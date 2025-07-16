Presidential Renault Rafale: Ένα μοναδικό όχημα για τη Γαλλική Προεδρία

Ένα μοναδικό μοντέλο στην υπηρεσία της Γαλλικής Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Βασισμένο στο νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 των 300hp, το μοναδικό αυτό μοντέλο ενσωματώνει τη γαλλική αριστεία και την καινοτομία. Το Rafale που δημιουργήθηκε από το σχεδιαστικό κέντρο της Renault στη Guyancourt, αποτελεί μία τολμηρή και κομψή υλοποίηση του οράματος για το στυλ της μάρκας. Εξωτερικά, η έκδοση Presidential είναι ένα όχημα με κλασσικές και αρμονικές γραμμές, εμπλουτισμένη με αρκετά ξεχωριστά και ταυτόχρονα διακριτικά χαρακτηριστικά, όπως η εμπρός γρίλια στα χρώματα της γαλλικής σημαίας, οι αφαιρούμενες βάσεις για τα σημαιάκια, καθώς και τα “tricolor” (bleu-blanc-rouge), σήματα στις εμπρός πόρτες. Το αμάξωμα, σε αποκλειστική απόχρωση του μπλε (‘Bleu Présidence), ενσωματώνει μια τεχνολογία που περιορίζει κατά 10°C την απορρόφηση θερμότητας, αυξάνοντας την αίσθηση της άνεσης στο εσωτερικό του οχήματος.

Το χρώμα διαθέτει επίσης μπλε, λευκά και κόκκινα ψήγματα, που γίνονται ορατά όταν πέφτουν πάνω τους οι ακτίνες του ήλιου.

Οι πίσω πόρτες κλείνουν απαλά για ομαλή και αθόρυβη λειτουργία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου. Οι βάσεις για τα σημαιάκια είναι διακριτικά τοποθετημένες πάνω από τα φτερά, για μια ελκυστική αλλά διακριτική εμφάνιση σε επίσημα ταξίδια.

Το όχημα έχει θωρακιστεί, έχει επιμηκυνθεί και προσαρμοστεί ώστε να περιλαμβάνει συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Για λόγους ασφάλειας και άνεσης, οι σχεδιαστές επέλεξαν σύνθετα υλικά που είναι ταυτόχρονα ελαφριά και ανθεκτικά.

Το πιστοποιημένο επίπεδο θωράκισης ταιριάζει διακριτικά με τη συνολική σχεδίαση του οχήματος χωρίς να αλλοιώνει την οπτική του ταυτότητα. Το πλαίσιο έχει ρυθμιστεί αποκλειστικά για ομαλή και σταθερή οδήγηση, ακόμη και σε αστικό περιβάλλον, ενώ η ανάρτηση έχει προσαρμοστεί ώστε να αντισταθμίζει το βάρος της θωράκισης. Τέλος, το όχημα εφοδιάζεται με ζάντες Chicane 20 ιντσών, ελαστικά Michelin all-weather και σύστημα τετραδιεύθυνσης, για βέλτιστη ευελιξία, οδική συμπεριφορά και κράτημα στο δρόμο.

Ένα μοναδικό αυτοκίνητο «για να ζεις μαζί του» ( voiture à vivre)

Το Presidential Renault Rafale έχει σχεδιαστεί με αποκλειστικό στόχο να αντιπροσωπεύει τον αρχηγό του κράτους, ενώ χαρακτηρίζεται και ως γραφείο σε τροχούς.

Σε απόλυτη συνάφεια με το DNA της Renault, το Προεδρικό Renault Rafale είναι ένα «voiture à vivre» που προσφέρει την άνεση, την καινοτομία κορυφαίας τεχνολογίας και το κύρος που απαιτεί η Γαλλική Προεδρία. Αυτό το εξαιρετικό όχημα συνοδεύει τον Αρχηγό του Κράτους στα επίσημα ταξίδια, παρέχοντας παράλληλα έναν λειτουργικό, δικτυωμένο και ασφαλή χώρο εργασίας.

Στο πίσω μέρος, η καμπίνα επιβατών έχει σχεδιαστεί για να εκτελεί χρέη γραφείου σε τροχούς, με ειδικά διαμορφωμένη διάταξη για λειτουργική και εργονομική χρήση. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη θερμική και ακουστική άνεση για τους διακεκριμένους επιβάτες του: η βελτιωμένη ηχομόνωση δημιουργεί ένα περιβάλλον που ευνοεί την εργασία και τις εμπιστευτικές συζητήσεις, ενώ ο κλιματισμός έχει βελτιστοποιηθεί για να διατηρεί πάντα την ιδανική θερμοκρασία στο εσωτερικό.

