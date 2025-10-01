Νέο RENAULT AUSTRAL : Επιβλητική σχεδίαση, ανώτερη άνεση και υβριδική αποδοτικότητα

Το Renault Austral συμπληρώνει το υβριδικό σκέλος της γκάμας της Renault σε ό,τι αφορά την επιθετική της πολιτική στα segments C και D, όπως αυτή εκφράζεται με το στρατηγικό πλάνο Renaulution.

Το νέο Renault Austral έχει εκσυγχρονιστεί πλήρως, γεγονός που γίνεται αντιληπτό από το εντελώς ανασχεδιασμένο μπροστινό του μέρος. Τα στοιχεία της νέας σχεδιαστικής γλώσσας της Renault είναι ορατά στα περισσότερα χαρακτηριστικά του αμαξώματος, δίνοντάς του μια συνολική εμφάνιση που δηλώνει εμφατικά τη συγγένειά του με τα υπόλοιπα υβριδικά μοντέλα του segment C και D, όπως είναι το Rafale.

Το εσωτερικό περιβάλλον αντανακλά την κομψότητα του σχεδιαστικού στυλ του αμαξώματος, ενώ διαθέτει νέα καθίσματα και νέες ταπετσαρίες. Τεχνολογικά, το νέο μοντέλο τοποθετείται σε μια κατηγορία ψηλότερα, καθώς διαθέτει αναγνώριση του οδηγού και νέες εφαρμογές που είναι διαθέσιμες μέσω του συστήματος OpenR Link, με ενσωματωμένες λειτουργίες της Google.

Εξαιρετικά ευέλικτο, το νέο Renault Austral προσφέρει μια μοναδική οδηγική εμπειρία, τόσο στα μεγάλα ταξίδια, όσο και στις καθημερινές διαδρομές. Με το full hybrid E-Tech κινητήριο σύνολο των 200hp και το αυτόματο κιβώτιο πολλαπλών λειτουργιών χωρίς συμπλέκτη, αποτελεί μία από τις καλύτερες προτάσεις της αγοράς, σε τομείς όπως η ισχύς, η οικονομία, και η άνεση στην οδήγηση.

Το σύστημα 4διεύθυνσης 4Control Advanced, το Multi-Sense και τα 32 νέας γενιάς συστήματα ADAS, συμβάλλουν επίσης στην εξασφάλιση ενός από τα καλύτερα επίπεδα οδηγικής άνεσης και ασφάλειας.

Στιλάτο και κομψό εξωτερικό design

Ουσιαστική μεταμόρφωση

Ο εξωτερικός σχεδιασμός του νέου Renault Austral έχει δεχθεί σημαντικές αλλαγές.Το νέο καπό, ο προφυλακτήρας και η εμπρός γρίλια, προσδίδουν στο αυτοκίνητο χαρακτήρα. Αντικατοπτρίζοντας τα νέα σχεδιαστικά στοιχεία της μάρκας, η εμπρός γρίλια διαθέτει μικρά ανάγλυφα τρισδιάστατα ‘διαμαντάκια’ που πλαισιώνουν το σήμα της μάρκας. Η ακρίβεια στο σχεδιασμό αυτών των λεπτομερειών, ταιριάζει απόλυτα με τα νέα, υψηλής τεχνολογίας, εμπρός και πίσω φωτιστικά σώματα.

Η αναβάθμιση του στυλ γίνεται ορατή και σε πολλά ακόμα χαρακτηριστικά του αμαξώματος. Στο πίσω μέρος, ειδικότερα, το πάνω και το κεντρικό τμήμα της πόρτας του χώρου αποσκευών, διακρίνονται για τις πιο κομψές γραμμές τους.

Νέα φωτιστική υπογραφή

Η φωτιστική υπογραφή του νέου Renault Austral είναι μοναδική, τόσο τη μέρα όσο και τη νύχτα, με νέα εμπρός και πίσω φωτιστικά σώματα και τα φώτα ημέρας (DRL) σε σχήμα μισού διαμαντιού, που κοσμούν τις άκρες του εμπρός προφυλακτήρα.

Οι προβολείς διαθέτουν στάνταρ τεχνολογία Adaptive LED Vision. Η τεχνολογία Matrix Vision ελέγχει μεγαλύτερο αριθμό τμημάτων της δέσμης LED, για ιδανική απόδοση φωτισμού, άριστη ορατότητα και άνεση κατά τη νυχτερινή οδήγηση για τον οδηγό, χωρίς να επηρεάζει τους οδηγούς των αυτοκινήτων που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα.

Ο οδηγός μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα μεγάλα φώτα, ανεξαρτήτως της κυκλοφορίας γύρω του.

Όταν τα πίσω φώτα είναι αναμμένα, παίρνουν το σχήμα ενός τετράγωνου που χωρίζεται σε επτά τμήματα, εμπνευσμένα από το κινέζικο παζλ tangram. Όταν τα πίσω φώτα είναι σβηστά, μοιάζουν με "αιωρούμενα παγάκια", μια εμφάνιση που ακολουθεί πιστά τις τάσεις της εποχής.

