσης και αναπόσπαστο κομμάτι μιας παγκόσμιας λαϊκής κουλτούρας.

Γι' αυτό θέλαμε να μοιραστούμε με το ευρύ κοινό την κληρονομιά μας, μέσα από μια δυναμική, και προσβάσιμη σε όλους, εμπειρία. Ο νέος χώρος θα χαρακτηρίζεται από μία οικογενειακή ατμόσφαιρα, όπου μπορεί κανείς να περιηγηθεί στο χώρο των αυτοκινήτων, και να επανασυνδεθεί με μια ιστορία που δεν είναι στατική αλλά συνεχώς εξελίσσεται: μια κληρονομιά που μας κάνει περήφανους και που θέλουμε να μεταδώσουμε σε όλους.»

Fabrice Cambolive, CEO Renault Brand

Project μιας μοναδικής κληρονομιάς

Απολαύστε την αυτοκινητιστική ιστορία της Renault

Η Renault ανακοινώνει ένα Project μοναδικής κληρονομιάς, σχεδιασμένο να κάνει γνωστή την πλούσια βιομηχανική και πολιτιστική της κληρονομιά, σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Από το 2027, το κοινό θα μπορεί να εμβαθύνει στην ιστορία του Group.

Το project αποτελεί μια ευκαιρία να ανακαλυφθούν εκ νέου εμβληματικά μοντέλα, με το καθένα να έχει να διηγηθεί τη δική του ιστορία: μια ιστορία όχι μόνο τεχνολογικής καινοτομίας, αλλά και κοινωνικής μεταμόρφωσης.

Και επειδή τα αυτοκίνητα συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πόλεων, του τρόπου ζωής, της τέχνης και του πολιτισμού, αποτελούν επίσης την πιο χαρακτηριστική αποτύπωση της καθημερινότητας.

Για τους επισκέπτες, ο νέος χώρος θα ξυπνήσει προσωπικές αναμνήσεις που σχετίζονται με συγκεκριμένα μοντέλα ή διαφημίσεις της μάρκας που σημάδεψαν την εποχή τους, ενώ παράλληλα θα τους δώσει και την ευκαιρία να θαυμάσουν εξαιρετικά έργα τέχνης από το Renault Fund. Αυτός ο μελλοντικός εκθεσιακός χώρος θα αναπαριστά την ιστορία της Renault, ζωντανεύοντάς την μέσα από εμπειρίες, αλληλεπιδράσεις, ειδικές εκδηλώσεις και τεχνολογία. Θα αφηγείται, για παράδειγμα, την ιστορία της μάρκας μέσα από ένα καθηλωτικό ταξίδι βασισμένο στην εικονική πραγματικότητα. Οι επισκέπτες θα βιώσουν την περιπέτεια της Renault, μιας μάρκας της οποίας η ιστορία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της Γαλλίας.

Flins, η προφανής επιλογή

Για αυτό το νέο χώρο, η Renault επέλεξε την περιοχή της Flins, μόλις 40 χιλιόμετρα από το Παρίσι. Από το 1952 που ξεκίνησε τη λειτουργία του, σε αυτό το εμβληματικό εργοστάσιο έχουν παραχθεί πάνω από 18 εκατομμύρια οχήματα. Αποτελεί μία περίτρανη απόδειξη μιας μοναδικής βιομηχανικής περιπέτειας, όπου η μνήμη εκατομμυρίων οχημάτων συναντά τις φιλοδοξίες ενός πιο βιώσιμου τρόπου μετακίνησης.

Από τις γραμμές παραγωγής του έχουν κυλήσει αρκετά εμβληματικά μοντέλα όπως το Dauphine της δεκαετίας του '50, το Renault 5 της δεκαετίας του '70 και του '80, το Renault 4, οι τέσσερις γενιές Clio και ZOE. Πλέον, το εργοστάσιο της Flins επαναπροσδιορίζει την ταυτότητά του, καθώς το 2021 δημιουργήθηκε το Refactory, ένα πρωτοποριακό εργοστάσιο που δραστηριοποιείται αποκλειστικά με την κυκλική οικονομία.

