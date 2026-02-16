Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο T Roc, τη δεύτερη γενιά του best seller compact SUV στην Ευρώπη, εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο για την κατηγορία. Με πλήρως ανανεωμένο σχεδιασμό, προηγμένη ψηφιακή αρχιτεκτονική, κορυφαία ποιότητα κατασκευής και τον πλέον εξηλεκτρισμένο 1.5 eTSI τετρακύλινδρο κινητήρα αιχμής, το νέο T Roc τοποθετείται ξεκάθαρα ως το πιο ολοκληρωμένο αυτοκίνητο της κατηγορίας του.

Το νέο T Roc δεν εξελίχθηκε απλά, αναβαθμίστηκε συνολικά. Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο ήπια υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα πιο εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας της Volkswagen λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύνολο, μετατρέποντας το νέο T-Roc από ένα μέσο μετακίνησης σε ένα ολοκληρωμένο μηχανολογικό και τεχνολογικό προϊόν με ουσία και διάρκεια στον χρόνο.

Ένα SUV από την Ευρώπη για την Ευρώπη

Το T Roc αποτελεί διαχρονικά έναν από τους βασικούς πυλώνες της Volkswagen στην κατηγορία των compact SUV. Από το λανσάρισμά του το 2017 έως σήμερα, έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς, ξεπερνώντας τα δύο εκατομμύρια παραχθείσες μονάδες και κατακτώντας την πρώτη θέση πωλήσεων στην Ευρώπη το 2025. Κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Volkswagen στην Πάλμελα της Πορτογαλίας, επιβεβαιώνοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα σε επίπεδο σχεδίασης, μηχανολογίας και ποιότητας.

Νέος σχεδιασμός με ισχυρή και διαχρονική ταυτότητα

Η δεύτερη γενιά του T Roc κάνει ένα σαφές άλμα εξέλιξης. Οι καθαρές γραμμές, οι πιο δυναμικές αναλογίες και το αυξημένο μήκος κατά 12 εκ. ενισχύουν τη στιβαρότητα και την ευρυχωρία, ενώ διατηρούν τον σπορ χαρακτήρα που καθιέρωσε το μοντέλο. Ο φωτισμός παίζει κεντρικό ρόλο στη νέα σχεδιαστική γλώσσα: τα LED plus φώτα είναι στάνταρ, ενώ οι IQ.LIGHT LED Matrix προβολείς, σε συνδυασμό με τη φωτεινή λωρίδα και το φωτιζόμενο λογότυπο Volkswagen, δημιουργούν μια ισχυρή οπτική υπογραφή.

Premium αίσθηση, εργονομία και ψηφιακή εμπειρία

Το εσωτερικό του νέου T Roc έχει επανασχεδιαστεί πλήρως με στόχο την ποιότητα, την εργονομία και τη διάρκεια στον χρόνο. Μαλακές επιφάνειες, υψηλής ποιότητας υλικά και κορυφαία συναρμογή δημιουργούν ένα περιβάλλον που παραπέμπει σε μοντέλα ανώτερης κατηγορίας. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων, η νέα γενιά infotainment με οθόνη έως 13 ιντσών και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός διαμορφώνουν μια σύγχρονη, lounge εμπειρία. Για πρώτη φορά στην κατηγορία, το T Roc διατίθεται με Head Up Display, ενώ το Driving Experience Control επιτρέπει εξατομίκευση προφίλ οδήγησης και λειτουργιών, ενισχύοντας τη σύνδεση οδηγού αυτοκινήτου.

Ευρυχωρία και άνεση σε κάθε διαδρομή

Η καμπίνα του νέου T-Roc προσφέρει κορυφαία άνεση για έως πέντε επιβάτες. Aκόμη και με ψηλούς επιβάτες άνω του 1,85 μ. στα εμπρός καθίσματα, ο πίσω χώρος παραμένει άνετος χάρη στις αυξημένες διαστάσεις του αμαξώματος. Ο χώρος αποσκευών έχει αυξηθεί κατά 30 λίτρα, φτάνοντας τα 475 λίτρα, που είναι ο μεγαλύτερος στην κατηγορία. Για πρώτη φορά η έκδοση Style εξοπλίζεται με κάθισμα ergoActive 14 ρυθμίσεων με λειτουργία μασάζ και προαιρετικά με δυνατότητα πλήρως ηλεκτρικά ρυθμιζόμενου, ενισχύοντας τον premium χαρακτήρα του μοντέλου στην καθημερινή χρήση.

