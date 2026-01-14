Η νέα πρωτοβουλία της Ford σάς βοηθά να διατηρήσετε την αξία του οχήματός σας

Η δέσμευση της Ford στην καινοτομία και την ικανοποίηση των πελατών αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά με μία πρωτοβουλία που έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση κατά 25%* στις τιμές πώλησης πολλών ανταλλακτικών Ford που αφορούν προηγούμενες γενιές οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υφίστανται συχνότερα ζημιές σε τροχαία ατυχήματα και συγκρούσεις.

Η νέα πρωτοβουλία της εταιρείας για τα γνήσια ανταλλακτικά Ford, η οποία τίθεται σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2026, έχει στόχο να υποστηρίξει τους ιδιοκτήτες εκατομμυρίων οχημάτων Ford που κατασκευάστηκαν έως το 2019.

Οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να επισκευάζουν και να συντηρούν τα οχήματά τους με ανταλλακτικά υψηλής ποιότητας, ώστε να εξασφαλίζουν βελτιωμένη ασφάλεια και απόδοση, σε πιο προσιτές τιμές.

Ανάμεσα στα περισσότερα από 6.000 ανταλλακτικά και εξαρτήματα που θα προσφέρονται με μειωμένες τιμές περιλαμβάνονται πλαϊνές πόρτες, πάνελ θυρών, προφυλακτήρες και γρίλιες ψυγείου, καθώς και προβολείς και άλλα εξαρτήματα φωτισμού για 35 μοντέλα. Τα ανταλλακτικά αυτά καλύπτουν προηγούμενες γενιές δημοφιλών επιβατικών οχημάτων και pick-up, όπως τα Fiesta, Focus, Mondeo, C-MAX, Kuga και Ranger.

«Έχουμε δεσμευτεί να υποστηρίζουμε εκατομμύρια πιστούς πελάτες Ford που συνεχίζουν να εκτιμούν και να βασίζονται στα μοντέλα μας, μετακυλίοντας σε αυτούς τις μειώσεις κόστους που έχουμε επιτύχει στην εταιρεία μας», δήλωσε ο Dr. Wolfgang Voss, vice president, FCSD Europe. «Είτε πρόκειται για ένα αγαπημένο οικογενειακό hatchback που χρησιμοποιείται για τις καθημερινές διαδρομές στο σχολείο, είτε για ένα αυτοκίνητο που χαρίζει χαμόγελα σε ξεχωριστές στιγμές, οι νέες τιμές ανταλλακτικών θα βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες να διατηρήσουν τα οχήματά τους σε άριστη κατάσταση για πολλά χρόνια».

Η διασφάλιση της επάρκειας εξαρτημάτων για παλαιότερα οχήματα αποτελεί σημαντικό μέρος της δέσμευσης της Ford προς τους πελάτες της σε όλη την Ευρώπη.

Για παράδειγμα, στοιχεία της Ford δείχνουν ότι περίπου 1,2 εκατομμύρια αντίτυπα του Fiesta, τα οποία έχουν κατασκευαστεί από το 2008 έως και το 2017, χρησιμοποιούνται σήμερα από πελάτες της Ford σε όλη την Ευρώπη.

Η μείωση στις τιμές των γνήσιων ανταλλακτικών φέρνει οφέλη στους πελάτες, όπως:

• Υψηλότερη ποιότητα κατασκευής, που μπορεί να βελτιώσει την τελική εμφάνιση του οχήματος, να διευκολύνει το ταίριασμα των χρωμάτων και να κάνει την τοποθέτηση πιο γρήγορη και σωστή

• Διατήρηση της αξίας των οχημάτων

• Ενίσχυση της βιωσιμότητας, ενθαρρύνοντας την επισκευή αντί της αντικατάστασης, όταν αυτό συμφέρει οικονομικά

Τα γνήσια ανταλλακτικά Ford θα είναι διαθέσιμα μέσω των εξουσιοδοτημένων διανομέων και των κέντρων σέρβις της εταιρείας σε όλη την Ευρώπη.

Πηγή: skai.gr

