Nissan After Sales Service: Έτοιμοι για κάθε καλοκαιρινή διαδρομή

Το καλοκαίρι ξεκινά με περισσότερες διαδρομές, ταξίδια και εμπειρίες — και η Nissan φροντίζει το αυτοκίνητό σας να είναι έτοιμο για όλα. Με το πρόγραμμα All Clear Service, προσφέρει την απαραίτητη φροντίδα πριν τις καλοκαιρινές εξορμήσεις, μαζί με προνομιακές εκπτώσεις για τους κατόχους Nissan.

Πιο συγκεκριμένα, οι πελάτες Nissan έχουν την δυνατότητα να επωφεληθούν από:

• Δωρεάν Καλοκαιρινό Έλεγχο 25 Σημείων

• 25% έκπτωση στα Ανταλλακτικά Service (περιλαμβάνονται: λιπαντικό κινητήρα, αντιψυκτικό υγρό, AdBlue, υγρά φρένων, βαλβολίνες, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρα, φίλτρο καυσίμου, φίλτρο καμπίνας, μπουζί, μάκτρα υαλοκαθαριστήρων) και στα Ανταλλακτικά Επισκευής (περιλαμβάνονται: μπαταρία, τακάκια, δισκόπλακες, σιαγόνες, ταμπούρα, συμπλέκτης, αμορτισέρ, εξάτμιση, εξωτερικοί ιμάντες, σετ ιμάντα χρονισμού, προθερμαντήρες, θερμοστάτης)

• 25% έκπτωση στα Γνήσια Αξεσουάρ Nissan

• Δωρεάν Nissan Assistance για Ένα Έτος, με Πανευρωπαϊκή Κάλυψη

H πραγματοποίηση τεχνικού ελέγχου και συντήρησης στο δίκτυο των εξουσιοδοτημένων επισκευαστών της Nissan είναι απαραίτητη, προκειμένου να κινηθείτε με ασφάλεια αλλά και με μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Για αυτό φροντίζει το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό της Nissan, με κορυφαία διαγνωστική τεχνολογία και γνήσια ανταλλακτικά που εγγυώνται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου σας.

Σχετικές πληροφορίες και λεπτομέρειες, παρέχονται στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων επισκευαστών Nissan, αλλά και στo www.nissan.gr

Πηγή: skai.gr

