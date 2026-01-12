Η DS Automobiles αποκαλύπτει το «Taylor Made N°4 Concept» στο σαλόνι αυτοκινήτου των Βρυξελλών

Το Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών αποτελεί ένα εντυπωσιακό σκηνικό για την παρουσίαση του «Taylor made N°4 Concept» στο περίπτερο της DS Automobiles. Στο τέλος της συνέντευξης τύπου την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μάρκας Xavier Peugeot αποκάλυψε ένα τολμηρό στυλιστικό εγχείρημα.

Το "Taylor made N°4 Concept" δημιουργήθηκε για να γιορτάσει την ένταξη του Taylor Barnard στην ομάδα DS PENSKE Formula E, να ενσαρκώσει τη μακροχρόνια δέσμευση της DS Automobiles στη Formula E, και να συνοδεύσει το λανσάρισμα της περιορισμένης έκδοσης DS PERFORMANCE Line, που είναι εμπνευσμένη από το μονοθέσιο DS E-TENSE FE25.

Βασισμένο στο N°4, ένα στρατηγικό μοντέλο για την Μάρκα, αυτό το θεαματικό και δυναμικό concept διαθέτει ένα επιβλητικό “N°4” στο κέντρο της μάσκας, πλαισιωμένο από την φωτεινή υπογραφή του μοντέλου παραγωγής, και τα εντυπωσιακά φωτιστικά σώματα με πίξελ σχεδίαση προσδίδοντας μια φουτουριστική και υψηλής τεχνολογίας εμφάνιση.

Δημιουργήθηκε από τους σχεδιαστές του DS DESIGN STUDIO - κατά παραγγελία - με βάση τις προτάσεις του νεαρού οδηγού της ομάδας DS PENSKE Formula E, Taylor Barnard. Αυτό το μοναδικό μοντέλο ενσαρκώνει ένα αγωνιστικό και υψηλής τεχνολογίας προφίλ. Ο σχεδιασμός του, βελτιστοποιημένος για αεροδυναμική απόδοση, η χαμηλωμένη σιλουέτα και τα φαρδιά μετατρόχια αντλούν έμπνευση από τους αγώνες και παραπέμπουν στον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών.

“Το ονειρεύτηκα, και η DS Automobiles το πραγματοποίησε. Το N°4 ήταν ήδη το αγαπημένο μου μοντέλο στη γκάμα, και όταν το τμήμα σχεδίασης της μάρκας μου παρουσίασε αυτό το project, ένιωσα ταυτόχρονα γοητευμένος και τιμημένος. Το να δημιουργείς ένα σπορ αυτοκίνητο που θα μπορούσε να είναι δικό σου κάθε μέρα ήταν μια συναρπαστική εμπειρία. Αυτή η μοναδική δημιουργία είναι το αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερης συνεργασίας, αντικατοπτρίζοντας το εξαιρετικό ταλέντο των σχεδιαστών της DS Automobiles, που μας κάνουν να ονειρευόμαστε μέσα από τα νέα τους σχέδια.”

Taylor Barnard, οδηγός της DS PENSKE στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E

Για να βοηθήσει τις ομάδες της DS Automobiles να δημιουργήσουν το “δικό του” concept, ο νεαρός οδηγός της Formula E μοιράστηκε τις προτιμήσεις του με το τμήμα Χρωμάτων, Υλικών και Φινιρισμάτων της Μάρκας. Αντλώντας έμπνευση από τους αγώνες και τον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών, εξέφρασε την προτίμησή του στην αντίθεση μεταξύ σκούρων και μονόχρωμων τόνων, ενισχυμένους από διακριτικές πινελιές χρώματος. Αυτές οι κατευθύνσεις οδήγησαν στην εξερεύνηση καινοτόμων υφών, παίζοντας με αποχρώσεις του γκρι, ενισχυμένες με μοβ στοιχεία.

Όπως μια ομάδα της Formula E όπου κάθε ειδικός συμβάλλει στην αναζήτηση επιδόσεων, τα εργαστήρια Χρωμάτων, Υλικών και Φινιρισμάτων της DS Automobiles συντονίζουν τις τελευταίες πινελιές των σχεδίων της Μάρκας με την ίδια προσοχή στη λεπτομέρεια.

Σε αυτό το πνεύμα, το «Taylor made N°4 Concept» παρουσιάζει τέσσερις διαφορετικές παραλλαγές βασισμένες στο τιτάνιο, ένα ελαφρύ και ανθεκτικό υλικό που αποτελεί σύμβολο των αγώνων:

1. Pure Titanium: ένα ακατέργαστο αλλά εκλεπτυσμένο χρώμα, που ενσωματώνει την καθαρότητα του μετάλλου και την ακρίβεια των γραμμών.

2. Liquid Titanium : ένα λακαρισμένο χρώμα με έντονες αντανακλάσεις, που δημιουργεί μια λεπτή αντίθεση με το εμπρός μέρος του concept και αναδεικνύει τη ροή του σχεδιασμού του.

3. Craft Titanium : Ένα υφασμάτινο υλικό με πτυχώσεις που μοιάζει με μέταλλο, εμπνευσμένο από τον κόσμο των αγώνων. Αυτό το καινοτόμο υλικό αντικαθιστά το παραδοσιακό ανθρακόνημα στις αεροδυναμικές περιοχές (κάτω μέρος αμαξώματος, εμπρός splitter και αεραγωγός). Επικαλυμμένο και δουλεμένο στο χέρι, αναδεικνύει την εξειδίκευση των τεχνιτών της DS Automobiles.

