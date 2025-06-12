Η Volvo Cars υπογράφει συμφωνία για ανακυκλωμένο χάλυβα με τη SSAB

Η Volvo Cars υπέγραψε μία νέα συμφωνία με τη σουηδική χαλυβουργία SSAB, για την προμήθεια χάλυβα υψηλής ποιότητας, ανακυκλωμένου και σχεδόν μηδενικών εκπομπών, με έναρξη το 2025. Η Volvo Cars είναι ο πρώτος κατασκευαστής αυτοκινήτων που υπογράφει συμφωνία προμήθειας με τη SSAB για ανακυκλωμένο χάλυβα με σχεδόν μηδενικές εκπομπές, για χρήση σε μαζική παραγωγή.

Η συμφωνία αποτελεί επέκταση της υφιστάμενης μακροχρόνιας συνεργασίας ανάμεσα στις δύο εταιρείες, με σκοπό την πρωτοπορία στη μετάβαση σε πιο βιώσιμο χάλυβα.

Εκτός από την αγορά ανακυκλωμένου χάλυβα με σχεδόν μηδενικές εκπομπές, η Volvo Cars σημειώνει πρόοδο στις φιλοδοξίες της για την κυκλικότητα, πωλώντας απορρίμματα χάλυβα (scrap). Αυτό βοηθά την εταιρεία να διατηρεί τα υλικά στην υψηλότερη αξία τους για τη μεγαλύτερη περίοδο χρόνου, σε ένα κλειστό σύστημα βρόχου.

«Μία από τις μεγαλύτερες πηγές εκπομπών CO₂ στην παραγωγική μας διαδικασία είναι ο χάλυβας που χρησιμοποιούμε για να κατασκευάζουμε τα αυτοκίνητά μας. Αντιπροσωπεύει κατά μέσον όρο περίπου το 25% όλων των εκπομπών που σχετίζονται με τα υλικά σε ένα νέο αυτοκίνητο Volvo», λέει η Francesca Gamboni (Φραντσέσκα Γκαμπόνι), Επικεφαλής Αλυσίδας Εφοδιασμού και Παραγωγής στη Volvo Cars. «Εργαζόμαστε για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2040, και η ελάττωση των εκπομπών που σχετίζονται με τον χάλυβα μπορεί να κάνει τη διαφορά.»

Ο ανακυκλωμένος χάλυβας θα χρησιμοποιείται σε επιλεγμένα εξαρτήματα του προσεχούς αμιγώς ηλεκτρικού SUV EX60, καθώς και σε άλλα αυτοκίνητα που βασίζονται στην αρχιτεκτονική επόμενης γενιάς, SPA3, της Volvo Cars. Είναι ζωτικής σημασίας το ότι αυτός ο ανακυκλωμένος χάλυβας πληροί τις ίδιες απαιτήσεις ασφαλείας με τον πρωτογενή χάλυβα, όσον αφορά τη δύναμη και την ανθεκτικότητα.

Το κλειστό σύστημα βρόχου της SSAB ανακυκλώνει υπολείμματα χάλυβα, μειώνοντας σημαντικά τις εκπομπές CO₂ και διατηρώντας τα υλικά και τους φυσικούς πόρους σε χρήση για μεγαλύτερο διάστημα. Σε σύγκριση με τον χάλυβα που παράγεται παραδοσιακά στην Ευρώπη, ο ανακυκλωμένος χάλυβας της SSAB παράγει σχεδόν 100% λιγότερες εκπομπές CO₂ στις εσωτερικές εργασίες και αποτελείται από ανακυκλωμένο περιεχόμενο κατά σχεδόν 100%.

«Ο χάλυβας είναι ένα υλικό αποφασιστικής σημασίας για την ασφάλεια, τη δύναμη και την αντοχή των προϊόντων μας και κατά παράδοση συνεισφέρει σημαντικά στις εκπομπές άνθρακα», λέει η Francesca Gamboni. «Με την υπογραφή αυτής της συμφωνίας, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για τη μείωση της επίπτωσης στο περιβάλλον και αυξάνουμε την επίγνωση για τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών εντός του δικτύου των προμηθευτών μας.»

Η Volvo Cars έχει δεσμευθεί για ένα αμιγώς ηλεκτρικό μέλλον και φιλοδοξεί να πετύχει καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2040. Μέχρι το 2030, στόχος της εταιρείας είναι να έχει ελαττώσει τις εκπομπές CO₂ ανά αυτοκίνητο κατά 65% έως 75% σε σύγκριση με το έτος αναφοράς 2018, μειώνοντας συνεχώς τις εκπομπές CO₂ σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

Η συμφωνία με τη SSAB αποτελεί παράδειγμα για το παραπάνω. Επιπλέον, ενισχύει τις φιλοδοξίες της Volvo Cars για την κυκλικότητα, με στόχο τη χρήση ανακυκλωμένου περιεχομένου σε ποσοστό 30% κατά μέσον όρο, σε όλο το εύρος της γκάμας έως το 2030. Τα νέα μοντέλα που θα παρουσιαστούν μετά το 2030 θα περιέχουν ανακυκλωμένα ή βιολογικής βάσης υλικά κατά τουλάχιστον 35%.

