Αύξηση 6% στις πωλήσεις αυτοκινήτων τον Ιούνιο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Αύξηση 6% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη χώρα τον Ιούνιο εφέτος, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 25.048 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού), έναντι 23.640 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2024 (αύξηση 0,9% είχε παρουσιαστεί τον Ιούνιο 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023). Τα καινούργια ανέρχονται σε 15.915 έναντι 15.627 που κυκλοφόρησαν τον Ιούνιο 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 1,8%.

Το α' εξάμηνο κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 137.902 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 133.802 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 3,1% (αύξηση 6,5% είχε σημειωθεί το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 84.117 έναντι 84.147 που κυκλοφόρησαν το α' εξάμηνο του 2024 και δεν παρουσίασαν ιδιαίτερη μεταβολή (μείωση 0,04%).

Παράλληλα, τον Ιούνιο κυκλοφόρησαν 12.782 νέες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 9.719 τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 31,5% (αύξηση 10,9% είχε σημειωθεί τον Ιούνιο 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 12.364 έναντι 9.314 που κυκλοφόρησαν τον Ιούνιο 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 32,7%.

Το α' εξάμηνο κυκλοφόρησαν 45.049 νέες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 40.878 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 10,2% (αύξηση 15,0% είχε σημειωθεί το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 43.061 έναντι 38.762 που κυκλοφόρησαν το α' εξάμηνο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 11,1%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

