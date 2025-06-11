Αποκτήστε τώρα το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Ford Puma Gen-E με τις καλύτερες προϋποθέσεις αγοράς

Το νέο Ford Puma Gen-E έρχεται σήμερα με τις κορυφαίες τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης, την ασυμβίβαστη αυτονομία, τον σπορ χαρακτήρα και τους εξαιρετικούς του χώρους για επιβάτες και αποσκευές να ανατρέψει τα δεδομένα στην κατηγορία των συμπαγών EV προσφέροντας όλα όσα θα περίμενε κανείς – και τώρα με τις καλύτερες προϋποθέσεις αγοράς.

Όλοι οι πελάτες μπορούν τώρα να αποκτήσουν άμεσα το πιο πρόσφατο μέλος της επιβατικών EV της Ford – μετά τα Explorer, Capri και Mustang Mach-E – μέσω του δικτύου Επίσημων Εμπόρων της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα με 29.906€*.

Παράλληλα, η Ford εξασφαλίζει μέσω της Ford Finance επιπλέον προνόμια και όρους όσον αφορά την απόκτηση του νέου Puma Gen-E προσφέροντας ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα που προβλέπουν χαμηλό επιτόκιο 3,99%**, ελάχιστη προκαταβολή από 5.982€, και μέγιστη διάρκεια χρηματοδότησης έως 84 μήνες, ενώ η μηνιαία δόση μπορεί να διαμορφωθεί στα 250€***.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο Puma Gen-E – όπως και όλα τα μοντέλα της γκάμας επιβατικών οχημάτων Ford – συνοδεύεται από την μοναδική Εργοστασιακή Εγγύηση 8 ετών της Ford Protect, η οποία είναι πλήρως μεταβιβάσιμη στον επόμενο ιδιοκτήτη, προσφέροντας έτσι σε όλους ξεγνοιασιά, ηρεμία και ασφάλεια για απροβλημάτιστα χιλιόμετρα.

Ταυτόχρονα, το νέο Ford Puma Gen-E αποτελεί κορυφαία επιλογή και για όσους επιλέξουν να το αποκτήσουν αξιοποιώντας τα προνομιακά προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης τα οποία προσφέρει σήμερα η Ford Lease. Πιο συγκεκριμένα, για εκείνους που αναζητούν το χαμηλότερο μηνιαίο μίσθωμα, η Ford Lease προσφέρει το νέο Puma Gen-E , επίσης από μόλις 250€****.

Νέο Ford Puma Gen-E: Με κορυφαία αυτονομία στην πόλη και τα ταξίδια, αναβαθμισμένη σπορ συμπεριφορά, ασυμβίβαστους χώρους και πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό

Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Ford Puma Gen-E διατίθεται αποκλειστικά με μία επιλογή ως προς την χωρητικότητα της μπαταρίας ιόντων λιθίου. Αποθηκεύοντας 43 kWh ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να φορτιστεί εξαιρετικά γρήγορα μέσα σε μόλις 23 λεπτά για το 10-80% της μέγιστης δυναμικής της, με τη χρήση ταχυφορτιστή DC 100 kW. Χάρη σε προηγμένες τεχνολογίες που ενσωματώνει, όπως η οδήγηση με ένα πεντάλ (one pedal drive) και το σύστημα αναγεννητικής πέδησης, το συμπαγές EV πρωτοπορεί με την αποδοτικότητα που εξασφαλίζει σε όλα τα περιβάλλοντα οδήγησης, προσφέροντας μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 13,1 kWh/100 χλμ., με απαράμιλλη οικονομία μέσα στην πόλη αλλά και υψηλή ταυτόχρονα αυτονομία για μεγαλύτερα ταξίδια. Μέσα σε αστικό περιβάλλον και με μια πλήρη φόρτιση, μπορεί να διανύσει απροβλημάτιστα έως και 523 km, ενώ σε μικτές συνθήκες κίνησης η αυτονομία του αγγίζει τα 376 km*****.

Το συμπαγές, αμιγώς ηλεκτρικό crossover της Ford ανεβάζει στο επόμενο επίπεδο την οδηγική απόλαυση που προσφέρουν μέχρι σήμερα όλες οι εκδόσεις του δημοφιλούς Puma με μοναδικές για την έκδοση ρυθμίσεις, οι οποίες προσφέρουν σπορ χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στο Puma ST, αλλά σε ηλεκτρική μορφή. Ταυτόχρονα, οι τελευταίες έρχονται να εξασφαλίσουν και υψηλά επίπεδα άνεσης σε κάθε είδους επιφάνεια, αναβαθμίζοντας έτσι το οδηγικό προφίλ του μοντέλου.

Το νέο Ford Puma Gen-E διαπρέπει επίσης με τους ασυναγώνιστους χώρους που εξασφαλίζει στην εξαιρετικά ποιοτική, πλούσια εξοπλισμένη και προσεγμένη καμπίνα του. Οι επιβάτες του απολαμβάνουν ένα χώρο αποσκευών με διαμορφώσιμο πάτωμα και χωρητικότητα έως και 574 λίτρα σε 5-θέσια διαμόρφωση (ή 566 λίτρα αν είναι φορτωμένο έως το ύψος της πλάτης των πίσω καθισμάτων), συμπεριλαμβανομένου του εμπρόσθιου frunk των 43 λίτρων και του καινοτόμου GigaBox.

Έτσι, το νέο EV εκμεταλλεύεται ιδανικά την έλλειψη του παραδοσιακού συστήματος εξάτμισης, ενσωματώνοντας το μοναδικό GigaBox στον πίσω χώρο φόρτωσης του οχήματος. Πρόκειται για μια καινοτόμο και μοναδική στην κατηγορία αποθηκευτική λύση, η οποία προσφέρει επιπλέον χώρο κάτω από το πάτωμα του πορτ-μπαγκάζ, δημιουργώντας περαιτέρω ευελιξία ώστε να χωρέσουν μεγαλύτερα ή βρώμικα αντικείμενα όπως αθλητικός εξοπλισμός, εργαλεία ή ακόμα και βρεγμένα ρούχα.

Ταυτόχρονα με όλα τα παραπάνω, το νέο Ford Puma Gen-E δίνει μια νέα διάσταση στην έννοια του προηγμένου εσωτερικού διαθέτοντας έναν κομψό και ευδιάκριτο ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,8 ιντσών αλλά και μια μεγάλη και εύχρηστη κεντρική οθόνη αφής 12 ιντσών που υποστηρίζεται από το σύστημα SYNC 4, εσωτερικό κρυφό φωτισμό περιβάλλοντος που προσαρμόζεται στη διάθεση των επιβατών, καθώς και προηγμένο ηχοσύστημα B&O.

Ανακαλύψτε περισσότερα για το νέο Ford Puma Gen-E εδώ.

