Από την γραμμή παραγωγής του εργοστασίου του Ντίνγκολφινγκ οι πρώτες BMW 7 - Φωτογραφίες

Τα πρώτα οχήματα ευρείας παραγωγής της νέας BMW σειράς 7 βγήκαν σήμερα από τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου του γκρουπ στο Ντίνγκολφινγκ.

Στην πραγματικότητα, η σημερινή μέρα σηματοδότησε ένα διπλό ντεμπούτο. Από τη μία η νέα ναυαρχίδα της βαυαρικής εταιρείας της σειράς 7 και από την άλλη η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση BMW i7.

Για να το πετύχει αυτό το γκρουπ BMW επένδυσε πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ στην προετοιμασία του εργοστασίου. Με την παραγωγή ήδη σε εξέλιξη, η σειρά 7 θα μπορεί να διατεθεί από φέτος το φθινόπωρο.

Η BMW i7, ειδικότερα, σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην καμπάνια ηλεκτροκίνησης του γκρουπ BMW για την πολυτελή κατηγορία, σύμβολο της οποίας αποτελεί το Ντίνγκολφινγκ.