Γαλλική Τριμερής Σύμπραξη

Το συγκεκριμένο project είναι το αποτέλεσμα μιας αποκλειστικής τριμερούς συνεργασίας μεταξύ του Μεγάρου των Ηλυσίων, της Renault και Γαλλικών βιομηχανικών οίκων, που είναι γνωστοί για την ποιότητα της δουλειάς τους. Από το στάδιο του σχεδιασμού, ομάδα οδηγών, υπαλλήλων ασφαλείας και μηχανικών από το προσωπικό της Προεδρίας, συνεργάστηκε με τους μηχανικούς της μάρκας με στόχο να ενσωματώσει τις συγκεκριμένες απαιτήσεις όσον αφορά την ασφάλεια, την άνεση και τη λειτουργικότητα για αυτόν τον τύπο οχήματος.

Μαύρο μάρμαρο Grand Antique από τα Πυρηναία: ένα κορυφαίο high-tech υλικό επεξεργασμένο από την Mineral Expertise

Χρησιμοποιώντας ένα υλικό που σπάνια συναντά κανείς στην αυτοκινητοβιομηχανία, και μετά από μια εξονυχιστική διαδικασία επιλογής, οι σχεδιαστές επέλεξαν ένα μαύρο μάρμαρο με λευκά ‘νερά’ που εξορύσσεται στα Πυρηναία. Τοποθετημένο με ακρίβεια γύρω από την πίσω κεντρική κονσόλα, στο ταμπλό και στο κεντρικό τμήμα του τιμονιού του Προεδρικού Renault Rafale, το μάρμαρο προσθέτει ένα κομψό φινίρισμα σε μια καμπίνα σχεδιασμένη με προορισμό να παίξει το ρόλο του γραφείου σε τροχούς. Από την επιλογή των μαρμάρινων στοιχείων μέχρι την ενσωμάτωσή τους, ολόκληρη η διαδικασία επιβλέπονταν από τη Mineral Expertise, μια κορυφαία γαλλο-ιταλική εταιρεία με απόλυτη εξειδίκευση στις μαρμάρινες κατασκευές.

Κομψή μαρκετερί από τον Ludovic Avenel, έναν τεχνίτη αναγνωρισμένης αξίας:

Απόφοιτος της σχολής καλών τεχνών École Boulle, ο Ludovic Avenel εκπαιδεύτηκε στην κατασκευή επίπλων, στο σχεδιασμό προϊόντων και στην εσωτερική αρχιτεκτονική. Για το προεδρικό Renault Rafale, σχεδίασε την επένδυση για τα χειριστήρια ελέγχου σε σκούρο ξύλο οξιάς με ειδική τεχνοτροπία μαρκετερί. Η φυσική ζεστασιά του χειροποίητου φινιρίσματος ισορροπεί απόλυτα με την κομψότητα του μαρμάρου.

Αποκλειστικές ταπετσαρίες, κατασκευασμένες στα εργαστήρια της Renault:

Οι ειδικοί ταπετσιέρηδες της Renault αντικατοπτρίζουν την αριστεία μιας τέχνης που συνδυάζει την παράδοση με την καινοτομία. Για το Προεδρικό Renault Rafale, κάθε λεπτομέρεια δημιουργήθηκε με τη μέγιστη προσοχή, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου της Προεδρίας. Προερχόμενο από επιλεγμένα κομμάτια, το δέρμα κατεργάστηκε σε συγκεκριμένα χρώματα, ενώ το μπλε χρώμα στις εμφανείς ραφές επιλέχθηκε προσεκτικά για να ταιριάζει με το επίσημο χρώμα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Τα προσκέφαλα διαθέτουν κεντημένο με λέιζερ το γαλλικό οικόσημο. Στην πλάτη των μπροστινών καθισμάτων, οι διακριτικές και λειτουργικές θήκες για έγγραφα μπορούν να φιλοξενήσουν χρήσιμα αντικείμενα για τους επιβάτες. Μία από τις κύριες προκλήσεις ήταν ο αερισμός στα πίσω καθίσματα. Αυτά απαιτούσαν προηγμένη τεχνογνωσία στην υψηλή μηχανική, με στόχο να διατηρηθεί η άνεση χωρίς να διακυβεύεται η αρμονία του σχεδιασμού.

