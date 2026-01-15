Filante: Το χαρισματικό και τολμηρό Crossover είναι η νέα διεθνής ναυαρχίδα της Renault

Το Renault Filante ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη διεθνή ανάπτυξη της μάρκας. Ως νέα ναυαρχίδα της παγκόσμιας γκάμας, με τον σχεδιασμό και την τεχνολογία του, αποτελεί στρατηγικό πυλώνα του Διεθνούς Πλάνου Renault 2027, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της μάρκας σε αγορές-κλειδιά της Ασίας και της Μέσης Ανατολής.

Η ονομασία Filante παραπέμπει διπλά στην κληρονομιά της Renault. Αφενός στο Étoile Filante, το θρυλικό πρωτότυπο που κατέρριψε παγκόσμια ρεκόρ ταχύτητας στις αλυκές Bonneville, το 1956. Αφετέρου, στο Renault Filante Record 2025, το αμιγώς ηλεκτρικό concept που, με αεροδυναμική σχεδίαση εμπνευσμένη από την αεροναυπηγική, σημείωσε νέο ρεκόρ αποδοτικότητας τον Δεκέμβριο του 2025: 1.008 km σε λιγότερο από 10 ώρες, με μέση ταχύτητα 102 km/h και κατανάλωση μόλις 7,8 kWh/100 km.

Παράλληλα, η λέξη Filante παραπέμπει και σε μια λιγότερο γνωστή, αλλά ιδιαίτερα σημαντική σελίδα της ιστορίας της Renault: το αστέρι (étoile) που χαρακτήριζε τα κορυφαία μοντέλα της μάρκας τη δεκαετία του 1930, τα πιο πολυτελή και τεχνολογικά προηγμένα οχήματα της εποχής. Με την αναβίωση αυτού του συμβόλου, το Renault Filante υπογραμμίζει τη σύνδεσή του με μια premium κληρονομιά που έχει διαμορφώσει την ταυτότητα της Renault.

Βασικός πυλώνας του Διεθνούς Στρατηγικού Πλάνου Renault 2027

Το Renault Filante αποτελεί κομβικό στοιχείο του Διεθνούς Πλάνου 2027, το οποίο στοχεύει σε κερδοφόρα ανάπτυξη εκτός Ευρώπης. Στο διάστημα 2024–2027, η Renault θα έχει λανσάρει οκτώ νέα μοντέλα εκτός Ευρώπης, εκ των οποίων τα πέντε στις κατηγορίες C και D. Φιλοδοξία της μάρκας είναι μία στις τρεις πωλήσεις εκτός Ευρώπης να αφορά υβριδικό ή ηλεκτρικό όχημα.

Στο πλαίσιο αυτό, το Renault Filante τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας, πλάι στα Kardian, Duster, Boreal και Koleos, καλύπτοντας τις ανάγκες αγορών όπως η Νότια Κορέα, οι χώρες του Κόλπου και επιλεγμένες αγορές της Λατινικής Αμερικής. Το λανσάρισμα ξεκινά τον Μάρτιο του 2026 στη Νότια Κορέα, ακολουθούν χώρες της Λατινικής Αμερικής και, στις αρχές του 2027, τα κράτη του Κόλπου.

Εξωτερική σχεδίαση: δυναμικό, avant-garde στιλ

Βασισμένο στο project Aurora, το Renault Filante εκφράζει μια νέα σχεδιαστική προσέγγιση της Renault: τη διασταύρωση κατηγοριών. Με σμιλεμένες γραμμές, κομψή σιλουέτα και έντονο χαρακτήρα, το μοντέλο αμφισβητεί τα καθιερωμένα, προτείνοντας μια premium εναλλακτική στις κλασικές μπερλίνες. Σχεδιάστηκε στο Renault Technocentre στη Γαλλία και στο Renault Design Center Seoul, σε στενή συνεργασία με τη Renault Korea. Μετά την επιτυχημένη πορεία του Koleos, η Renault ενισχύει την παρουσία της στη D/E κατηγορία με ένα μοντέλο που συνδυάζει στοιχεία από σεντάν και SUV, υιοθετώντας coupé αισθητική και crossover φιλοσοφία. Οι αναλογίες του αμαξώματος (μήκος 4.915 mm, πλάτος 1.890 mm, ύψος 1.635 mm) αποπνέουν κύρος και δυναμισμό, ενώ η ρέουσα γραμμή οροφής, οι έντονες καμπύλες και οι τροχοί 19” ή 20” ενισχύουν τον premium χαρακτήρα.

