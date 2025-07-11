Νέα εποχή για RENAULT και DACIA στην Ελλάδα

Σε έναν ξεχωριστό καλοκαιρινό χώρο, στο Ark της Γλυφάδας, οι άνθρωποι της Grand Automotive Hellas, του αποκλειστικού εισαγωγέα των μαρκών Renault και Dacia στην Ελλάδα, έδωσαν το πρώτο επίσημο ραντεβού τους με τους εκπροσώπους του ελληνικού ειδικού Τύπου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε σύσσωμος ο χώρος των δημοσιογράφων αυτοκινήτου, από όλα τα μέσα, για να γνωρίσουν από κοντά τη νέα στελεχιακή σύνθεση των μαρκών Renault και Dacia στην Ελλάδα, αλλά και να συζητήσουν από κοντά για τη νέα στρατηγική, τα πλάνα και τους στόχους του αποκλειστικού εισαγωγέα, της Grand Automotive Hellas.

Σε μία φιλική, αλλά ουσιαστική ομιλία, ο CEO της GA Hellas, κ. Στίβεν Σίρτης, έδωσε τον τόνο της νέας εποχής Renault και Dacia στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι ο στόχος είναι η αύξηση των μεριδίων των μαρκών στα υψηλά επίπεδα των ευρωπαϊκών επιδόσεων, όπου οι μάρκες σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, έχοντας στη γκάμα τους τα μεγαλύτερα best seller μοντέλα, μεταξύ των οποίων τα Renault Clio, Dacia Sandero και Dacia Duster, που καταφέρνουν συνεχείς πρωτιές στην κατηγορίας τους, αλλά και στο σύνολο της αγοράς.

Στίβεν Σίρτης

Με την υπόσχεση «κάθε μοντέλο που λανσάρεται στη Γαλλία, να λανσάρεται και στην Ελλάδα», ο κ. Σίρτης αναφέρθηκε τόσο στην άφιξη του εμβληματικού νέου Renault5, όσο και του επιβλητικού νέου Renault Rafale, στην κορυφαία έκδοση Ε-Tech hyper hybrid, με full υβριδικό plug-in σύστημα κίνησης 300 ίππων, τετρακίνηση και το 4 control advanced σύστημα τετραδιεύθυνσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ναυαρχίδα της Renault, που θα είναι άμεσα διαθέσιμη και στη χώρα μας, θα διατίθεται με Λιανική Τιμή προ Φόρων (ΛΠΤΦ) κάτω από τις 40.000€, εξασφαλίζοντας 0% φόρο χρήσης στους εταιρικούς πελάτες.

Στα πλαίσια του καλωσορίσματος των εκπροσώπων του ειδικού Τύπου και από τον κ. Χρήστο Σκιρδή, PR Manager της εταιρείας, αναφορά έγινε και στην πλήρη γκάμα εκδόσεων και κινητήρων, ανά μοντέλο, στοιχείο που καθιστά τη νέα και αναπτυσσόμενη γκάμα των Renault και Dacia, άκρως ανταγωνιστική. Προεξέχουσα θέση έχουν τα full hybrid E-Tech συστήματα κίνησης που εξοπλίζουν σχεδόν όλη τη γκάμα και των δύο μακρών, αλλά και τα συστήματα κίνησης bi-fuel. Και οι δύο τεχνολογίες αποτελούν μοναδικό πλεονέκτημα των μαρκών του Renault Group, εξασφαλίζοντας οικονομία στην καθημερινή χρήση, πολλά ξέγνοιαστα χιλιόμετρα αυτονομίας και σεβασμό του περιβάλλοντος.

Η ουσιαστική επισήμανση που κορύφωσε το μήνυμα προς τον δημοσιογραφικό κόσμο, είναι ότι η νέα εποχή των Renault και Dacia στην Ελλάδα, θα είναι πιο δυναμική από ποτέ, τόσο αναφορικά με τις πωλήσεις νέων μοντέλων, όσο και αναφορικά με το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών after sales. Και αυτό υπό το εχέγγυο του Grand Automotive Group, ενός δυνατού ομίλου με δραστηριότητα σε 15 ευρωπαϊκές χώρες, στην κορυφή του οποίου, από πλευράς όγκου πωλήσεων, φιλοδοξεί να βρεθεί η Grand Automotive Hellas.