Μια δίοδος μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος, μεταξύ πόλης και βιομηχανικού χώρου

Αυτός ο νέος χώρος που βρίσκεται μπροστά από το εργοστάσιο, στα περίχωρα της Flins και της Elisabethville, προορίζεται να παίξει το ρόλο της γέφυρας που θα ενώνει την πόλη με τον κόσμο της Renault, συνεχίζοντας μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από 70 χρόνια. Θα αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ της πόλης και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Jacob Celnikier, του αρχιτεκτονικού γραφείου CGA, η δομή του εναρμονίζεται ιδανικά με τις ορθογώνιες γραμμές του αρχικού εργοστασίου που σχεδίασε ο Bernard Zehrfuss, νικητής του Βραβείου Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού της Ρώμης το 1939. Σε αντίθεση με τις έντονες οριζόντιες γραμμές του εργοστασίου, ο νέος χώρος έχει έντονες κάθετες γραμμές. Το κτίριο μοιάζει με σκάλα με έξι αλληλοκαλυπτόμενα παραλληλεπίπεδα, που σταδιακά αυξάνονται σε μέγεθος σαν ρωσικές ‘μπαμπούσκες’.

Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης δομής, είναι η πρόσοψη με τα πολλαπλά ανοίγματα σε κάθε επίπεδο, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους επισκέπτες να δουν την πλήρη έκταση της συλλογής. Αυτή η πρόσοψη είναι ανοιχτή και φιλόξενη σε αντίθεση με τους μεγάλους αδιαφανείς όγκους του εργοστασίου στο βάθος.

Ένας ζωντανός χώρος αφιερωμένος στην κληρονομιά της Renault, που θα διαθέτει αίθουσα εκδηλώσεων 2.800τ.μ. και θα πλαισιώνεται από χώρους εργασίας, συναντήσεων και αποθήκευσης. Το πιο εντυπωσιακό τμήμα του, φιλοξενεί τη Συλλογή, με εκατοντάδες οχήματα τοποθετημένα σε ένα είδος «προθηκών». Φαινομενικά τοποθετημένα σε γιγάντια ράφια, τα αυτοκίνητα σχηματίζουν έναν τοίχο που είναι ορατός όχι μόνο από τον χώρο εκδηλώσεων, αλλά και από έξω χάρη στα ανοίγματα στην πρόσοψη.

Ο χώρος των εκδηλώσεων έχει σχήμα μεγάλης αίθουσας, με οροφή που αποτελείται από επίπεδα διαφορετικού ύψους, ξεκινώντας το χαμηλότερο από την είσοδο και καταλήγει στο υψηλότερο σημείο στην γιγαντιαία βιτρίνα με τις ‘προθήκες’ των αυτοκινήτων. Το κτίριο περιλαμβάνει επίσης συνεργείο επισκευής οχημάτων, και χώρους αποθήκευσης ανταλλακτικών και εξοπλισμού.

Μία μοναδική συλλογή, μια ζωντανή απόδειξη της ιστορίας της μάρκας.

Αρχεία και αντικείμενα ως αδιάψευστος μάρτυρας των 125 χρόνων αυτοκινητιστικής ιστορίας

Η κληρονομιά της Renault δεν περιορίζεται μόνο στα οχήματά της. Η εταιρεία διαθέτει επίσης μεγάλο αριθμό αντικειμένων που αφηγούνται την ιστορία της μάρκας από το 1898. Με πάνω από 2,4 χιλιόμετρα αρχείων, η Renault διαθέτει μια εντυπωσιακή συλλογή εγγράφων και αντικειμένων που απεικονίζουν την ιστορία της. Ανάμεσα στα χιλιάδες έγγραφα και αντικείμενα της συλλογής, περιλαμβάνονται αφίσες, σχέδια, μινιατούρες και παιχνίδια, παιδικά αυτοκίνητα με πεντάλ, κύπελλα και μετάλλια, καθώς και βιβλία από τη βιβλιογραφία της Renault.

Ο νέος χώρος θα δώσει στο κοινό τη δυνατότητα να ανακαλύψει πλήρως τον πλούτο αυτών των αρχείων. Ο ρόλος τους είναι ανεκτίμητος στην κατανόηση της ιστορίας της μάρκας και των δημιουργιών της.