Μοναδική φωτεινή ταυτότητα

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη σχεδίαση της μάσκας, με τρισδιάστατη φωτιζόμενη δομή εμπνευσμένη από το λογότυπο της Renault. Οι LED προβολείς ενσωματώνονται αρμονικά στο αμάξωμα, ενώ η φωτεινή υπογραφή ημέρας σχηματίζει γωνία 28°, αναφορά στη γεωμετρία του σήματος της μάρκας.

Στο πίσω μέρος, τα εξαιρετικά λεπτά LED φωτιστικά σώματα, η αεροδυναμική σχεδίαση και η ενσωματωμένη αεροτομή δημιουργούν μια δυναμική, τεχνολογικά προηγμένη εικόνα. Η έκδοση Esprit Alpine ξεχωρίζει με τις έντονες χρωματικές αντιθέσεις και τις σπορ λεπτομέρειες.

Εσωτερικό: Ένα πλήρες, συνδεδεμένο και ευχάριστο ψηφιακό περιβάλλον

Το Renault Filante εξοπλίζεται με το νέας γενιάς OpenR Panorama, ένα προηγμένο σύστημα infotainment συμβατό με Android Automotive, που ξεχωρίζει για το καθαρό, γρήγορο και φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον του, με εργονομία αντίστοιχη ενός smartphone. Ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιεί τις αγαπημένες του εφαρμογές, να διαχειρίζεται την πλοήγηση ή τις λειτουργίες του οχήματος μέσω φωνητικών εντολών, αξιοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη. Η οθόνη συνοδηγού 12,3’’ προσφέρει πρόσβαση σε πληθώρα ψηφιακών λειτουργιών, όπως audiobooks και streaming βίντεο. Ο ειδικός σχεδιασμός της επιτρέπει τη χρήση ασύρματων ακουστικών Bluetooth, χωρίς να αποσπάται η προσοχή του οδηγού.

Παράλληλα, το σύστημα μπορεί να υποστηρίξει τον οδηγό ρυθμίζοντας λειτουργίες όπως η θερμοκρασία ή ο αερισμός, με ευκρινή animations για άμεση κατανόηση. Οι προσωπικές ρυθμίσεις – όπως η θέση καθίσματος ή οι προτιμήσεις φωτισμού – αποθηκεύονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της οικογένειας. Επιπλέον, ο ενσωματωμένος browser επιτρέπει την προετοιμασία του ταξιδιού ή την άμεση πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες, ενώ για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία, το Renault Filante διαθέτει ενσωματωμένη λύση ηλεκτρονικών πληρωμών.

Το μοντέλο εγκαινιάζει επίσης μια παγκόσμια πρωτιά στον τομέα της ψυχαγωγίας, με XR in-car video game που αξιοποιεί την κάμερα του οχήματος. Για τον σκοπό αυτό, η Renault ανέπτυξε ειδικούς αλγόριθμους και τεχνολογία επεξεργασίας εικόνας υψηλών επιδόσεων, επιτυγχάνοντας σχεδόν μηδενική καθυστέρηση μεταξύ κάμερας και απεικόνισης.

Ενσωματωμένος έξυπνος φωνητικός βοηθός

Το Renault Filante διαθέτει τον έξυπνο φωνητικό βοηθό A-DoT auto, ο οποίος μπορεί να συνομιλεί φυσικά με τον οδηγό, να αναλύει τις συνήθειες μετακίνησης και τις συνθήκες οδήγησης και να προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες, όπως προτάσεις διαδρομών ή βοήθεια στον έλεγχο λειτουργιών του οχήματος. Παράλληλα, η λειτουργία Tips, ένας έξυπνος και ενσωματωμένος οδηγός χρήσης, παρέχει άμεσα τις απαραίτητες πληροφορίες, προσαρμοσμένες στην εκάστοτε οδηγική κατάσταση, διευκολύνοντας τη χρήση του οχήματος.

