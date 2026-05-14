Audi Platinum: έως 10 χρόνια εγγύηση για μέγιστη κάλυψη και απόλυτη σιγουριά

Η επιλογή ενός νέου Audi είναι απόφαση τεχνολογίας, αισθητικής και οδηγικής ακρίβειας. Είναι όμως και απόφαση εμπιστοσύνης. Εμπιστοσύνης σε μια μάρκα που αντιμετωπίζει την premium εμπειρία ως μια συνολική σχέση με τον πελάτη: πριν, κατά τη διάρκεια και πολύ μετά την παράδοση του αυτοκινήτου.

Αυτή τη φιλοσοφία εκφράζει το Audi Platinum, το πρόγραμμα εγγύησης που έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί την εμπειρία Audi στο επίπεδο που της αρμόζει για έως 10 έτη ή 150.000 χλμ. Πρόκειται για ένα ισχυρό πλαίσιο κάλυψης, που ενισχύει τη σιγουριά του οδηγού και αναδεικνύει την αξία κατοχής ενός νέου Audi σε βάθος χρόνου.

Το Audi Platinum ενεργοποιείται αυτόματα με το πρώτο προγραμματισμένο service του νέου Audi στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Audi και ανανεώνεται με κάθε προβλεπόμενη συντήρηση, προσφέροντας κάλυψη σε μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Με αυτόν τον τρόπο, η μακροχρόνια κάλυψη συνδέεται με τη σωστή φροντίδα του αυτοκινήτου από τους ανθρώπους που γνωρίζουν την τεχνολογία της Audi σε βάθος.

Για την Audi, η ποιότητα δεν είναι στατική έννοια. Δεν περιορίζεται στην κατασκευή ενός αυτοκινήτου, αλλά συνεχίζεται στον τρόπο με τον οποίο αυτό συντηρείται, ελέγχεται και παραμένει στην καλύτερη κατάσταση. Γι’ αυτό κάθε Audi που εξυπηρετείται στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Συνεργατών Service Audi παραμένει στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών, με πρόσβαση στην τεχνογνωσία, τα διαγνωστικά συστήματα, τις εγκεκριμένες διαδικασίες και τα γνήσια ανταλλακτικά της μάρκας.

Η σωστή συντήρηση αποτελεί ουσιαστικό μέρος της εμπειρίας Audi. Κάθε service πραγματοποιείται με ακρίβεια, συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια, στοιχεία που χαρακτηρίζουν συνολικά τη μάρκα. Έτσι, το Audi Platinum δεν λειτουργεί απλώς ως πρόγραμμα εγγύησης. Λειτουργεί ως προέκταση της ίδιας της υπόσχεσης Audi: τεχνολογία με διάρκεια, ποιότητα με συνέχεια και φροντίδα αντάξια ενός premium αυτοκινήτου.

Παράλληλα, το Audi Platinum προσθέτει πραγματική αξία στην κατοχή ενός νέου Audi. Προσφέρει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στο κόστος χρήσης, ενισχύει την αίσθηση ασφάλειας του οδηγού και συμβάλλει στη διατήρηση της αξίας του αυτοκινήτου σε βάθος χρόνου. Σε μια αγορά όπου η συνολική εμπειρία κατοχής έχει ολοένα μεγαλύτερη σημασία, η Audi προσφέρει ένα καθαρό πλεονέκτημα: την αυτοπεποίθηση μιας μάρκας που στηρίζει την ποιότητά της και μετά την παράδοση.

Η ολοκληρωμένη αυτή εμπειρία συμπληρώνεται από την εγγύηση κινητικότητας Audi LongLife Mobility. Με την τακτική συντήρηση του αυτοκινήτου στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Audi, ο οδηγός απολαμβάνει δωρεάν οδική βοήθεια, 24ωρη υποστήριξη και κάλυψη 365 ημέρες τον χρόνο, έχοντας τη σιγουριά ότι η φροντίδα της Audi βρίσκεται πάντα δίπλα του.

Με το Audi Platinum, η Audi προσφέρει αυτό που ο πελάτης περιμένει από μια πραγματικά premium μάρκα: μέγιστη κάλυψη, διαρκή φροντίδα και σιγουριά που συνοδεύει το αυτοκίνητο σε όλη τη διαδρομή του. Γιατί η premium εμπειρία Audi δεν ολοκληρώνεται με την απόκτηση του αυτοκινήτου. Συνεχίζεται κάθε μέρα.

Πηγή: skai.gr