4. Black Titanium: ένα βαθύ και έντονο μαύρο χρώμα στην οροφή και την αεροτομή, που τονίζει τον χαρακτήρα και τις ριζοσπαστικές γραμμές του concept.

Επειδή η τελειότητα κρύβεται στις λεπτομέρειες, το τμήμα Χρωμάτων, Υλικών και Φινιρισμάτων βελτίωσε το concept με πινελιές «Light Gold», το χαρακτηριστικό χρώμα της DS PERFORMANCE, στους καθρέφτες, τα καπάκια των τροχών, το ανάγλυφο έμβλημα στο καπό και την υπογραφή του concept στο πίσω μέρος. Λεπτομέρειες σε μοβ χρώμα, το αγαπημένο χρώμα του Taylor Barnard, διακοσμούν τις λαβές ανοίγματος των θυρών και τις πλευρικές επιγραφές «Taylor made N°4». Ο τυχερός αριθμός του Taylor Barnard, το 77, εμφανίζεται διακριτικά στο έμβλημα του καπό, στις λαβές ανοίγματος των θυρών και στον φωτισμό που είναι ενσωματωμένος στον πίσω διαχύτη.

Από την πίστα στον δρόμο

Το «Taylor made N°4 Concept» δημιουργεί μια άμεση σύνδεση μεταξύ του κόσμου των αγώνων και των μοντέλων παραγωγής. Για το λόγο αυτό, το concept εκτίθεται παράλληλα με το μονοθέσιο DS E-TENSE FE25 (#77) του Taylor Barnard, καθώς και με τις περιορισμένες εκδόσεις DS PERFORMANCE Line.

Η περιορισμένη έκδοση DS PERFORMANCE Line που θα είναι διαθέσιμη στα μοντέλα DS 3, N°4 και DS 7, αντικατοπτρίζει τη συνέργεια μεταξύ των μοντέλων παραγωγής και της αγωνιστικής ομάδας της DS Automobiles, η οποία συμμετέχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E για περισσότερα από 10 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων η μάρκα έχει κερδίσει τέσσερις τίτλους – δύο οδηγών και δύο κατασκευαστών.

Στο περίπτερο της Έκθεσης Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, πίσω από το «Taylor made N°4 Concept» και το μονοθέσιο DS E-TENSE FE25, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά το νέο DS N°4 E-TENSE στην περιορισμένη έκδοση DS PERFORMANCE Line.

Το εμπρός μέρος του N°4 με τα κάθετα φώτα ημέρας LED, αναδεικνύει τις λεπτές γραμμές και την αθλητική σιλουέτα του. Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, τα υλικά υψηλής ποιότητας και η προσεκτική εργονομία προσφέρουν μια διαισθητική και συναρπαστική εμπειρία.

Το N°4 προσφέρει επίσης την ευρύτερη γκάμα ηλεκτροκίνητων συστημάτων κίνησης στην κατηγορία του:

Το N°4 E-TENSE, η 100% ηλεκτρική έκδοση με 213 ίππους και αυτονομία 450 χλμ. (WLTP), ενσωματώνει νέα χαρακτηριστικά αφιερωμένα στην ηλεκτρική κινητικότητα:

1. EV Routing στο αυτοκίνητο, για να προγραμματίσετε το ταξίδι και την φόρτιση απευθείας από το όχημα,

2. Θερμική προετοιμασία της μπαταρίας, για βελτιστοποίηση των χρόνων φόρτισης,

3. Εφαρμογή e-Routes, για να προετοιμάζετε τα ταξίδια σας από την άνεση του σπιτιού σας,

4. Λειτουργίες e-Remote, που επιτρέπουν τον απομακρυσμένο έλεγχο του αυτοκινήτου.

Το N°4 διατίθεται επίσης σε έκδοση PLUG-IN HYBRID με ισχύ 225 hp (240 hp από τις 2 Φεβρουαρίου 2026 με το νέο πιστοποιημένο πρωτόκολλο GTR21 των προτύπων Euro 7), διατηρώντας την αποδοτικότητά του και την αυτονομία 81 km σε 100% ηλεκτρική λειτουργία.

Τέλος, το N°4 διαθέτει μια αυτοφορτιζόμενη έκδοση HYBRID (145 hp), που προσφέρει αυτονομία έως 1.000 km μεταξύ των ανεφοδιασμών (τιμή υπολογισμένη με βάση κατανάλωση 5,2 l/100 km WLTP σε μικτό κύκλο) και επιτρέπει την οδήγηση σε ηλεκτρική λειτουργία έως και το 50% του χρόνου σε αστικές και περιαστιακές περιοχές.

Από την πίστα στην online εμπειρία

Σε συνεργασία με την Voldex, η DS Automobiles θα προσφέρει μια συναρπαστική ψηφιακή οδηγική εμπειρία με το «Taylor made N°4 concept» στο Driving Empire, το κορυφαίο παιχνίδι οδήγησης που είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα Roblox. Το αυτοκίνητο θα κάνει το ντεμπούτο του στο Driving Empire μέσα στο 2026, επιτρέποντας στους παίκτες να το βιώσουν με έναν συναρπαστικό τρόπο σε ένα εικονικό διαδραστικό σύμπαν, με επιλογές αγοράς και εξατομίκευσης διαθέσιμες online

