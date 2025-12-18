Renault Reward: Όφελος έως €2.500 σε Clio, Captur, Arkana, Symbioz

Αυτές τις γιορτές, πάρε το καλύτερο δώρο στον εαυτό σου, κάνοντας την πιο έξυπνη αγορά της χρονιάς. Τώρα η Renault σου δίνει την ευκαιρία να αγοράσεις ένα από τα αγαπημένα μοντέλα της με το μεγαλύτερο όφελος, έως €2.500, για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.

Με κεντρικό μήνυμα «Κορυφαία επιλογή, Κορυφαία ανταμοιβή», τα πιο δημοφιλή μοντέλα της Renault είναι τώρα πιο προσιτά από ποτέ. Πιο συγκεκριμένα, το best seller Renault Clio, το δημοφιλές B-SUV Renault Captur, το σπορτίφ κουπέ-SUV Renault Arkana και το hi-tech C-SUV νέο Renault Symbioz, προσφέρονται με όφελος που φτάνει τις €2.500, για αγορές μέχρι το τέλος του 2025.

Εφοδιασμένα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, αλλά και με μια ευρεία γκάμα εξηλεκτρισμένων κινητήρων, αλλά και κινητήρων διπλού καυσίμου (βενζίνης – LPG), τα μοντέλα που απαρτίζουν την καρδιά της γκάμας Renault, αποτελούν τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία τους.

Το Renault Clio, ένα διαχρονικό σύμβολο της αυτοκίνησης, είναι το καλύτερο μοντέλο της κατηγορίας του, με αλάνθαστη ποιότητα, γκάμα κινητήρων που περιλαμβάνει σύνολα full υβριδικά, διπλού καυσίμου (βενζίνης – LPG), αλλά και το μοναδικό diesel της κατηγορίας Β.

Το Renault Captur, διαθέσιμο, μεταξύ άλλων, με κινητήρες full hybrid και διπλού καυσίμου, ξεχωρίζει για την ευελιξία του, με τις compact διαστάσεις του, αλλά και με το συρόμενο πίσω κάθισμα, «παίζοντας» με αξιώσεις στην καρδιά της πιο δημοφιλούς κατηγορίας της αγοράς.

Το Renault Arkana ξεχωρίζει με τη μοναδική κουπέ-SUV αισθητική του, αλλά και το σπορτίφ χαρακτήρα του, που πλαισιώνεται από μία πλήρως εξηλεκτρισμενη γκάμα, με απόδοση έως 160 ίππους.

Ως σύγχρονο hi-tech C-SUV, το νέο Renault Symbioz, ξεχωρίζει με την πλήρως υβριδική του φύση, αλλά και τους χώρους για επιβάτες και αποσκευές που το καθιστούν κορυφαίο στην κατηγορία του, παρά τις compact διαστάσεις του.

Τα Clio, Captur, Arkana και Symbioz, πλαισιώνονται από 5 έτη εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια. Μαζί με το όφελος του Renault Reward, τα μοντέλα Renault γίνονται ακαταμάχητα και το καλύτερο δώρο αυτές τις γιορτές!