Εκατοντάδες ιστορικά οχήματα

Το project θα δώσει επίσης στο ευρύ κοινό, πρόσβαση σε έναν αυτοκινητιστικό θησαυρό, που περιλαμβάνει αρκετές εκατοντάδες οχήματα σε άριστη κατάσταση. Προσεκτικά συντηρημένα και αναπαλαιωμένα, αυτά τα οχήματα καλύπτουν την ιστορία της Renault από το πρώτο αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε από τον Louis Renault το 1898, το Type A, έως τα προπολεμικά μοντέλα, τα αυτοκίνητα της Formula 1, τις εμβληματικές Alpine και τα οραματικά πρωτότυπα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότερα από τα μισά αυτοκίνητα λειτουργούν κανονικά, γεγονός που αποδεικνύει τη λεπτομερή δουλειά που έχει γίνει για τη συντήρησή τους. Για πολλά χρόνια, έξι εξειδικευμένοι τεχνικοί αναλάμβαναν την αποκατάσταση και τη συντήρηση όλων των οχημάτων της ‘Renault Collection’, διασφαλίζοντας ότι κάθε μοντέλο μπορεί να αφηγηθεί τη δική του μοναδική ιστορία. Με βάση αυτή την αναγνωρισμένη τεχνογνωσία, ο νέος χώρος θα στεγάσει επίσης και ένα συνεργείο αποκατάστασης, τόσο για τους κινητήρες όσο και για τα αμαξώματα.

Η ποικιλομορφία της συλλογής μαρτυρά την πλούσια κληρονομιά της Renault. Μια σειρά από εμβληματικά – ορισμένα σπάνια – αντικείμενα, αφηγούνται την ιστορία της τεχνολογίας και του σχεδιασμού της αυτοκινητοβιομηχανίας όλα αυτά τα χρόνια. Άλλα αντικείμενα, που έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή κατά το παρελθόν, θα ξυπνήσουν προσωπικές αναμνήσεις και συναισθήματα στους επισκέπτες. Ποιος δεν έχει θύμησες από ένα ταξίδι στην εξοχή με ένα R4, ή διακοπές με ένα R16;

Συλλογή μοναδικής τέχνης

Η Renault έχει επίσης στην κατοχή της αρκετές εκατοντάδες έργα τέχνης, τα οποία θα εκτεθούν και αυτά. Από τη δεκαετία του 1930, η Renault είναι πρωτοπόρος στην υποστήριξη του σύγχρονου design. Αυτή η μοναδική συλλογή έργων τέχνης δημιουργήθηκε για να χτίσει γέφυρες μεταξύ τέχνης και βιομηχανίας. Με στόχο την ενίσχυση αυτού του οράματος, τον Ιούνιο του 2024, ο Όμιλος ανακοίνωσε τη δημιουργία, του Renault Fund για την Τέχνη και τον Πολιτισμό.

Ο ρόλος του Fund είναι να διασφαλίσει και να προστατεύσει την υπάρχουσα συλλογή, επιδιώκοντας παράλληλα να την ανανεώσει με την προσθήκη σύγχρονων καλλιτεχνών, επιβεβαιώνοντας έτσι τον ρόλο της μάρκας ως προστάτη των τεχνών και του πολιτισμού.

Το Art Factory, μία στέγη τέχνης στην Flins

Στις εγκαταστάσεις της Flins δημιουργήθηκε πρόσφατα ένας χώρος τέχνης με την ονομασία Art Factory, ο οποίος στεγάζεται εκεί που ήταν τα παλιά βαφεία. Σήμερα, αυτός ο χώρος 3.200μ2. είναι αφιερωμένος στη δημιουργία και την έκθεση αστικής τέχνης, προσφέροντας στους καλλιτέχνες την ευκαιρία να εργαστούν σε ένα περιβάλλον που αναπαριστά την ατμόσφαιρα του δρόμου (street art). Εκεί οι καλλιτέχνες έχουν πρόσβαση στα βιομηχανικά χαρακτηριστικά που εξακολουθούν να υπάρχουν γύρω από τον χώρο, και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν, να αλλάξουν ή να ανακυκλώσουν στο έργο τους.

