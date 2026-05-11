Lexus TZ: Το νέο, εξαθέσιο ηλεκτρικό SUV που αλλάζει τα δεδομένα

Η Lexus παρουσιάζει σε παγκόσμια πρεμιέρα το ολοκαίνουργιο TZ, ένα αμιγώς ηλεκτρικό premium SUV έξι θέσεων που επαναπροσδιορίζει την άνεση και την απόλαυση των μετακινήσεων.

Ενσαρκώνοντας το νέο όραμα «Discover» της Lexus και τη δέσμευσή της στο «imitate no one», το TZ έχει σχεδιαστεί γύρω από την ιδέα του «Driving Lounge», έναν αρμονικό συνδυασμό χαλαρωτικού εσωτερικού χώρου και δυναμικών επιδόσεων, προσφέροντας μια αναβαθμισμένη εμπειρία τόσο για τους επιβάτες όσο και για τον οδηγό.

Χώρος που θυμίζει σαλόνι: η φιλοσοφία Driving Lounge δημιουργεί ένα περιβάλλον που ευνοεί τη χαλάρωση, την απόλαυση και τη συζήτηση, ενώ η μεγάλη ανοιγόμενη, πανοραμική οροφή που εκτείνεται πάνω από όλες τις σειρές καθισμάτων προσθέτει μία άλλη διάσταση. Η ευρυχωρία και η ήρεμη, ισορροπημένη ατμόσφαιρα αντανακλούν τη Ζεν αισθητική των παραδοσιακών ιαπωνικών κατοικιών και της ιαπωνικής αρχιτεκτονικής.

Εμπειρία κινητικότητας Lexus: οι δυναμικές επιδόσεις του TZ προσφέρουν τον έλεγχο, την αυτοπεποίθηση και την άνεση που χαρακτηρίζουν την οδηγική υπογραφή «Lexus Driving Signature». Το περιβάλλον της καμπίνας είναι καθαρό και λιτό, με τη λειτουργικότητα να συνδυάζεται με σύγχρονη αισθητική, όπως αποτυπώνεται στον λεπτό πίνακα οργάνων και στο σύστημα σχεδίασης «Responsive Hidden Switch» της Lexus. Η άνεση όλων των επιβατών αποτελεί προτεραιότητα, όπως αποτυπώνεται στη λειτουργία «Rear Comfort», η οποία ρυθμίζει τα δυναμικά συστήματα του οχήματος, προσφέροντας πιο ομαλή και ποιοτική εμπειρία για όλους τους επιβάτες.

Εξωτερική σχεδίαση: η σχεδίαση του TZ συνδυάζει την απλότητα με την ακρίβεια, επιδιώκοντας τη χαρακτηριστική παρουσία και τον μοναδικό χαρακτήρα που συνθέτουν το DNA της Lexus. Πέρα από την κομψή και εκλεπτυσμένη αισθητική του, το αμάξωμα ενσωματώνει λεπτομερώς μελετημένα αεροδυναμικά στοιχεία που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση.

Βιώσιμα υλικά: Η Lexus υιοθετεί βιώσιμα υλικά στην κατασκευή των πολυτελών μοντέλων της, συμπεριλαμβανομένου του σφυρήλατου μπαμπού και του ανακυκλωμένου αλουμινίου.

Ο αρχιμηχανικός Takeshi Miyaura εξηγεί: «Σκεφτήκαμε τι σημαίνει πραγματικά η μάρκα Lexus για τους πελάτες μας — ανθρώπους που εκτιμούν τον χρόνο τους και επιλέγουν την αυθεντικότητα — και θελήσαμε να προσφέρουμε μια νέα εμπειρία Lexus. Ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα ήταν ο καλύτερος τρόπος να το πετύχουμε, γιατί συνδυάζει ιδανικά την οδηγική απόλαυση με την εξέλιξη. Πέρα από το ‘να βλέπεις, να ταξιδεύεις και να οδηγείς’, προσθέτουμε τώρα μια νέα πτυχή: την αξία του να περνάς χρόνο μέσα στο αυτοκίνητο.»

Το Lexus TZ αποκαλύπτεται ενόψει της εμπορικής του διάθεσης στην ευρωπαϊκή αγορά το 2027.

Εσωτερικό: Ένα φιλόξενο driving lounge

Στο εσωτερικό του TZ κυριαρχεί μια εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα – ένα «driving lounge» που προσφέρει κορυφαία άνεση, ησυχία και πολυτελή χαρακτηριστικά, με βάση τις μοναδικές αρχές φιλοξενίας «Omotenashi» και δεξιοτεχνίας «Takumi» της Lexus. Πρόκειται για έναν χώρο όπου όλοι μπορούν να χαλαρώσουν, απολαμβάνοντας την ήσυχη και ποιοτική εμπειρία ταξιδιού που προσφέρει ένα BEV, χωρίς εξωτερικούς θορύβους.

Τα πλεονεκτήματα της σχεδιαστικής φιλοσοφίας της Lexus αναδεικνύονται στο TZ με μια λιτή οθόνη οργάνων χωρίς κάλυμμα – ασύμμετρης σχεδίασης 12,3 ιντσών – και τον χαμηλό, λεπτό, οριζόντια τοποθετημένο πίνακα οργάνων, που διευρύνει το οπτικό πεδίο από τη θέση του τιμονιού.

Το TZ έχει συνολικό μήκος 5.100 mm και μεταξόνιο 3.050 mm, εξασφαλίζοντας άπλετο χώρο για ένα άνετο εσωτερικό έξι θέσεων και την τοποθέτηση μεγάλης μπαταρίας. Ενδεικτικά, το SUV Lexus RX έχει μήκος 4.890 mm και μεταξόνιο 2.850 mm.

Η κεντρική οθόνη multimedia 14 ιντσών συνεργάζεται με την οθόνη πολλαπλών πληροφοριών 12,3 ιντσών, επιτρέποντας την προβολή του πλήρους χάρτη πλοήγησης στον πίνακα οργάνων του οδηγού. Έτσι, οι οδηγίες γίνονται πιο εύκολα αντιληπτές, χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται να πάρει το βλέμμα του από τον δρόμο – ένα βασικό στοιχείο της ανθρωποκεντρικής σχεδίασης του cockpit.

Οι ιδιοκτήτες θα έχουν πρόσβαση σε ποικίλες νέες και αναβαθμισμένες λειτουργίες πληροφόρησης, πλοήγησης, ασφάλειας και άνεσης, οι οποίες προσφέρονται μέσω πακέτων συνδεδεμένων υπηρεσιών, διαθέσιμων με συνδρομή στην εφαρμογή LexusLink+.

Πηγή: skai.gr

