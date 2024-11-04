Ford Focus: Το κορυφαίο μικρομεσαίο μοντέλο της ελληνικής αγοράς μπορεί να γίνει δικό σας με €24.499

Το Focus, το κορυφαίο μικρομεσαίο οικογενειακό μοντέλο της Ford, μπορεί τώρα να γίνει δικό σας εύκολα και γρήγορα, με τους πλέον προνομιακούς όρους και νέα, ακόμα πιο προσιτή τιμή, η οποία ξεκινά πλέον από το πόσο των €24.499.

Την ίδια στιγμή, η πλούσια γκάμα εκδόσεων και μοντέλων του Ford Focus προσφέρει τώρα σε όλους τους πελάτες πλούσια εξοπλισμένες εκδόσεις βενζίνης και ντίζελ για εταιρικούς πελάτες, οι οποίες εξασφαλίζουν μηδενικό φόρο για τον τελικό χρήστη, σε συνδυασμό με μηδενικά τέλη κυκλοφορίας.

Εκτός από τα παραπάνω, το δημοφιλές μοντέλο της Ford κρύβει και άλλους άσσους στο μανίκι του. Σημείο αναφοράς είναι η 8ετής εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect, η οποία έρχεται να συνοδέψει όλες τις εκδόσεις που διατίθενται στη χώρα μας, αποδεικνύοντας έμπρακτα όχι μόνο τον κορυφαίο δείκτης αξιοπιστίας του, αλλά και την εμπιστοσύνη της ελληνικής αντιπροσωπείας στο καταξιωμένο της οικογενειακό μοντέλο. Έτσι, χάρη στη μοναδική αυτή εγγύηση, ένα ακόμα ισχυρό επιχείρημα έρχεται να προστεθεί στη φαρέτρα του Ford Focus για όλους όσοι επιθυμούν να απολαύσουν ξέγνοιαστα και για πολλά χιλιόμετρα τις αρετές του.

Τις προνομιακές τιμές διάθεσης στην ελληνική αγορά, τον μηδενικό φόρο εταιρικής χρήσης για τις βενζινοκίνητες και πετρελαιοκίνητες εκδόσεις Titanium και την κορυφαία εργοστασιακή εγγύηση έρχονται να πλαισιώσουν τα ανταγωνιστικά προγράμματα χρηματοδότησης, τα οποία φέρουν την υπογραφή της Ford Finance προσφέροντας τους πλέον ευνοϊκούς όρους, όπως χαμηλή προκαταβολή από 20% και χαμηλό επιτόκιο 3,99%.

Με προηγμένα μηχανικά σύνολα βενζίνης και ντίζελ και επιλέξιμα προφίλ οδήγησης

Διαθέσιμος σε εκδόσεις με ισχύ 125PS ή 155PS, ο κορυφαίος και πολυβραβευμένος κινητήρας 1.0L EcoBoost Hybrid του Ford Focus διαθέτει ήπια υβριδική τεχνολογία 48-volt συνδυαζόμενος στην πρώτη περίπτωση με 6τάχυτο μηχανικό κιβώτιο και στη δεύτερη με το προηγμένο 7τάχυτο αυτόματο κιβώτιο Pwoershift. Σε αυτόν τον προηγμένο 3κύλινδρο κινητήρα της Ford, στη θέση του στάνταρ εναλλάκτη συναντάμε μία ενσωματωμένη μίζα/γεννήτρια (BISG), η οποία παίρνει κίνηση μέσω ιμάντα επιτρέποντας την ανάκτηση και αποθήκευση της ενέργειας που συνήθως χάνεται κατά το φρενάρισμα και το ρολάρισμα σε μία συμπαγή μπαταρία ιόντων λιθίου. Το σύστημα BISG λειτουργεί και σαν μοτέρ, παρέχοντας την απαραίτητη υποβοήθηση είτε για την αύξηση της συνολικής διαθέσιμης ροπής από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης για πιο άμεση απόκριση στις επιταχύνσεις εν κινήσει, είτε για μείωση του φόρτου του κινητήρα, προς όφελος της κατανάλωσης.

Για τους οδηγούς εκείνους που διανύουν περισσότερα χιλιόμετρα, ο καταξιωμένος κινητήρας πετρελαίου 1.5L EcoBlue της Ford - με ενσωματωμένη πολλαπλή εισαγωγής, υπερσυμπιεστή χαμηλής αδράνειας και ψεκασμό καυσίμου υψηλής πίεσης για μείωση των εκπομπών ρύπων και αύξηση της απόδοσης κατά την καύση- είναι επίσης διαθέσιμος σε έκδοση με απόδοση 115PS, σε συνδυασμό με ένα εξίσου προηγμένο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 8 σχέσεων.

