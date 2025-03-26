Λογαριασμός
Μειώθηκαν τον Φεβρουάριο οι πωλήσεις των καινούργιων αυτοκινήτων στην ΕΕ

Οι μεγάλες αγορές της ΕΕ παρουσίασαν πτώση: η Ιταλία (-6%), η Γερμανία (-4,6%) και η Γαλλία (-3,3%) - Αντίθετα, η Ισπανία κατέγραψε αύξηση 8,4%

Αυτοκίνητα

Συνεχίστηκε και τον Φεβρουάριο η πτωτική τάση στις πωλήσεις των επιβατικών αυτοκινήτων στην ΕΕ σε σχέση με τις πωλήσεις του αντίστοιχου περσινού μήνα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ACEA(Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων), ο όγκος των πωλήσεων των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων που πουλήθηκαν κατά την διάρκεια του δεύτερου μήνα του 2025 στην ΕΕ ήταν μειωμένος κατά 3%, σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2024. Το μερίδιο των αυτοκινήτων με ηλεκτρική μπαταρία ήταν 15,2%.

Συγκεκριμένα, οι μεγάλες αγορές της ΕΕ παρουσίασαν πτώση, η Ιταλία (-6%), η Γερμανία (-4,6%) και η Γαλλία (-3,3%). Η Ισπανία κατέγραψε όμως αύξηση 8,4%.

Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2025, τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) αντιπροσώπευαν το 15,2% του συνολικού μεριδίου αγοράς της ΕΕ, υποδηλώνοντας αύξηση από το χαμηλό επίπεδο αναφοράς του 11,5% τη συγκρίσιμη περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024. Τα υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα κατέγραψαν άνοδο, καταλαμβάνοντας το 35,2% των καταναλωτών στην αγορά της ΕΕ. Εν τω μεταξύ, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των αυτοκινήτων βενζίνης και ντίζελ μειώθηκε στο 38,8%, από 48,5% την ίδια περίοδο το 2024.

Κατά το πρώτο δίμηνο του 2025, οι πωλήσεις νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία αυξήθηκαν κατά 28,4%, φτάνοντας τις 255.489 μονάδες, καταλαμβάνοντας το 15,2% του συνολικού μεριδίου αγοράς της ΕΕ. Τρεις από τις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές της ΕΕ, που αντιπροσωπεύουν το 64% όλων των ταξινομήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία, κατέγραψαν ισχυρά διψήφια κέρδη: Γερμανία (+41%), Βέλγιο (+38%) και Ολλανδία (+25%). Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη Γαλλία, η οποία σημείωσε ελαφρά πτώση της τάξης του 1,3%.

Τα στοιχεία του Φεβρουαρίου 2025 έδειξαν ότι οι νέες ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 18,7%, λόγω της σημαντικής ανάπτυξης στις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές: Γαλλία (+51,4%), Ισπανία (+31,5%), Ιταλία (+10,4%) και Γερμανία (+9,8%). Αυτό οδήγησε στην καταγραφή 594.059 μονάδων το πρώτο δίμηνο του 2025, που αντιπροσωπεύουν το 35,2% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ.

Οι εγγραφές plug-in-υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 5% κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, με συνολικά 124.947 μονάδες. Αυτή η μείωση οφείλεται κυρίως σε σημαντικές μειώσεις σε βασικές αγορές όπως το Βέλγιο (-65,3%) και η Γαλλία (-49,3%). Ως αποτέλεσμα, τα plug-in-hybrid ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιπροσωπεύουν πλέον το 7,4% των συνολικών ταξινομήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ.

Επιπλέον, η διακύμανση σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο του 2025 έδειξε αύξηση 23,7% για τα ηλεκτρικά με μπαταρία και 19% για τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ τα plug-in-υβριδικά ηλεκτρικά σημείωσαν ελαφρά πτώση 1,4%.

Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2025, οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων οχημάτων σημείωσαν σημαντική μείωση 20,5%, με όλες τις μεγάλες αγορές να παρουσιάζουν μειώσεις. Η Γαλλία σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση, με τις εγγραφές να πέφτουν κατακόρυφα κατά 27,5%, ακολουθούμενη από τη Γερμανία (-24,9%), την Ιταλία (-19%) και την Ισπανία (-13%).

Με 489.838 νέα αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί μέχρι στιγμής, το μερίδιο αγοράς της βενζίνης μειώθηκε στο 29,1%, από 35,5% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ομοίως, η αγορά ντιζελοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε κατά 28%, με αποτέλεσμα μερίδιο αγοράς 9,7% για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα έως τον Φεβρουάριο του 2025. Συνολικά, διψήφια πτώση παρατηρήθηκε στις περισσότερες αγορές της ΕΕ.

Επιπλέον, η διακύμανση του Φεβρουαρίου 2025 σε ετήσια βάση έδειξε μείωση 22,4% για τη βενζίνη και 28,8% για το ντίζελ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Ηλεκτρικά αυτοκίνητα πωλήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ αυτοκίνητα