Κεντρική κονσόλα ειδικά σχεδιασμένη από τη Renault και την Centigon και κατασκευασμένη από την Design & Solution:

Η Design & Solutions, που ιδρύθηκε στη Guyancourt το 2013, είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται στη δημιουργία πρωτοτύπων μοντέλων αυτοκινήτων. Ως διαχρονικός συνεργάτης της Renault για τα πρωτότυπα μοντέλα της, η Design & Solution κατασκεύασε μια αποκλειστική και κομψή πίσω κεντρική κονσόλα για το Προεδρικό Renault Rafale. Σχεδιασμένη για να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένους λειτουργικούς περιορισμούς, αυτή η κονσόλα, επενδυμένη με Alcantara, αναδεικνύει την τεχνογνωσία της Design & Solution και την ικανότητά της να δημιουργεί αντικείμενα με έμφαση στον εργονομικό σχεδιασμό, τις ενσωματωμένες τεχνολογίες και την απτή ποιότητα για άνεση και αποτελεσματικότητα.

Διακριτικό επίπεδο θωράκισης πιστοποιημένο από την Centigon, τη γαλλική εταιρεία που ειδικεύεται στην προστασία των μετακινήσεων υψηλών προσώπων:

Η Centigon France είναι ηγέτης στην ευρωπαϊκή αγορά που ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την κατασκευή ‘tailor made’ θωρακισμένων οχημάτων για πολιτικούς, στρατιωτικούς και την ασφάλεια εν γένει στη μεταφορά υψηλών προσώπων. Διαθέτοντας πάνω από 75 χρόνια εμπειρίας, η εταιρεία προσφέρει πιστοποιημένες και καινοτόμες λύσεις, προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε πελάτη. Εφαρμόζοντας μια προσέγγιση που επικεντρώνεται στην προστασία, την ποιότητα και την απόδοση, η Centigon συνεργάστηκε στενά με τη Renault για τη βελτιστοποίηση της ενσωμάτωσης της θωράκισης. Η εταιρεία χρησιμοποίησε όλη την τεχνογνωσία της στην εξέλιξη του Προεδρικού Renault Rafale, διασφαλίζοντας ότι το όχημα πληροί τα πρότυπα που αναμένονται για μια αποστολή αυτού του τύπου.

Μία ιστορική συμμαχία μεταξύ της Renault και της Γαλλικής Προεδρίας που χρονολογείται εδώ και 105 χρόνια

Η στενή συνεργασία της Renault με την Γαλλική Προεδρία, ξεκινά το 1920, με το πρώτο εμβληματικό μοντέλο της μάρκας για τη Γαλλική Προεδρία. Το πρώτο όχημα ήταν το Renault 40 CV, η ναυαρχίδα της γαλλικής πολυτέλειας, που χρησιμοποιήθηκε από τον Πρόεδρο Paul Deschanel και τους διαδόχους του. Έκτοτε, δώδεκα αρχηγοί κρατών έχουν επιλέξει αυτοκίνητα της Renault για επίσημη χρήση. Από το Reinastella μέχρι το Safrane Limousine, κάθε όχημα αντανακλά το κύρος του προεδρικού αξιώματος.

Αυτή η μοναδική συνεργασία μεταξύ της βιομηχανικής αριστείας και της Προεδρίας της Γαλλικής Δημοκρατίας συνεχίστηκε για πολλές δεκαετίες, διατηρώντας παράλληλα μια σύγχρονη προσέγγιση. Η Renault προσάρμοζε πάντα τα οχήματά της στις ανάγκες του Κράτους, με θωράκιση, άνεση και τεχνολογίες αιχμής. Για 105 χρόνια, η Renault υπήρξε πρωταγωνιστής στην ιστορία της Γαλλικής Δημοκρατίας, και όχι απλώς μία αυτοκινητοβιομηχανία.



Σήμερα, η Renault με το Rafale συνεχίζει τη μακρά παράδοση που τη συνδέει με τη Γαλλική Προεδρία, με ένα μοναδικό αυτοκίνητο που αναδεικνύει την καινοτομία, την υπευθυνότητα και την αριστεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.