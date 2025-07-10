Το ασυμβίβαστο Ford Ranger PHEV φέρνει την ηλεκτρική ισχύ στο pick-up με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ευρώπη

Το νέο Ford Ranger Plug-in Hybrid προσφέρει όλες τις δυνατότητες του δημοφιλέστερου σε πωλήσεις στην Ευρώπη pick-up μοντέλου, οι οποίες για πρώτη φορά ενισχύονται από ένα προηγμένο υβριδικό σύστημα κίνησης που μπορεί να αξιοποιήσει την ηλεκτρική ισχύ τόσο στην εργασία κάθε επαγγελματία όσο και σε δραστηριότητες αναψυχής.

Η προηγμένη υβριδική τεχνολογία του Ranger PHEV, που συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα με έναν ηλεκτροκινητήρα, προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 50 km χωρίς εκπομπές ρύπων, καθώς και μειωμένο κόστος ιδιοκτησίας. Παράλληλα, διατηρεί τις ίδιες ικανότητες ρυμούλκησης και μεταφοράς φορτίου, αλλά και τις off-road δυνατότητες που απολαμβάνουν οι Ευρωπαίοι επαγγελματίες οδηγοί από το ευέλικτο pick-up μοντέλο της Ford, το οποίο τους υποστηρίζει για πάνω από δυόμιση δεκαετίες.

Διαθέσιμο στην αποκλειστική έκδοση λανσαρίσματος με την ονομασία Stormtrak, αλλά και την εντυπωσιακή Wildtrak, το νέο Ranger PHEV εισάγει για πρώτη φορά στη γκάμα του δημοφιλούς μοντέλου το Pro Power Onboard - παρέχοντας έτσι απευθείας μέσω της ενσωματωμένης μπαταρίας ισχύ έως και 6,9 kW για την τροφοδοσία εργαλείων και επαγγελματικού ή σπορ εξοπλισμού.

«Η Ford γνωρίζει πολύ καλά τα pick-up οχήματα. Προκειμένου να δημιουργήσουμε το Ranger PHEV, ερχόμαστε τώρα να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία δεκαετιών, συνδυάζοντας τις πληροφορίες που μας παρείχαν οι πελάτες που χρησιμοποιούν καθημερινά το Ranger για επαγγελματικές δραστηριότητες και ταξίδια αναψυχής, με την καινοτόμο υβριδική τεχνολογία», δήλωσε ο Hans Schep, general manager, Ford Pro, Europe «Το Ranger PHEV διατηρεί στο ακέραιο τις δυνατότητες του Ranger, προσθέτοντας το πλεονέκτημα της ευέλικτης ηλεκτρικής ισχύος για την παροχή ενός συστήματος κίνησης με την περισσότερη ροπή από ποτέ άλλοτε. Και όλα αυτά για οδήγηση με μηδενικές εκπομπών σε αστικά περιβάλλοντα ή στη δουλειά στην άγρια φύση.»

Η παραγωγή για την ευρωπαϊκή αγορά του νέου Ranger PHEV βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στο εργοστάσιο της Ford στο Silverton της Νότιας Αφρικής, ενώ οι πρώτες παραδόσεις σε πελάτες στη Γηραιά Ήπειρο έχουν ήδη ξεκινήσει. Το 2024, το Ranger διατήρησε για δέκατη συνεχόμενη χρονιά την ηγετική θέση του στην Ευρώπη στην κατηγορία των pick-up οχημάτων, με το μερίδιό του σε αυτή να αυξάνεται ξεπερνώντας το 43%.

Πέρυσι, το Ranger ήταν επίσης το pick-up μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις σε 10 αγορές της Ευρώπης. αποσπώντας μερίδιο στην κατηγορία του άνω του 50% σε τέσσερις από αυτές – συμπεριλαμβανομένης της Μ. Βρετανίας και της Γερμανίας. Από το 2012 που κυκλοφόρησε το προηγούμενο μοντέλο, έχουν πωληθεί πάνω από μισό εκατομμύριο Ranger στην Ευρώπη. Το Ranger απολαμβάνει εξίσου υψηλή δημοτικότητα σε όλη την υφήλιο και διατίθεται ήδη σε 180 αγορές παγκοσμίως.