Τεχνολογία MQB evo – το πιο εξελιγμένο T-Roc μέχρι σήμερα

Το νέο T-Roc βασίζεται στη νεότερη πλατφόρμα MQB evo, η οποία δεν αποτελεί απλώς τον σκελετό του αυτοκινήτου, αλλά τη σπονδυλική του στήλη. Με εξαιρετικά υψηλή στρεπτική ακαμψία έως 18.000 Nm το αμάξωμα δεν κάμπτεται, δεν «στραβώνει» στις απότομες στροφές και δεν παρουσιάζει τριγμούς, ακόμη και υπό έντονη καταπόνηση και μακροχρόνια χρήση. Το αποτέλεσμα είναι υψηλή ποιότητα κύλισης, ακρίβεια στην οδήγηση και ενισχυμένη ενεργητική ασφάλεια σε πραγματικές συνθήκες.

Η δομική αυτή υπεροχή επιτρέπει στα συστήματα υποβοήθησης, στην ανάρτηση και στο σύστημα διεύθυνσης να λειτουργούν με απόλυτη ακρίβεια, δίνοντας όλη την πληροφορία στον οδηγό και προστατεύοντας αποτελεσματικά τους επιβάτες ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Παράλληλα, η πλατφόρμα υποστηρίζει προηγμένα συστήματα παθητικής ασφάλειας, όπως ο κεντρικός αερόσακος, ο οποίος προστατεύει τις κεφαλές οδηγού και συνοδηγού σε πλευρικές συγκρούσεις. Η νέα γενιά Travel Assist¹ υποστηρίζει αυτόματη αλλαγή λωρίδας και ακριβέστερη προσαρμογή ταχύτητας, ενώ το Exit Warning προειδοποιεί τους επιβάτες πριν το άνοιγμα των θυρών για διερχόμενα οχήματα ή ποδήλατα.

Ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων – έλεγχος και άνεση χωρίς συμβιβασμούς

Το νέο T Roc εξοπλίζεται με ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων και στις δύο κινητήριες εκδόσεις του (116ps και 150ps), μια τεχνική λύση που συναντάται σε ανώτερες κατηγορίες. Το όφελος είναι απτό: καλύτερη επαφή των τροχών με το δρόμο, αυξημένη πρόσφυση στις στροφές, σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες και ταυτόχρονα άνεση στις καθημερινές μετακινήσεις.

Volkswagen Efficiency – More performance, less consumption

Για τη Volkswagen, efficiency δεν σημαίνει απλώς μείωση κατανάλωσης εις βάρος της ποιότητας κύλισης ή της οδηγικής αίσθησης. Σημαίνει περισσότερη απόδοση με λιγότερη κατανάλωση, μέσω μηχανολογικής ευφυΐας και χρήσης κορυφαίας τεχνολογίας.

Ο τετρακύλινδρος, εξηλεκτρισμένος 1.5 eTSI του νέου T-Roc συνδυάζει υβριδικό σύστημα 48V με τεχνολογίες αιχμής: υπερσυμπιεστή μεταβλητής γεωμετρίας (VTG), Ενεργή Διαχείριση Κυλίνδρων (ACTplus), κύκλο Miller και προηγμένες λύσεις άμεσου ψεκασμού/καύσης, μαζί με λύσεις μείωσης τριβών και ανθεκτικά υλικά/επιστρώσεις που ενισχύουν την αποδοτικότητα. Στο δρόμο, το υβριδικό σύνολο του κινητήρα σε συνδυασμό με το DSG κιβώτιο διπλού συμπλέκτη αποδίδει άμεση απόκριση, ισχυρή ροπή από χαμηλά, με επιπλέον υποστήριξη από το 48V σύστημα όταν απαιτείται, εξασφαλίζοντας ομαλή λειτουργία σε όλο το φάσμα στροφών και χαμηλότερη κατανάλωση, χωρίς συμβιβασμούς στον χαρακτήρα και την ποιότητα κύλισης ενός Volkswagen.

