Τα 4 σημεία που κάνουν το νέο ηλεκτρικό Ford Puma Gen-E να ξεχωρίζει

Στη νέα εποχή της ηλεκτρικής κινητικότητας, η Ford φέρνει το Puma Gen-E για να καταδείξει ότι η μετάβαση σε αυτή δεν απαιτεί συμβιβασμούς και παραχωρήσεις. Δίνοντας έμφαση στην αποδοτικότητα, τη γρήγορη φόρτιση, την άνεση και τη σύγχρονη ψηφιακή εμπειρία, το ηλεκτρικό Puma Gen-E συνδυάζει ταυτόχρονα την ευελιξία και πρακτικότητα ενός συμπαγούς SUV με τον δυναμισμό σε επίπεδο οδικής συμπεριφοράς και την τεχνολογική ωριμότητα που απαιτεί κάθε οδηγός. Το αποτέλεσμα είναι ένα προηγμένο αυτοκίνητο με κορυφαία ποιότητα που καλύπτει εξίσου αποτελεσματικά τις καθημερινές ανάγκες μετακίνησης εκτός πόλης και τις απαιτήσεις για ταξίδια μεγαλύτερων αποστάσεων.

Με κορυφαία αποδοτικότητα, κατανάλωση και γρήγορη φόρτιση

Το Ford Puma Gen-E ξεχωρίζει για την εξαιρετική αποδοτικότητα του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης προσφέροντας μέση κατανάλωση μόλις 13,1 kWh/100 km στον μικτό κύκλο WLTP - μια από τις πλέον ανταγωνιστικές στην κατηγορία των συμπαγών SUV. Η μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής τάσης εξασφαλίζει αυτονομία κίνησης έως 376 km στο μικτό κύκλο και έως και 523 km στην πόλη, καθιστώντας το Puma Gen-E την ιδανική επιλογή τόσο για τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και για πιο μεγάλα ταξίδια.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του μοντέλου είναι η δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC με ισχύ έως και 100 kW, όπου η μπαταρία μπορεί να φορτίσει από 10% σε 80% σε περίπου 23 λεπτά. Αυτό μειώνει στο ελάχιστο τον χρόνο που απαιτείται για την επαναφόρτιση της μπαταρίας κυριολεκτικά σε κάθε σας ταξίδι.

Νέα σχεδίαση εσωτερικού και κορυφαία ψηφιακή εμπειρία

Το αναβαθμισμένο και ποιοτικό εσωτερικό του νέου Puma Gen-E δίνει τώρα ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην πολυτέλεια και την τεχνολογία. Η κομψή διχρωμία στο ταμπλό και τις πόρτες δημιουργεί μια premium αίσθηση, ενώ οι δύο μεγάλες ψηφιακές οθόνες (πίνακας οργάνων 12,8 ιντσών και οθόνη infotainment 12 ιντσών) παρέχουν ευκρινείς και πλήρεις πληροφορίες για όλες τις επιμέρους λειτουργίες του οχήματος, τη φόρτιση και φυσικά την πλοήγηση.

Η ψηφιακή εμπειρία των πελατών στο εσωτερικό του νέου Puma Gen-E ενισχύεται περαιτέρω χάρη στο στάνταρ μόντεμ 5G, τη δυνατότητα ασύρματης συνδεσιμότητας Apple CarPlay και Android Auto και το ενσωματωμένο EV Trip Planner που βοηθά τον οδηγό να προγραμματίσει τις διαδρομές του, να βρίσκει εύκολα τους σταθμούς φόρτισης και να ταξιδεύει χωρίς άγχος για την αυτονομία.

Με οδηγοκεντρικό DNA και κορυφαία άνεση

Στο δρόμο το νέο Puma Gen-E ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στη σπορ εμπειρία οδήγησης και την άνεση. Υιοθετώντας το οδηγοκεντρικό DNA της Ford, το ηλεκτρικό crossover της εταιρείας ανεβάζει στο επόμενο επίπεδο την οδηγική απόλαυση που προσφέρουν μέχρι σήμερα όλες οι εκδόσεις του δημοφιλούς Puma με μοναδικές για την έκδοση ρυθμίσεις, οι οποίες προσφέρουν σπορ χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στο Puma ST, αλλά σε ηλεκτρική μορφή. Την ίδια όμως στιγμή, οι τελευταίες έρχονται να εξασφαλίσουν και υψηλά επίπεδα άνεσης σε κάθε είδους επιφάνεια, αναβαθμίζοντας ακόμα περισσότερο το οδηγικό προφίλ του μοντέλου.

Με μεγάλους χώρους και απαράμιλλη ευελιξία

Για τον πολυάσχολο κάτοικο της πόλης ή ακόμα και για μια 5μελή οικογένεια, το νέο Puma Gen-E αξιοποιεί ακόμα περισσότερο τον διαθέσιμο χώρο στο εσωτερικό του, χάρη στο συμπαγές σύστημα ηλεκτροκίνησης. Έτσι, ο ήδη καινοτόμος αποθηκευτικός χώρος MegaBox τώρα έχει μετατραπεί σε GigaBox, εξασφαλίζοντας συνολική χωρητικότητα για την μεταφορά αποσκευών έως και 574 λίτρα με τα πίσω καθίσματα σε όρθια θέση – δηλαδή περισσότερα από όσα είναι σε θέση να προσφέρουν σήμερα μεγαλύτερα SUV. Μάλιστα, αυτός ο χώρος μπορεί να γεμίσει με νερό προκειμένου να διατηρούνται τα ποτά δροσερά. Στο εμπρός μέρος, ένα frunk, το οποίο έχει χωρητικότητα 43 λίτρα, αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τον χώρο που θα καταλάμβανε ο βενζινοκινητήρας, καθιστώντας τον ιδανικό για την αποθήκευση διαφόρων αξεσουάρ, τα οποία είναι προσβάσιμα ακόμα και όταν ο χώρος αποσκευών στο πίσω μέρος είναι γεμάτος.

