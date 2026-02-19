Η αυτοκινητοβιομηχανία φοβάται απώλειες θέσεων εργασίας, εν μέσω συνεχιζόμενων αναταραχών, σύμφωνα με νέα έρευνα της AlixPartners.

Ορισμένα στελέχη, συμπεριλαμβανομένων αυτοκινητοβιομηχανιών, αντιπροσωπειών και κέντρων εξυπηρέτησης, παρόχων aftermarket και υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτοκίνητα, ανέφεραν μεγαλύτερη αναστάτωση και ανασφάλεια από ό,τι πριν από ένα χρόνο, σε μια νέα έρευνα της AlixPartners, αναφέρει το Bloomberg.

Περισσότεροι από 4 στους 10 ηγέτες της αυτοκινητοβιομηχανίας ανέφεραν ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των θέσεων εργασίας τους στον Δείκτη Διαταραχών του AlixPartners για το 2026, ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 19 Φεβρουαρίου.

Ο Δείκτης Διαταραχής AlixPartners για το 2026 - η έβδομη ετήσια έκθεση - που βασίζεται σε απαντήσεις από πάνω από 3.200 ανώτερα στελέχη σε 11 χώρες και 10 κλάδους, αποκαλύπτει μια σύνθετη εικόνα μετριασμού των διαταραχών στους περισσότερους κλάδους και γεωγραφικές περιοχές, παράλληλα με αναδυόμενες περιοχές εμπιστοσύνης και ικανότητας.

Η βαθμολογία του Δείκτη Διαταραχής είναι ένας αριθμός που προκύπτει από την ανάλυση του αριθμού και της σοβαρότητας των ανατρεπτικών δυνάμεων. Είναι μια συνάρτηση του πόσες δυνάμεις λένε τα στελέχη ότι διαταράσσουν την επιχείρησή τους, σε συνδυασμό με το πόσο ισχυρές λένε ότι είναι αυτές οι δυνάμεις.

Ο Δείκτης Διαταραχών AlixPartners του 2026 επιβεβαιώνει αυτό που έχει παρατηρηθεί από την έναρξη αυτής της μελέτης πριν από επτά χρόνια: η αναστάτωση είναι πραγματικά ο νέος οικονομικός μοχλός.

Σχεδόν τα μισά στελέχη αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις τους υπέστησαν σοβαρές αναταραχές κατά το περασμένο έτος, και η βαθμολογία 70 υπογραμμίζει ένα ακόμη έντονο περιβάλλον, ακόμη και καθώς ορισμένες πιέσεις μετριάζονται σε ετήσια βάση. Τα στελέχη αναφέρουν λιγότερη ανησυχία για τη ρύθμιση, τις αλυσίδες εφοδιασμού και την αγορά εργασίας, ωστόσο οι τιμές ενέργειας, ο πληθωρισμός, οι δασμοί, η γεωπολιτική και η κυβερνοασφάλεια παραμένουν αμείλικτες πηγές πίεσης.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει γίνει ο μεγάλος διαχωριστής: το 80% των στελεχών είναι αισιόδοξα και οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, την αλλαγή επιχειρηματικού μοντέλου και την γεωπολιτική αναδιάρθρωση για να μετατρέψουν την αναστάτωση σε πλεονέκτημα, ακόμη και όταν το άγχος αυξάνεται περισσότερο μεταξύ αυτών των ηγετών.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι, αισθάνονται πιο αναστατωμένοι, λιγότερο προετοιμασμένοι και υπό μεγαλύτερη προσωπική πίεση.