Η plug-in υβριδική τεχνολογία τώρα και στα pick-up μοντέλα

Το νέο υβριδικό σύστημα κίνησης του νέου Ford Ranger PHEV συνδυάζει τον βενζινοκινητήρα EcoBoost χωρητικότητας 2,3 λίτρων της Ford και το 10-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο της εταιρείας με έναν ηλεκτροκινητήρα 75 kW και μια μπαταρία ιόντων λιθίου με ωφέλιμη χωρητικότητα 11,8 kWh. Αυτή μπορεί να φορτιστεί από εξωτερική παροχή, καθώς και από τον βενζινοκινητήρα ή ανακτώντας ενέργεια κατά το ρολάρισμα του οχήματος.

Η μπαταρία του νέου plug-in υβριδικού pick-up της Ford φορτίζεται σε λιγότερο από τέσσερις ώρες χρησιμοποιώντας μονοφασικό φορτιστή 16 amp. Με μία πλήρη φόρτισή της, το Ranger PHEV μπορεί να διανύσει αμιγώς ηλεκτρικά έως και 50 km – περισσότερα από όσα διανύει καθημερινά το 52% των πελατών του Ranger, σύμφωνα με έρευνα της Ford.

Στις αγορές στις οποίες είναι διαθέσιμο, το Ford Pro Home Charging δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να προγραμματίζουν τη φόρτιση κατά τη διάρκεια της νύχτας επωφελούμενοι τυχόν φθηνότερων χρεώσεων κατά τη διάρκειά της, μειώνοντας έτσι ακόμα περισσότερο το κόστος ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ford, οι εταιρικοί πελάτες θα μπορούν επίσης να απολαμβάνουν πολλές ακόμα σημαντικές εξοικονομήσεις. Για παράδειγμα, ένας πελάτης στη Γερμανία θα μπορεί να εξοικονομεί έως και €850 σε ετήσια βάση σε σύγκριση με εκείνον ενός πετρελαιοκίνητου Ranger 3.0L V6 εφόσον διανύει καθημερινά 80 km και φορτίζει την μπαταρία του Ranger PHEV αξιοποιώντας τα επαγγελματικά τιμολόγια ρεύματος.

Εν κινήσει, οι οδηγοί θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν πότε και πως θα χρησιμοποιούν την ενέργεια της μπαταρίας αξιοποιώντας καταλλήλως τα προγράμματα Auto EV, EV Now, EV Later και EV Charge.

Το νέο Modular Hybrid Transmission ενσωματώνει έξυπνα τον ηλεκτροκινητήρα στο κέλυφος του 10-τάχυτου κιβωτίου. Ένας μηχανισμός συμπλέκτη που ελέγχεται ηλεκτρονικά εμπλέκει και αποσυνδέει τον ηλεκτροκινητήρα και τον βενζινοκινητήρα ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης, βελτιστοποιώντας την αποδοτικότητα ενέργειας και καυσίμου αλλά και την παροχή ροπής για τη μεταφορά φορτίων και την οδήγηση σε συνθήκες εκτός δρόμου.

Η νέα αυτή διάταξη μεγιστοποιεί επίσης τόσο την συνολική αίσθηση κατά την οδήγηση, όσο και την άνεση. Εκτός από την απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ βενζινοκινητήρα, υβριδικής κίνησης και αμιγώς ηλεκτρικής λειτουργίας, επιτρέπει επίσης στον διζωνικό κλιματισμό του αυτοκινήτου (στάνταρ εξοπλισμός) να συνεχίζει να λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια όταν το σύστημα auto-start-stop απενεργοποιεί τον βενζινοκινητήρα – είτε στα φανάρια είτε σε κυκλοφορία στην πόλη με συνεχή «σταμάτα-ξεκίνα». Επίσης, η τεχνολογία Active Noise Control – παρόμοια με αυτή που υιοθετείται στα ακουστικά υψηλής πιστότητας – ενισχύει περαιτέρω την συνολική αίσθηση ποιότητας, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα ισχύος.

Η μέγιστη ροπή, που ανέρχεται σε έως 697 Nm και προκύπτει από τον συνδυασμό λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα και του βενζινοκινητήρα EcoBoost, είναι η υψηλότερη που έχει επιτευχθεί ποτέ σε Ranger παραγωγής, ενώ η μέγιστη ισχύς των 281 PS είναι μεγαλύτερη από αυτή του πετρελαιοκίνητου Ranger 3.0L V6.