Ασφάλεια και υποβοήθηση οδήγησης

Με πάνω από 30 συστήματα ADAS υπό το πρόγραμμα Human First, το Renault Filante προσφέρει κορυφαία επίπεδα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας. Για πρώτη φορά στη Renault παρουσιάζονται τα Emergency Steering Assist, Smart Rearview Mirror και Child Presence Detection.

Emergency Steering Assist

Η λειτουργία αυτή βοηθά τον οδηγό να αποφύγει μια σύγκρουση με εμπόδιο. Αξιοποιώντας δεδομένα από κάμερες και αισθητήρες, το σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει οχήματα ή πεζούς και να ενεργοποιήσει αυτόματα το σύστημα διεύθυνσης για περιορισμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να συμβάλει στην αποφυγή ή στον μετριασμό της σύγκρουσης. Λειτουργεί σε ταχύτητες από 60 έως 90 km/h.

Smart Rearview Mirror

Ένα προηγμένο σύστημα που βελτιώνει την ορατότητα προς τα πίσω, ακόμη και χωρίς υαλοκαθαριστήρα στο πίσω παρμπρίζ, μέσω ψηφιακού εσωτερικού καθρέφτη πλήρους απεικόνισης (Full Display). Περιλαμβάνει επίσης το σύστημα ETC (Electronic Toll Collection).

Child Presence Detection

Στόχος του συστήματος είναι ο εντοπισμός μικρών παιδιών που ενδέχεται να παραμείνουν μόνα στο όχημα. Ενεργοποιεί διαφορετικού τύπου ειδοποιήσεις και ενέργειες. Στο εσωτερικό της καμπίνας έχουν τοποθετηθεί δύο αισθητήρες: ένας στην κεντρική κονσόλα οροφής για την πρώτη σειρά καθισμάτων και ένας στο πίσω μέρος της οροφής για τον έλεγχο του πίσω καθίσματος.

Παράλληλα, το Renault Filante ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, με το head-up display επαυξημένης πραγματικότητας να προβάλλει βασικές πληροφορίες (ταχύτητα, πλοήγηση, ειδοποιήσεις ADAS) απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη συγκέντρωση κατά την οδήγηση.

Κινητήρια σύνολα: full hybrid E-Tech 250 ίππων

Το Renault Filante εξοπλίζεται με το full hybrid E-Tech 250 ίππων, που συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.5 λίτρων 150 ίππων με δύο ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας συνολικά έως 565 Nm ροπής. Η αρχιτεκτονική σειράς-παράλληλης υβριδικής λειτουργίας εξασφαλίζει υψηλή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση και εκπομπές CO₂ μόλις 106 g/km, χωρίς ανάγκη φόρτισης.

Ο θερμικός κινητήρας λειτουργεί σε κύκλο Miller, με λόγο συμπίεσης 14:1, άμεσο ψεκασμό 350 bar και μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων e-CVVT, τόσο στην εισαγωγή όσο και στην εξαγωγή. Το αποτέλεσμα είναι άμεση απόκριση, δυνατές επιταχύνσεις, διακριτική λειτουργία και ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση, χάρη στη σχεδόν συνεχόμενη ηλεκτρική υποβοήθηση.

Η ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία ιόντων λιθίου 1,64 kWh, τάσης 316 V, αποτελούμενη από 86 κυψέλες σε δύο μονάδες. Με αυτή τη χωρητικότητα, το Renault Filante μπορεί να κινείται έως και 75% του χρόνου σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία στην πόλη, ανάλογα με τις συνθήκες. Η εκκίνηση πραγματοποιείται πάντα ηλεκτρικά, ενισχύοντας την άνεση και την αίσθηση premium οδήγησης.

Χάρη στη νοημοσύνη του συστήματος Full Hybrid E-Tech, η κατανάλωση καυσίμου είναι σημαντικά χαμηλότερη σε πραγματικές συνθήκες σε σύγκριση με έναν αντίστοιχο μη υβριδικό κινητήρα βενζίνης. Οι εκπομπές CO₂ περιορίζονται στα μόλις 106 g/km, χωρίς καμία απαίτηση φόρτισης.

