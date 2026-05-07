Transport Show: Η Ford Pro επαναπροσδιορίζει την ασφάλεια και την αποδοτικότητα στις μεταφορές

Η Ford Pro συμμετέχει δυναμικά στη φετινή 5η Διεθνή Έκθεση Επαγγελματικών Οχημάτων, Τεχνολογίας Μεταφορών και Logistics, Transport Show, η οποία πραγματοποιείται στις 8, 9 και 10 Μαΐου 2026 στο Metropolitan Expo, παρουσιάζοντας μία πλήρη γκάμα επαγγελματικών οχημάτων και λύσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη μείωση του συνολικού λειτουργικού κόστους για όλους τους επαγγελματίες.

Puma Van Gen-E & E-Transit Courier - Οι πιο προηγμένες compact λύσεις

Οι επισκέπτες της φετινής έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να δουν και να γνωρίσουν από κοντά δύο compact επαγγελματικά μοντέλα της Ford Pro που είναι σχεδιασμένα για ευέλικτες και αποδοτικές μεταφορές σε αστικό περιβάλλον. Το πρώτο από αυτά είναι το νέο Puma Van Gen-E, η αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή για επαγγελματική χρήση του δημοφιλούς Puma, η οποία ενσωματώνει τεχνολογία μηδενικών εκπομπών με στόχο να προσφέρει χαμηλό κόστος χρήσης. Το βαν διατηρεί τις πρακτικές διαστάσεις και την ευελιξία του δημοφιλούς Puma που απαιτούν οι αστικές διανομές, σε συνδυασμό με το πρακτικό GigaBox χωρητικότητας 145 λίτρων και τον εμπρός αποθηκευτικό χώρο (frunk) των 43 λίτρων, ενώ παράλληλα προσφέρει μικτό ωφέλιμο φορτίο που φτάνει τα 490 κιλά και όγκο φόρτωσης 1 m3.

Με τη σειρά του, το νέο E-Transit Courier αποτελεί μία από τις πλέον σύγχρονες λύσεις στην κατηγορία των compact βαν, προσφέροντας αυτονομία έως και 300 km και ωφέλιμο φορτίο έως 625 kg εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα μεταφορά δύο ευρωπαλετών. Με σύγχρονη σχεδίαση, ψηφιακό περιβάλλον καμπίνας και προηγμένα συστήματα συνδεσιμότητας, υποστηρίζει με τον καλύτερο τρόπο την αποδοτικότητα, συμβάλλοντας στη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Puma Van Gen-E

Transit Van – Το σημείο αναφοράς για κάθε σκληρή δουλειά

Δίπλα στις compact λύσεις των Puma και Courier, το καταξιωμένο Transit Van παραμένει ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης για κάθε επιχείρηση που απαιτεί σκληρή δουλειά και αξιοπιστία. Σχεδιασμένο για να ανταπεξέρχεται σε κάθε είδους μεταφορικό έργο –από τις πιο απαιτητικές παραδόσεις έως τις βαριές εργασίες– το Transit Van προσφέρει κορυφαία χωρητικότητα φορτίου, εντυπωσιακό ωφέλιμο βάρος και θρυλική ανθεκτικότητα. Με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης και ψηφιακές υπηρεσίες που βελτιστοποιούν την καθημερινή χρήση, αποτελεί το πλέον αξιόπιστο εργαλείο για τον κλάδο των logistics και των εμπορευματικών μεταφορών μεγάλης κλίμακας.