Η υψηλή παροχή ροπής ήδη από χαμηλές ταχύτητες, σε συνδυασμό με το πρόσθετο φρένο κινητήρα από το σύστημα αναγεννητικής πέδησης του νέου Ranger PHEV υποστηρίζουν τόσο την αβίαστη επιτάχυνση όσο και τον βελτιωμένο έλεγχο στις κατωφέρειες κατά τη μεταφορά φορτίων που φτάνει έως και τον 1 τόνο ή κατά τη ρυμούλκηση που ανέρχεται σε έως και 3.500 κιλά – απαιτήσεις που αφορούν το 55% των πελατών του Ranger, σύμφωνα με έρευνα της Ford. Η σχεδόν άμεση παροχή ηλεκτρικής ροπής, σε συνδυασμό με το αναβαθμισμένο φρένο κινητήρα, συμβάλλουν επίσης στη βελτιστοποίηση των εκτός δρόμου δυνατοτήτων του μοντέλου, διευκολύνοντας .έτσι την κίνηση σε απαιτητικές συνθήκες, όπως βραχώδη εδάφη και επιφάνειες με απότομες κλίσεις.

Το σύστημα τετρακίνησης e-4WD του Ranger PHEV μπορεί να στέλνει αυτόματα ροπή μέσω του κινητήρα βενζίνης, του ηλεκτροκινητήρα ή της συνδυασμένης λειτουργίας τους και στους τέσσερις τροχούς για την αντιμετώπιση δύσκολων εδαφών ή την προσαρμογή σε συγκεκριμένα σενάρια οδήγησης – με την υποστήριξη ενός κιβωτίου μεταφοράς με κοντές/μακριές σχέσεις και ενός μπλοκέ διαφορικού στον πίσω άξονα. Οι οδηγοί μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των λειτουργιών Normal, Eco, Sport, Slippery, Tow/Haul, Mud/Ruts και Sand, με το Ranger PHEV να προσαρμόσει καταλλήλως την κατανομή ροπής στους τροχούς ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Το πλαισίου του plug-in υβριδικού pick-up έχει επανασχεδιαστεί προκειμένου να είναι εφικτή η φιλοξενία της μπαταρίας. Αυτή η αλλαγή βελτιστοποιεί ταυτόχρονα τόσο τη λειτουργικότητα του χώρου φόρτωσης όσο και τις επιδόσεις κατά την οδήγηση. Λαμβάνοντας υπόψη το μοναδικό πλαίσιο αλλά και την κατανομή βάρους του Ranger PHEV, οι μηχανικοί της Ford αναθεώρησαν επίσης τη ρύθμιση της ανάρτησης σε σύγκριση με τις εκδόσεις με κινητήρα ντίζελ με στόχο την παροχή της βέλτιστης δυνατής άνεσης αλλά και υψηλών επιδόσεων τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου.

Ασυμβίβαστες επιδόσεις σε δουλειά και αναψυχή

Το νέο Ranger PHEV είναι το πρώτο Ranger που διαθέτει την τεχνολογία Pro Power Onboard της Ford. Αυτό σημαίνει ότι τώρα οι πελάτες μπορούν να αφήσουν στο σπίτι τις γεννήτριες τους και να τροφοδοτούν εργαλεία ή εξοπλισμό αναψυχής που καταναλώνει υψηλές ποσότητες ενέργειας χρησιμοποιώντας την μπαταρία του οχήματος.

Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ένα σύστημα με ισχύ 2,3 kW. το οποίο αποδεικνύεται ιδανικό για τις εκδρομές του Σαββατοκύριακου στο βουνό. Αυτό το σύστημα παρέχει, για παράδειγμα, τη δυνατότητα φόρτισης πολλών ηλεκτρικών mountain bikes (650 W) και ενός φορητού ψυγείου (65 W).

Το αντίστοιχο σύστημα με ισχύ 6,9 kW έχει σχεδιαστεί προκειμένου να καλύπτει ακόμα πιο υψηλές επαγγελματικές ανάγκες και απαιτήσεις. Συγκεκριμένα, αυτή η έκδοση του συστήματος διαθέτει δύο πρίζες 15 A στο χώρο φόρτωσης του οχήματος (3,45 kW διαθέσιμα από κάθε μια), παρέχοντας ισχύ για την ταυτόχρονη λειτουργία ενός μικρού εργοταξίου που περιλαμβάνει μια συμπαγή μπετονιέρα (1.500 W), έναν γωνιακό τροχό κοπής (3.000 W), καθώς και προβολείς (800 W).

