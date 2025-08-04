Η Toyota Ηellas ενισχύει την παρουσία της στα Νότια Προάστια

Η Toyota Ηellas, μέλος του Ομίλου Εταιρειών Inchcape plc, ενισχύει την παρουσία της στην Αττική, καλωσορίζοντας την Ισμαήλος Μ.Α.Ε., έναν διαχρονικά αξιόπιστο συνεργάτη στον κλάδο της αυτοκίνησης, στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων της.

Ειδικότερα, η Ισμαήλος Μ.Α.Ε αναλαμβάνει την διαχείριση νέας καθετοποιημένης Έκθεσης Toyota στα Νότια Προάστια, με τη λειτουργία της να έχει ξεκινήσει την 1η Αυγούστου. Με 35 χρόνια εμπειρίας ως Εξουσιοδοτημένος Διανομέας και Επισκευαστής, η Ισμαήλος Μ.Α.Ε. μοιράζεται με την Toyota το πάθος για την αυτοκίνηση και τις κοινές αξίες ως προς την τεχνογνωσία, τον επαγγελματισμό και τη δέσμευση σε ποιοτική εξυπηρέτηση σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Η νέα Έκθεση έχει σχεδιαστεί με βάση τις προδιαγραφές της σχεδιαστικής φιλοσοφίας Toyota New Retail Concept, για να προσφέρει στους πελάτες του Νότιου Τομέα μια νέα εποχή στην εξατομικευμένη εξυπηρέτηση πελατών.

Με στρατηγικές συνεργασίες όπως αυτή με την Ισμαήλος M.Α.Ε., η Toyota συνεχίζει να εξελίσσει το Δίκτυό της, προσφέροντας υψηλότερα πρότυπα εξυπηρέτησης, καινοτομίας και φροντίδας, με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσανατολισμό στις ανάγκες κάθε πελάτη.

Toyota New Retail Concept

Πρόκειται για τη νέα, ολοκληρωμένη φιλοσοφία σχεδιασμού των Εκθέσεων Toyota, που έχει ως στόχο να προσφέρει μια αναβαθμισμένη, σύγχρονη και φιλική προς τον πελάτη εμπειρία. Με έμφαση στην καινοτομία, την βιωσιμότητα, τη διαφάνεια και την ευρύτερη αποστολή της μάρκας να πάει «Beyond Zero» το New Retail Concept δημιουργεί χώρους που ενσωματώνουν την τεχνολογία και την ανθρώπινη επαφή, αντανακλώντας το όραμα της Toyota για ένα μέλλον όπου η κινητικότητα σέβεται το περιβάλλον και τις ανάγκες των ανθρώπων, και υπηρετώντας την πολυτεχνολογική της στρατηγική, multipath-way, με λύσεις που ταιριάζουν στις ξεχωριστές ανάγκες κάθε πελάτη. Μέσα από αυτή την εξέλιξη, η Toyota αναβαθμίζει συνεχώς την ποιότητα υπηρεσιών της, προσφέροντας όχι μόνο προϊόντα αλλά ολοκληρωμένες λύσεις που εμπνέουν εμπιστοσύνη και συνέπεια.

Το New Retail Concept, στο οποίο εντάσσεται και η νέα Έκθεση Νοτίων Προαστίων σε συνεργασία με την Ισμαήλος Μ.Α.Ε., υλοποιείται ήδη δυναμικά στο σύνολο του Δικτύου. Μέχρι σήμερα, περισσότερες από 24 Εκθέσεις Toyota ανά την Ελλάδα έχουν ανακαινιστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της νέας εταιρικής ταυτότητας, ενισχύοντας τη συνολική εμπειρία των πελατών και αναβαθμίζοντας κάθε επίσκεψη στις εκθέσεις σε μια ξεχωριστή εμπειρία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.