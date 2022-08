Formula 1: Σύγκρουση Χάμιλτον με Αλόνσο - «Στον αέρα» το μονοθέσιο του Βρετανού (βίντεο)

Παραλίγο να συμβεί σοβαρό ατύχημα στο βελγικό Grand Prix της Formula 1, όταν ο Λιούς Χάμιλτον οδήγησε ριψοκίνδυνα σε μία στροφή.

Αποτέλεσμα ήταν να συγκρουστεί με το μονοθέσιο του Φερνάντο Αλόνσο, προκαλώντας ζημιά και στα δύο πανάκριβα οχήματα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και το μονοθέσιο του Χάμιλτον κυριολεκτικά εκτοξεύθηκε στον αέρα, δίχως ωστόσο να προκληθεί κάποιος τραυματισμός.

Δείτε το βίντεο:

Very tough. Fernando squeezes initially putting Lewis at a difficult angle turning in. And Fernando is in his blind spot when Lewis gets ahead. pic.twitter.com/adu02ycBBK