Κατά τη διαδικασία εξέλιξης του νέου Ranger η Ford πραγματοποίησε περισσότερες από 5.000 συνεντεύξεις με πελάτες προκειμένου να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο οι τελευταίοι χρησιμοποιούν τα pick-up οχήματά τους για να καλύψουν τις επαγγελματικές - και όχι μόνο - υποχρεώσεις τους. Πολλοί από τους πελάτες του μοντέλου είναι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν με διττό τρόπο τα οχήματά τους - αφενός για να καλύψουν τις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αφετέρου για αναψυχή τα Σαββατοκύριακα. Για το λόγο αυτό, η Ford διαθέτει σήμερα το ολοκαίνουργιο Ranger PHEV σε τρεις εκδόσεις υψηλών προδιαγραφών, οι οποίες διαθέτουν ό,τι χρειάζεται κανείς προκειμένου να προσφέρουν ασυμβίβαστες δυνατότητες και άνεση, ανεξάρτητα από την χρήση τους.

Κάθε νέο Ranger PHEV προσφέρεται σε 5-θέσια διαμόρφωση αμαξώματος Double Cab, σε συνδυασμό με έναν ευέλικτο και ανθεκτικό χώρο φόρτωσης που είναι σχεδιασμένος για να φιλοξενεί άνετα μια ευρωπαλέτα ανάμεσα στους θόλους των πίσω τροχών. Με τη σειρά τους, η στάνταρ πίσω πόρτα Easy Lift και ο φωτισμός του χώρου φόρτωσης έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν την πρόσβαση στο χώρο φόρτωσης.

Στο εσωτερικό, το προηγμένο σύστημα συνδεσιμότητας SYNC 4A της Ford – με συνδεδεμένη πλοήγηση και κάθετη οθόνη αφής 12 ιντσών - είναι στάνταρ, όπως και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων με διαγώνιο 8 ίντσες και η ασύρματη φόρτιση τηλεφώνου. Οι στάνταρ τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού περιλαμβάνουν τα συστήματα Pre-Collision Assist και Lane Keeping Aid, καθώς και κάμερα οπισθοπορείας.

Η έκδοση Wildtrak προσθέτει σε όλα τα παραπάνω μοναδικές λεπτομέρειες στο εσωτερικό και τις εξωτερικές επιφάνειες, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και τιμόνι, καθώς και φωτισμό Zone Lighting 360ο για καλύτερη ορατότητα γύρω από το όχημα κατά τη διάρκεια της εργασίας ή κατά το στήσιμο μιας σκηνής σε υπαίθριο χώρο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Η έκδοση λανσαρίσματος με την ονομασία Stormtrak διαθέτει επίσης μοναδικό στυλ και υλικά, σε συνδυασμό με ένα ηχοσύστημα με 10 ηχεία της B&O, προβολείς Matrix LED, Pro Power Onboard 2,3 kW και το καινοτόμο σύστημα Flexible Rack System στην καρότσα φόρτωσης.

Μια ευρεία γκάμα προαιρετικών στοιχείων και χαρακτηριστικών, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τους πελάτες να αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες του νέου Ranger PHEV, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων καινοτόμες τεχνολογίες ρυμούλκησης, όπως το Pro Trailer Backup Assist, που επιτρέπει στους οδηγούς να χειρίζονται εύκολα τα ρυμουλκούμενα με τη χρήση ενός ειδικού ελεγκτή και να παρακολουθούν την πρόοδο μέσω της οθόνης αφής των 12 ιντσών.

Από τη μελισσοκομία μέχρι την πυρόσβεση, οι πελάτες του Ranger αξιοποιούν τα pick-up τους για μια ευρεία γκάμα εξειδικευμένων χρήσεων. Τώρα, οι τελευταίοι θα έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τα Ranger PHEV χρησιμοποιώντας μια πλήρη σειρά από αξεσουάρ, τα οποία διατίθενται από τους Εμπόρους Ford και περιλαμβάνουν από πίσω τέντες και καλύμματα έως σχάρες ποδηλάτων και σκηνές οροφής.

Όπως όλα τα οχήματα της Ford Pro, το Ranger PHEV υποστηρίζεται από ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών συντήρησης, φόρτισης, λογισμικού και ευέλικτης χρηματοδότησης, που απλοποιούν την ιδιοκτησία, βελτιώνουν την παραγωγικότητα και μειώνουν το λειτουργικό κόστος.

