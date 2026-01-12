Η ολοκαίνουργια Mercedes CLA αναδείχθηκε «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» από την ευρωπαϊκή επιτροπή Car of the Year, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, στο Βέλγιο.

Διαθέτει εντυπωσιακή σχεδίαση, προηγμένη ασφάλεια και δυναμικές επιδόσεις, ενώ παράλληλα είναι το πιο έξυπνο και πιο ευέλικτο Mercedes που έχει παρουσιαστεί ποτέ.

Η ηλεκτρική έκδοσή της έχει αυτονομία έως και 792 χιλιόμετρα, ενώ η τεχνολογία 800V που διαθέτει μπορεί να προσθέσει έως και 325 χιλιόμετρα αυτονομίας μόλις σε 10 λεπτά.

Είναι διαθέσιμη στην Ευρώπη από τα μέσα του 2025, με προγραμματισμένη άφιξη στις ΗΠΑ και σε πολλές ακόμη αγορές, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, να γίνεται σύντομα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

