Η Audi παρέδωσε 1,6 εκατομμύρια οχήματα το 2025

Η Audi παρέδωσε περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια οχήματα σε πελάτες παγκοσμίως το 2025, καταγράφοντας οριακή υποχώρηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Κατά το δεύτερο μισό της χρονιάς, ωστόσο, οι παραδόσεις παρουσίασαν σταδιακή βελτίωση, με θετική εξέλιξη σε ετήσια βάση από τον Σεπτέμβριο και μετά, αποτυπώνοντας μια σαφή τάση σταθεροποίησης. Η θετική αυτή τάση υποστηρίζεται και από την εξέλιξη των παραγγελιών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 13% σε σύγκριση με το 2024, με τις παραγγελίες για αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα να καταγράφουν άνοδο περίπου 58%, ενισχύοντας τη δυναμική των παραδόσεων εντός του 2025.

Η πορεία αυτή συνδέεται άμεσα με τη σταδιακή υλοποίηση της νέας προϊοντικής στρατηγικής της μάρκας, η οποία άρχισε να αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα εντός του 2025, με αιχμή την ηλεκτροκίνηση, καθώς και το νέο Audi Q3. Οι παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων κατέγραψαν ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας τις 223.000 μονάδες και σημειώνοντας αύξηση περίπου 36%. Σημαντική συμβολή στη δυναμική αυτή είχαν τα νέα Audi A6 e-tron και Audi Q6 e-tron, τα οποία ενίσχυσαν ουσιαστικά τη ζήτηση σε βασικές αγορές.

Σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών και οικονομικών προκλήσεων, με έντονο ανταγωνισμό σε αγορές όπως η Κίνα και πιέσεις που επηρέασαν συνολικά τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, η Audi διατήρησε ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη και στη Γερμανία, ενώ κατέγραψε θετικά αποτελέσματα σε υπερπόντιες και αναδυόμενες αγορές.

«Η προϊοντική μας πρωτοβουλία περνά πλέον στον δρόμο και οι παραδόσεις αρχίζουν σταδιακά να το αποτυπώνουν», δήλωσε ο Marco Schubert, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Audi, αρμόδιος για Πωλήσεις και Marketing και πρόσθεσε «Το 2025 πετύχαμε κυρίως αυξήσεις στις παραδόσεις των ηλεκτρικών μας μοντέλων, γεγονός που επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον των πελατών για τη νέα γενιά προϊόντων της Audi. Με τη νέα μας στρατηγική, το δίκτυο συνεργατών μας και τις διεθνείς μας ομάδες, βρισκόμαστε σε ισχυρή θέση για να συνεχίσουμε αυτή την πορεία και το 2026».

Αγορές και επιμέρους επιδόσεις

Στην Ευρώπη (εξαιρουμένης της Γερμανίας), οι παραδόσεις ξεπέρασαν τις 464.000 μονάδες, διατηρούμενες σε επίπεδα αντίστοιχα με το προηγούμενο έτος, ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα κατέγραψαν αύξηση περίπου 40%, φτάνοντας τις 113.000 μονάδες. Στη Γερμανία οι παραδόσεις ανήλθαν σε περισσότερα από 206.000 οχήματα (+4%), εκ των οποίων περίπου 41.000 ήταν αμιγώς ηλεκτρικά (+89%), επιβεβαιώνοντας τη θετική ανταπόκριση των πελατών στα νέα μοντέλα.

Στη Βόρεια Αμερική, οι παραδόσεις ανήλθαν σε περισσότερες από 202.000 μονάδες, με τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα να καταγράφουν νέο ρεκόρ, ξεπερνώντας τις 33.000 μονάδες (+15%). Στον Καναδά, η Audi σημείωσε ιστορικά υψηλές επιδόσεις, με περισσότερες από 37.000 παραδόσεις.

Στην Κίνα, η Audi παρέδωσε περίπου 618.000 οχήματα, διατηρώντας την ηγετική της θέση έναντι των βασικών ανταγωνιστών στην premium κατηγορία. Η προϊοντική πρωτοβουλία για την κινεζική αγορά συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς, με σειρά νέων μοντέλων να προγραμματίζεται για το 2026.

Στις υπερπόντιες και αναδυόμενες αγορές, οι παραδόσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 6%, φτάνοντας τις 134.000 μονάδες, με τις παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων να ενισχύονται κατά περίπου 26%. Παράλληλα, η Audi κατέγραψε ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις σε επιμέρους αγορές, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να σημειώνονται στην Αργεντινή (+77%), την Τουρκία (+28%) και την Αίγυπτο (+21%), επιβεβαιώνοντας τη διεύρυνση της παρουσίας της μάρκας πέραν των παραδοσιακών αγορών.

Η σταδιακή ενίσχυση των επιδόσεων της Audi εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανανέωσης του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου. Με μια ανανεωμένη γκάμα που περιλαμβάνει νέα μοντέλα όπως τα Q3, Q5, Q6, καθώς και τα A3 Allstreet, A5, A6 και την οικογένεια A6 e-tron, η μάρκα ενισχύει τη θέση της σε βασικές κατηγορίες της αγοράς, συνδυάζοντας σύγχρονες τεχνολογίες, προηγμένα συστήματα κινητήρων και τη χαρακτηριστική premium ταυτότητά της. Η προϊοντική αυτή ανανέωση δημιουργεί τις βάσεις για περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικής της μάρκας το 2026, σε ένα περιβάλλον που παραμένει απαιτητικό, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