Επιδόσεις και στοιχεία κατανάλωσης (WLTP)

1.5 eTSI, 85 kW (116 PS)2: Στάνταρ ήπια υβριδική τεχνολογία 48V με μπαταρία ιόντων λιθίου και μίζα-εναλλάκτη 48V με ιμάντα. Αποδίδει 220 Nm από τις 1.500 σ.α.λ. (έως 3.000 σ.α.λ.), επιταχύνει 0–100 km/h σε 10,6” και φτάνει τα 196 km/h. WLTP: 6,0–5,5 l/100 km και 136–125 g/km CO₂.

1.5 eTSI, 110 kW (150 PS)3: Η ισχυρότερη εκδοχή του 1.5 eTSI, στάνταρ στο T-Roc R-Line, αποδίδει 250 Nm (1.500–3.500 σ.α.λ.), επιταχύνει 0–100 km/h σε 8,9” και επιτρέπει τελική ταχύτητα έως 212 km/h. Ανάλογα με την έκδοση εξοπλισμού και τους τροχούς, η μεικτή κατανάλωση WLTP παραμένει στο εύρος 6,0–5,5 l/100 km, με εκπομπές CO₂ 137–126 g/km.

Με τα δύο 48V mild hybrid σύνολα διαθέσιμα από την αρχή, το νέο T-Roc δίνει έμφαση σε πραγματική χρηστικότητα: ισχυρή ροπή χαμηλά, ομαλή λειτουργία και αποδοτικότητα στην καθημερινή μετακίνηση.

Νέα δομή εκδόσεων – σαφής και πελατοκεντρική

Η γκάμα του νέου T-Roc έχει αναδιοργανωθεί με έμφαση στην απλότητα και τη σαφήνεια. Τέσσερις εκδόσεις συγκεντρώνουν τις επιλογές εξοπλισμού και πακέτων: Trend, Life, Style και R-Line. Η πολυπλοκότητα των πακέτων εξοπλισμού έχει μειωθεί κατά 50%, διευκολύνοντας τη διαμόρφωση και προσφέροντας πιο ξεκάθαρες και ελκυστικές επιλογές για τον πελάτη.

Νέα χρώματα και επιλογές εξατομίκευσης

Το νέο T-Roc διατίθεται σε έξι αποχρώσεις: Pure White, Wolf Grey, Canary Yellow (νέα), Flamed Red, Celestial Blue και Grenadilla Black, με δυνατότητα διχρωμίας οροφής Black Solid. Όλες οι εκδόσεις μπορούν να εξοπλιστούν με κοτσαδόρο αντοχής 80 kg, κατάλληλο και για μεταφορά e-bikes.

Σημείο αναφοράς και για την ελληνική αγορά

Για την ελληνική αγορά, το T-Roc κατέχει διαχρονικά μια ξεχωριστή θέση, αποτελώντας μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές στην κατηγορία των compact SUV. Η νέα γενιά, με αυξημένες διαστάσεις, αναβαθμισμένη ποιότητα και υβριδικά σύνολα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες μετακίνησης, έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο του μοντέλου ως μια ολοκληρωμένη πρόταση για την καθημερινότητα, την οικογένεια και τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Το νέο T Roc δεν αποτελεί απλώς ένα μέσο μετακίνησης. Προσφέρει ουσία, κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική αρτιότητα και ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο αυτοκίνητο, σχεδιασμένο και εξελιγμένο με τη λογική ότι η καινοτομία πρέπει να μεταφράζεται σε πραγματική αξία για τον οδηγό.

¹Εντός των ορίων του συστήματος. Ο οδηγός οφείλει να παραμένει σε ετοιμότητα και διατηρεί την ευθύνη οδήγησης.

²T-Roc 1.5 eTSI (85 kW/115 PS): Κατανάλωση 6.0–5.5 l/100 km (μικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ 137–124 g/km, κατηγορία CO₂ E–D.

³T-Roc 1.5 eTSI (110 kW/150 PS): Κατανάλωση 6.0–5.5 l/100 km, εκπομπές CO₂ 137–125 g/km, κατηγορία CO₂ E–D.

