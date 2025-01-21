Το 2024, οι ταξινομήσεις των καινούργιων αυτοκινήτων αυξήθηκαν ελαφρώς, μόλις κατά 0,8%, σε περίπου 10,6 εκατομμύρια μονάδες. Η Ισπανία συνέχισε να επιδεικνύει ανθεκτικότητα με σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 7,1%. Αντίθετα, μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Γαλλία (-3,2%), στη Γερμανία (-1%) και στην Ιταλία, με ελαφρά πτώση 0,5%. Τα αυτοκίνητα με μπαταρία κατέλαβαν το 13,6% της συνολικής πίτας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων(ACEA).

Τον Δεκέμβριο του 2024, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 5,1%. Η Ισπανία πρωτοστάτησε με ισχυρή διψήφια αύξηση 28,8%, ακολουθούμενη από τη Γαλλία με μέτρια άνοδο 1,5%. Ωστόσο, μεταξύ των τεσσάρων μεγαλύτερων αγορών της ΕΕ, μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Γερμανία (-7,1%) και στην Ιταλία (-4,9%).

Πωλήσεις νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ ανά πηγή ενέργειας

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία παρέμειναν η τρίτη πιο δημοφιλής επιλογή για τους αγοραστές το 2024. Τον Δεκέμβριο, το μερίδιο αγοράς τους ήταν 15,9%, συνεισφέροντας σε μερίδιο 13,6% για ολόκληρο το έτος, ξεπερνώντας και πάλι το ντίζελ, το οποίο μειώθηκε στο 11,9%. Τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα διατήρησαν το προβάδισμά τους στο 33,3%, ενώ τα υβριδικά-ηλεκτρικά αυτοκίνητα ενίσχυσαν τη δεύτερη θέση τους, κατέχοντας μερίδιο αγοράς 30,9%.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία μειώθηκαν κατά 10,2% στις 144.367 μονάδες τον Δεκέμβριο του 2024. Αυτή η μείωση οφείλεται κυρίως στη σημαντική μείωση των πωλήσεων στη Γερμανία (-38,6%) και τη Γαλλία (-20,7%), με αποτέλεσμα τη μείωση του όγκου της αγοράς κατά 5,9% για το 2024, σε σύγκριση με το 2023. Ως αποτέλεσμα, το συνολικό μερίδιο αγοράς για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία διαμορφώθηκαν στο 13,6% για το 2024.

Οι ταξινομήσεις plug-in υβριδικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 4,9% τον περασμένο μήνα, λόγω των σημαντικών αυξήσεων στη Γαλλία (44,9%) και στη Γερμανία (6,8%). Τον Δεκέμβριο, τα plug-in υβρίδια αντιπροσώπευαν το 8,3%, διατηρώντας τα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, οι συνολικοί όγκοι του έτους για το 2024 μειώθηκαν κατά 6,8% σε σύγκριση με το 2023.

Οι ταξινομήσεις υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 33,1% τον Δεκέμβριο, με το μερίδιο αγοράς να αυξάνεται στο 33,6%, από 26,5% τον περασμένο Δεκέμβριο, υπερβαίνοντας τις ταξινομήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων για τέταρτο συνεχόμενο μήνα.

Αυτοκίνητα βενζίνης και ντίζελ: Τον Δεκέμβριο του 2024, οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 1,8%, με όλες τις μεγάλες αγορές να παρουσιάζουν πτώση εκτός από την Ισπανία, η οποία σημείωσε αύξηση 16%. Η Γαλλία σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση, με τις εγγραφές να πέφτουν κατακόρυφα κατά 23%, ακολουθούμενη από την Ιταλία με πτώση 11,4%. Μείωση 7,4% κατέγραψε και η Γερμανία.

Με 269.260 νέα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν τον περασμένο μήνα, το μερίδιο αγοράς της βενζίνης μειώθηκε στο 29,6%, από 31,6% τον ίδιο μήνα πέρυσι. Η αγορά πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε κατά 15%, με αποτέλεσμα μερίδιο αγοράς 9,8% για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα τον περασμένο Δεκέμβριο. Συνολικά, διψήφιες μειώσεις παρατηρήθηκαν στις περισσότερες αγορές της ΕΕ.

Σχετικά με την ACEA

Η European Automobile Manufacturers' Association (ACEA) αντιπροσωπεύει τους 16 μεγάλους κατασκευαστές αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων με έδρα την Ευρώπη: BMW Group, DAF Trucks, Daimler Truck, Ferrari, Ford Ευρώπης, Honda Motor Europe, Hyundai Motor Europe, Iveco Group , JLR, Mercedes-Benz, Nissan, Renault Group, Stellantis, Toyota Motor Europe, Volkswagen Group και Όμιλος Volvo.

Σχετικά με την αυτοκινητοβιομηχανία της ΕΕ

Στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας εργάζονται 13,2 εκατομμύρια Ευρωπαίοι. Το 10,3% του συνόλου των θέσεων εργασίας στη μεταποίηση στην ΕΕ. Τα φορολογικά έσοδα για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ανέρχονται στα 383,7 δισ. ευρώ. Εμπορικό πλεόνασμα 106,7 δισ. ευρώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω από το 7,5% του ΑΕΠ της ΕΕ παράγεται από την αυτοκινητοβιομηχανία. Στα 72,8 δισ. ευρώ οι δαπάνες Ε&Α ετησίως, 33% του συνόλου της ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