Ranger PHEV & Ranger Raptor - Κορυφαία pick-up για κάθε απαίτηση

Στο περίπτερο της Ford Pro θα δεσπόζουν επίσης τα σύγχρονα pick-up της μάρκας, που συνδυάζουν υψηλές επιδόσεις με προηγμένες τεχνολογίες εξηλεκτρισμού. Το Ranger Plug-In Hybrid συνδυάζει έναν κινητήρα βενζίνης 2.3L EcoBoost με ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας έως 281 ίππους και θηριώδη ροπή 697 Nm ροπής. Προσφέρει μέση ηλεκτρική αυτονομία έως 42 km και έως 50 km σε αστικό κύκλο οδήγησης, μέση κατανάλωση καυσίου 6,4 l/100 km (μικτός κύκλος WLTP), δυνατότητα ρυμούλκησης έως 3.500 kg και ωφέλιμο φορτίο που φτάνει τα 865 kg.

Το Ranger Raptor, από την άλλη πλευρά, εστιάζει στις επιδόσεις και στην αντοχή σε δύσκολες συνθήκες. Εξοπλίζεται με τον προηγμένο πετρελαιοκινητήρα 2.0L EcoBlue της Ford με μέγιστη ισχύ 210 ίππους και ροπή 500 Nm, σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο 10 σχέσεων. Με δυνατότητα βάθους διέλευσης υδάτινου εμποδίου στα 850mm, υπερπλήρη εξοπλισμό καθώς και 6 διαφορετικά προγράμματα οδήγησης.

Ford Ranger Raptor

Tourneo Custom & Transit Minibus – Οι ολοκληρωμένες λύσεις μεταφοράς προσωπικού

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται φέτος και στις λύσεις μεταφοράς προσωπικού, με μοντέλα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του τουρισμού, των επιχειρήσεων και των οργανισμών: Το 9-θέσιο Tourneo Custom αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση για τουριστικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και υπηρεσίες VIP μεταφοράς. Διακρίνεται για την υψηλή ποιότητα κατασκευής, την ευελιξία στη διάταξη των καθισμάτων και τη δυνατότητα διαμόρφωσης του εσωτερικού σε χώρο συνεργασίας ή μετακίνησης υψηλών απαιτήσεων συνδυάζοντας την άνεση επιβατικού οχήματος με την πρακτικότητα ενός επαγγελματικού van.

Με τη σειρά του, το 18-θέσιο Transit Minibus αποτελεί μία αξιόπιστη και πλήρως εξοπλισμένη λύση της Ford Pro για τη μεταφορά προσωπικού ή μαθητών διαθέτοντας προηγμένα συστήματα ασφάλειας, εργονομικό σχεδιασμό και εύκολη πρόσβαση για τους επιβάτες. Είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές, καθιστώντας το ιδανική επιλογή για εκπαιδευτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις που δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια και την αξιοπιστία.

Έμφαση στην υποστήριξη κάθε επαγγελματία

Με επίκεντρο τις ανάγκες των συγχρόνων μεταφορών, η Ford Pro αναδεικνύει με την παρουσία της στην φετινή έκθεση Transport Show ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που καλύπτει τόσο τις απαιτήσεις των αστικών διανομών όσο και εκείνες των τουριστικών και επιβατικών μετακινήσεων. Ταυτόχρονα, η παρουσία της Ford Pro στην έκθεση αποτυπώνει τη στρατηγική της για παροχή ολοκληρωμένων λύσεων κινητικότητας, που εκτείνονται από τις «πράσινες» αστικές μεταφορές έως τις εξειδικευμένες μεταφορές προσώπων, συνδυάζοντας κορυφαία τεχνολογία, αποδοτικότητα και ευελιξία.

H Ford Pro προσκαλεί τους επαγγελματίες του κλάδου να επισκεφθούν το περίπτερό της στην φετινή έκθεση Transport Show, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά τα νέα της μοντέλα και να ενημερωθούν αναλυτικά για τις δυνατότητες που προσφέρουν.

Στοιχεία Έκθεσης:

Metropolitan Expo, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών “Ελ.Βενιζέλος”, Σπάτα, 190 19

• Διάρκεια: 8, 9 και 10 Μαΐου 2026

• Ωράριο: 10:00 - 20:00

Πηγή: skai.gr