Εξελιγμένη από την Ford Performance, η κορυφαία έκδοση του Ford Focus είναι η ST, η οποία έρχεται να διεγείρει τα οδηγικά πάθη, πρωτίστως χάρη στην καταιγιστική απόδοση των 280PS και 420Nm του πανίσχυρου βενζινοκινητήρα 2.3L EcoBoost της Ford. Αυτός ο κινητήρας υποστηρίζεται από έναν twin-scroll υπερσυμπιεστή και τεχνολογία anti-lag, συνδυαζόμενος με 6τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο ή με 7τάχυτο αυτόματο. Άλλες τεχνολογίες υψηλών επιδόσεων της έκδοσης ST περιλαμβάνουν το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ διαφορικό, το οποίο βελτιώνει τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου στις στροφές και την ελκτική πρόσφυση κατά την επιτάχυνση, ενώ διαθέσιμο είναι και το Continuously Controlled Damping, που παρακολουθεί με τη σειρά του δεδομένα από τα συστήματα διεύθυνσης, πέδησης, ανάρτησης και αμαξώματος 500 φορές το δευτερόλεπτο προκειμένου να προσαρμόζει την απόσβεση των αμορτισέρ με γνώμονα είτε τη βέλτιστη ποιότητα κύλισης είτε τον καλύτερο έλεγχο στις στροφές.

Το Ford Focus περιλαμβάνει επίσης τεχνολογία επιλέξιμων προφίλ οδήγησης (Drive Modes), που επιτρέπει στους οδηγούς να επιλέγουν μεταξύ των προγραμμάτων Normal, Sport και Eco για να προσαρμόζουν την απόκριση του πεντάλ του γκαζιού, του ηλεκτρονικά υποβοηθούμενου συστήματος διεύθυνσης EPAS και του αυτόματου κιβωτίου (εφόσον υπάρχει), ανάλογα με τις απαιτήσεις και το εκάστοτε σενάριο οδήγησης. Τα μοντέλα Active διαθέτουν επιπλέον τόσο το πρόγραμμα Slippery, που προσφέρει αυξημένη αυτοπεποίθηση σε ολισθηρές επιφάνειες, όσο και το Trail, το οποίο είναι σχεδιασμένο προκειμένου το όχημα να διατηρεί το momentum του σε κακοτράχαλες επιφάνειες.

Με προβολείς LED στο βασικό εξοπλισμό και προηγμένη συνδεσιμότητα SYNC 4 με νέα οθόνη αφής 13,2 ιντσών

Με κάθε έκδοση του μοντέλου να διαθέτει τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα, το νέο Focus εισάγει φρέσκιες και δυναμικές γραμμές που είναι εμπνευσμένες από την γνώριμη ανθρωποκεντρική φιλοσοφία σχεδίασης της Ford. Σημείο αναφοράς εδώ είναι οι νέοι προβολείς LED, οι οποίοι αποτελούν στοιχείο του βασικού εξοπλισμού όλων των εκδόσεων. Το αποτέλεσμα είναι μία πιο αθλητική, απέριττη και κομψή σχεδίαση του κάτω τμήματος της πρόσοψης του αυτοκινήτου, σε συνδυασμό με μία χαρακτηριστική και δυναμική φωτεινή υπογραφή.

Την ίδια στιγμή, το νέο Focus ενσωματώνει στο ποιοτικό και πολυτελές εσωτερικό του τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες άνεσης, οδήγησης και συνδεσιμότητας της Ford για μία πιο ξεκούραστη οδηγική εμπειρία. Συγκεκριμένα, το σύστημα SYNC 4 υποστηρίζεται τώρα με μόντεμ 5G καθώς και από μία νέα, κεντρική οθόνη αφής με διαγώνιο 13,2 ιντσών με διαισθητική διεπαφή, γεγονός που σημαίνει ότι όλοι οι οδηγοί μπορούν τώρα με όχι περισσότερα από ένα ή δύο αγγίγματα να διαχειρίζονται τις εφαρμογές, τις πληροφορίες ή τα συστήματα που επιθυμούν. Η νέα οθόνη αφής περιλαμβάνει επίσης χειριστήρια για λειτουργίες όπως η θέρμανση και ο εξαερισμός, οι οποίες μέχρι πρότινος ενεργοποιούνταν με φυσικά κουμπιά. Αυτό έχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ακόμα πιο απέριττης και μινιμαλιστικής κεντρικής κονσόλας. Το σύστημα προσφέρει επίσης ασύρματη συμβατότητα Apple CarPlay και Android Auto, επιτρέποντας την άριστη ενσωμάτωση μεταξύ των λειτουργιών του smartphone και του SYNC 4.

Το σύστημα SYNC 4 επιτρέπει επίσης ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού του Ford Power-Up που θα βελτιώνουν όλα τα Focus με την πάροδο του χρόνου. Οι ενημερώσεις αυτές μπορούν να εγκαθιστούν μεγάλο μέρος του νέου λογισμικού στο παρασκήνιο ή σε προκαθορισμένες ώρες, με πολλές από αυτές να απαιτούν ελάχιστες ή και καμία ενέργεια από τους πελάτες. Αυτές οι αναβαθμίσεις μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία ιδιοκτησίας και να συμβάλλουν στη μείωση των επισκέψεων στο συνεργείο, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα τις λειτουργίες, την ποιότητα, την εμπειρία, τις δυνατότητες και τις ανέσεις του αυτοκινήτου.