Εσωτερικό με αναβαθμισμένο επίπεδο άνεσης και περισσότερες χρηστικές τεχνολογίες

Πρωτοποριακό σύστημα αναγνώρισης οδηγού

Για πρώτη φορά στη γκάμα, το νέο Renault Austral εφοδιάζεται με σύστημα αναγνώρισης οδηγού, που χρησιμοποιεί κάμερα τοποθετημένη στην εμπρός αριστερή κολόνα (A-pillar).

Όταν ο οδηγός μπαίνει στο αυτοκίνητο, το σύστημα έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει αυτόματα τις παρακάτω επιλογές εξατομίκευσης: μενού αρχικής οθόνης, προτιμήσεις ραδιοφωνικών σταθμών και επιλογές πολυμέσων, θέση οδήγησης (ηλεκτροκίνητη ρύθμιση για το κάθισμα του οδηγού και τους πλαϊνούς καθρέφτες) και εφαρμογές Google μέσω του συστήματος OpenR link. Η κάμερα σκανάρει το πρόσωπο του οδηγού κάθε φορά που ανοίγει την πόρτα του.

Ακόμα πιο φιλόξενη καμπίνα με βελτιωμένο επίπεδο ηχομόνωσης

Εκτός από την εντυπωσιακή τους εμφάνιση, τα νέα μπροστινά καθίσματα παρέχουν επίσης βελτιωμένη πλευρική στήριξη. Τα καθίσματα διαθέτουν επίσης καινούργιες επενδύσεις, που αποτελούνται κατά 98% από ανακυκλωμένο ύφασμα "Egée".



Η ηχομόνωση έχει και αυτή βελτιωθεί χάρη στις νέες τσιμούχες των θυρών, τη βάση των πλευρικών καθρεφτών νέας σχεδίασης, που συμβάλλει στον περιορισμό των αεροδυναμικών θορύβων και, στις εκδόσεις Esprit Alpine, τα ειδικά κατεργασμένα τζάμια με πλαστικοποιημένο γυαλί στις μπροστινές πόρτες.

Κάτω από το καπό, έχει τοποθετηθεί νέο ηχο-απορροφητικό υλικό, ενώ νέες είναι και οι βάσεις του κινητήρα, για πιο ήσυχη οδήγηση.

Προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης

Η διπλή οθόνη του συστήματος OpenR περιλαμβάνει μία οθόνη 12’’ για τον πίνακα οργάνων και μία οθόνη 9 ή 12,3ιντσών για το σύστημα πολυμέσων, ανάλογα την έκδοση. Μαζί με την οθόνη 9.3’’ του συστήματος HUD (head-up display), η συνολική επιφάνεια των ψηφιακών οθονών φτάνει τα 1.000εκ.², που ισοδυναμεί με την επιφάνεια τριών touch-screen tablets.

Εκτός από τη βελτιωμένη συνδεσιμότητα Bluetooth, Carplay και Android Auto, το σύστημα πολυμέσων διαθέτει νέα γραφικά και μια μελωδία καλωσορίσματος που εξελίχθηκε σε συνεργασία με τον Jean-Michel Jarre.

Η εφαρμογή Google Maps, ενημερώνεται τακτικά και περιλαμβάνει πλέον:



Μια λειτουργία που σας επιτρέπει να στέλνετε από το τηλέφωνό σας τον προορισμό σας στο αυτοκίνητο.

Σχεδιασμό διαδρομής πολλαπλών σημείων, που σας επιτρέπει να αλλάξετε τη διαδρομή σας ενώ βρίσκεστε στο δρόμο και να προσθέσετε ή να αλλάξετε σημεία στάσης, για παράδειγμα.

Σχεδιασμό διαδρομής φιλικός προς το περιβάλλον: στη λίστα των δυνατοτήτων περιλαμβάνεται πλέον και η διαδρομή με τη χαμηλότερη κατανάλωση.

Με τον ίδιο τρόπο όπως και με το Waze, ο οδηγοί μπορούν να αναφέρουν περιστατικά στο δρόμο και να τα μοιραστούν με την κοινότητα των χρηστών (κάμερες ταχύτητας, αστυνομική παρουσία, κλείσιμο δρόμων κ.λπ.).

Η Renault διαθέτει επίσης σε μόνιμη βάση, νέες αποκλειστικές λειτουργίες, όπως το "Take a break!". Μια κάμερα αναγνώρισης προσώπου ανιχνεύει εάν ο οδηγός κλείνει τα μάτια του, τα ανοιγοκλείνει συχνά, ή χασμουριέται. Εάν συμβαίνει αυτό, το σύστημα εκπέμπει μία προειδοποίηση, προτείνοντας στον οδηγό να κάνει ένα διάλειμμα.

Γνωρίστε καλύτερα το νέο Renault Austral εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.