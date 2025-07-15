Ford Go Electric: Η ολοκληρωμένη ηλεκτρική γκάμα της Ford σας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε, και ακόμη περισσότερα

Η Ford παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στο όραμά της για καθαρή κινητικότητα με μηδενικές εκπομπές ρύπων, συνεχίζοντας έτσι σταθερά τη μετάβαση της γκάμας της προς την αμιγή ηλεκτροκίνηση. Με στρατηγική στόχευση αλλά και ξεκάθαρη δέσμευση απέναντι στην πράσινη τεχνολογία, η Ford έχει ενισχύσει δυναμικά την παρουσία της στην ταχέως αναπτυσσόμενη και στη χώρα μας κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων παρουσιάζοντας την τελευταία περίοδο τρία νέα και καινοτόμα οχήματα, τα οποία εντάσσονται στην οικογένεια των προηγμένων EV της.

Στη γκάμα Ford τα μοντέλα αυτά έρχονται να πλαισιώσουν την Mustang Mach-E, η οποία αποτέλεσε την αφετηρία της ηλεκτρικής στρατηγικής της Ford, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή βιώσιμης κινητικότητας. Έτσι, μετά και την είσοδο στην αγορά των αμιγώς ηλεκτρικών Explorer και Capri, η Ford περνά σήμερα στο επόμενο επίπεδο έχοντας ως αιχμή του δόρατος το νέο και καινοτόμο Puma Gen-E – το ηλεκτρικό crossover, το οποίο φέρνει την τεχνολογία EV πιο κοντά στον καταναλωτή προσφέροντας του περισσότερα από όσα περίμενε.

Νέο Ford Puma Gen-E: Γεμάτο ενέργεια που ηλεκτρίζει

Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Ford Puma Gen-E διατίθεται μπαταρία ιόντων λιθίου 43 kWh που μπορεί να φορτιστεί εξαιρετικά γρήγορα μέσα σε μόλις 23 λεπτά για το 10-80% της μέγιστης δυναμικής της, με τη χρήση ταχυφορτιστή DC 100 kW.

Χάρη σε προηγμένες τεχνολογίες που ενσωματώνει, όπως η οδήγηση με ένα πεντάλ (one pedal drive) και το σύστημα αναγεννητικής πέδησης, το συμπαγές EV πρωτοπορεί με την αποδοτικότητα που εξασφαλίζει σε όλα τα περιβάλλοντα οδήγησης, προσφέροντας μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 13,1 kWh/100 χλμ., με απαράμιλλη οικονομία μέσα στην πόλη αλλά και υψηλή ταυτόχρονα αυτονομία για μεγαλύτερα ταξίδια. Μέσα σε αστικό περιβάλλον και με μια πλήρη φόρτιση, μπορεί να διανύσει απροβλημάτιστα έως και 523 km και σε μικτές συνθήκες κίνησης 376 km.

Ford Puma Gen-E

Το νέο Ford Puma Gen-E είναι άμεσα διαθέσιμο στο δίκτυο Επίσημων Εμπόρων Ford με €26.906, υποστηριζόμενο από πλήρη εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect 8 ετών, και προνομιακό χρηματοδοτικό πρόγραμμα Ford Finance με επιτόκιο 3,99% ή απόκτηση μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης Ford Lease με μηνιαίο μίσθωμα €250 μέσω του προγράμματος λειτουργικής μίσθωσης Ford Lease.

Νέο Ford Explorer: Ένα ηλεκτρικό SUV με γρήγορη φόρτιση, προηγμένα τεχνολογικά συστήματα και εξαιρετική άνεση

Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό πενταθέσιο Ford Explorer άνοιξε το δρόμο για την έλευση μιας νέας σειράς τολμηρών, εμβληματικών EV της αμερικανικής μάρκας στην Ευρώπη. Σχεδιάστηκε στην Ευρώπη και κατασκευάζεται στο νέο Κέντρο Ηλεκτρικών Οχημάτων της Ford στην Κολωνία, συνδυάζοντας τη γερμανική μηχανολογία με το αμερικανικό στυλ. Αυτό το μεσαίου μεγέθους SUV της Ford μπορεί να φιλοξενήσει άνετα πέντε επιβάτες σε δύο σειρές καθισμάτων και είναι πλήρως εξοπλισμένο για οικογενειακές αποδράσεις, προσφέροντας μια εξαιρετική ψηφιακή εμπειρία σε συνδυασμό με μια συμπεριφορά στο δρόμο προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των Ευρωπαίων πελατών. Προσφέρει αυτονομία άνω των 600 χλμ. και ταχεία φόρτιση 185 kW, που του επιτρέπει να φορτίζει από το 10 έως το 80% σε περίπου 26 λεπτά

Ford Explorer

Το νέο Ford Explorer μπορείτε να το αποκτήσετε με €32.701, συνοδευόμενο από 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect, και προνομιακό χρηματοδοτικό πρόγραμμα Ford Finance με επιτόκιο 3,99%. Εναλλακτικά, μπορείτε να το αποκτήσετε με μηνιαίο μίσθωμα 384€ μέσω του προγράμματος λειτουργικής μίσθωσης Ford Lease.

Νέο Ford Capri: Ένας θρύλος επιστρέφει

Με εκλεπτυσμένη coupe SUV σχεδίαση, το νέο Capri είναι ένα προηγμένο EV σπορ οικογενειακό όχημα που μόνο η Ford θα μπορούσε να κατασκευάσει. Για τους λάτρεις των οικογενειακών αποδράσεων, το νέο Ford Capri αποδεικνύεται ο ιδανικός σύντροφος προσφέροντας έναν από τους μεγαλύτερους χώρους αποσκευών της κατηγορίας με χωρητικότητα που φτάνει έως και τα 572 λίτρα.

Μοναδικό ντιζάιν και σπορ επιδόσεις με €35.200, αλλά και προνομιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης Ford Finance με επιτόκιο 3,99% και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect 8 ετών ή εναλλακτικά με μηνιαίο μίσθωμα 408€ μέσω του προγράμματος λειτουργικής μίσθωσης Ford Lease.

Ford Capri

Ford Mustang Mach-E: Tο εμβληματικό σπορ ηλεκτρικό μοντέλο που δεν σταματά να εξελίσσεται

Με αναβαθμισμένη τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης Ford BlueCruise, περισσότερη ροπή και ισχύ, ταχύτερη φόρτιση και μεγαλύτερη αυτονομία, η Ford Mustang Mach-E έρχεται να προσφέρει στους Έλληνες πελάτες της ακόμα πιο προηγμένα χαρακτηριστικά και λειτουργίες με στόχο την εξασφάλιση υψηλότερων επιπέδων άνεσης, ταχύτερη φόρτιση, υψηλότερη αυτονομία και ακόμα πιο καταιγιστικές επιδόσεις.

Η νέα Ford Mustang Mach-E είναι διαθέσιμη με 52.903€, χρηματοδότηση Ford Finance με επιτόκιο 3,99% και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect ή εναλλακτικά με μηνιαίο μίσθωμα 522€ μέσω του προγράμματος λειτουργικής μίσθωσης Ford Lease.

Πηγή: skai.gr

