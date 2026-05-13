Θρίαμβος για την Hyundai στο Ράλι Πορτογαλίας

Οι Thierry Neuville και Martijn Wydaeghe της Hyundai Shell Mobis World Rally Team κατέκτησαν τη νίκη έπειτα από ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό αγώνα στο Rally de Portugal, κατακτώντας την κορυφή στην προτελευταία ειδική διαδρομή του αγώνα. Πρόκειται για την 35η νίκη της Hyundai Motorsport στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι της FIA (WRC).

Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί δικαίωση για τους Thierry Neuville και Martijn Wydaeghe, έπειτα από την οριακή απώλεια της νίκης στην Κροατία πριν από τέσσερις εβδομάδες, όπου το πλήρωμα έχασε μια απολύτως άξια νίκη στην τελευταία ειδική.

Το πλήρωμα των Βέλγων T. Neuville και M. Wydaeghe βρέθηκε πολύ κοντά στο βάθρο μετά τις τρεις ειδικές της Πέμπτης. Παρότι το πρωί της Παρασκευής υποχώρησαν προσωρινά στην έκτη θέση, ανέκαμψαν γρήγορα και ολοκλήρωσαν την ημέρα στη δεύτερη θέση. Παρέμειναν σε επαφή με τους πρωτοπόρους στις λασπώδεις και ολισθηρές ειδικές του Σαββάτου και ξεκίνησαν την Κυριακή 21,9 δευτερόλεπτα πίσω από την κορυφή. Η προσεκτική τους προσέγγιση ανταμείφθηκε όταν ο επικεφαλής του αγώνα Sébastien Ogier υπέστη κλατάρισμα στην SS22, επιτρέποντας στους Βέλγους να ανέβουν στην πρώτη θέση. Οι Thierry Neuville και Martijn Wydaeghe έκλεισαν εντυπωσιακά το Σαββατοκύριακο στην Power Stage, χάνοντας οριακά τον ταχύτερο χρόνο από τον ομόσταβλό τους Adrien Fourmaux.

Οι Adrien Fourmaux και Alexandre Coria ξεκίνησαν δυναμικά τον αγώνα, κερδίζοντας την πρώτη ειδική και ολοκληρώνοντας την Πέμπτη στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης. Την Παρασκευή πέρασαν επικεφαλής του αγώνα, όμως ένα διπλό κλατάρισμα στην SS8 (Góis) έβαλε τέλος στις ελπίδες τους για νίκη. Οι Γάλλοι δούλεψαν σκληρά το Σάββατο για να διατηρήσουν την έκτη θέση, σημειώνοντας δύο νίκες σε ειδικές διαδρομές. Η Super Sunday τους έφερε ακόμη μία νίκη στην επεισοδιακή SS22, όπου κατέκτησαν στην τέταρτη θέση και η εξαιρετική τους απόδοση στην Power Stage επιβεβαίωσε την πέμπτη νίκη τους σε ειδική και την τρίτη θέση στη κατάταξη της Super Sunday.

Παράλληλα, το Iσπανικό πλήρωμα της Hyundai Motorsport των Dani Sordo και Cándido Carrera, είχε έναν δύσκολο αγώνα στην Πορτογαλία. Παρά το ενθαρρυντικό ξεκίνημα στην SS1, όπου βρέθηκαν στην πρώτη τετράδα, έπεσαν στην όγδοη θέση έως το τέλος της Πέμπτης. Δυσκολεύτηκαν να βρουν ρυθμό με το Hyundai i20 N Rally1 στις υπόλοιπες ειδικές. Παρ’ όλα αυτά, έκαναν ό,τι απαιτούνταν, στήριξαν την ομάδα και διαχειρίστηκαν τις συνθήκες για να τερματίσουν με ασφάλεια την Κυριακή.

Σημειώσεις Πληρώματος: Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe (#11 Hyundai i20 N Rally1)

• 23η νίκη της καριέρας του Thierry Neuville και πρώτη νίκη των Βέλγων μετά το Ράλι Σαουδικής Αραβίας

• Το πλήρωμα συγκέντρωσε 30 βαθμούς, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων από την Power Stage και ενός από την Super Sunday

Ο Thierry Neuville δήλωσε: «Τι απίστευτο Σαββατοκύριακο! Aντιμετωπίσαμε κάθε είδους συνθήκες και συναισθήματα, αλλά ήμασταν σταθεροί, παλεύαμε με τους ταχύτερους σε κάθε ειδική και δεν χάσαμε ποτέ πολύ χρόνο. Πιστεύω ότι αυτό μας έδωσε τη νίκη, μαζί με το γεγονός ότι δεν κάναμε λάθη. Ξέρουμε ότι το ράλι δεν τελειώνει μέχρι να πέσει η καρό σημαία, το άγχος στην τελευταία ειδική ήταν πολύ υψηλό, αλλά τα καταφέραμε. Αυτή η νίκη είναι πολύ ξεχωριστή. Ως ομάδα κυνηγούσαμε αυτό το αποτέλεσμα καιρό χωρίς ανταμοιβή και στην Κροατία απογοήτευσα την ομάδα. Έπρεπε να αντιδράσουμε, και αυτό το Σαββατοκύριακο οι θεοί του ράλι ήταν με το μέρος μας. Είμαι πολύ χαρούμενος που φέρνουμε την πρώτη νίκη της χρονιάς στην ομάδα».

Σημειώσεις Πληρώματος: Adrien Fourmaux / Alexandre Coria (#16 Hyundai i20 N Rally1)

• Οι Γάλλοι τερμάτισαν στην τέταρτη θέση πετυχαίνοντας τους πέντε ταχύτερους χρόνους σε ειδικές διαδρομές, συμπεριλαμβανομένης της Power Stage

• Ο Adrien Fourmaux βρίσκεται πλέον τέταρτος στην κατάταξη οδηγών

Ο Adrien Fourmaux δήλωσε: «Ήταν ένα πολύ θετικό Σαββατοκύριακο για την ομάδα εδώ στην Πορτογαλία. Είμαστε χαρούμενοι που συγκεντρώσαμε 20 βαθμούς ως πλήρωμα και που oι Thierry Neuville και Martijn Wydaeghe πήραν τη νίκη. Είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για όλη την ομάδα και για όλη την προετοιμασία που έχουμε κάνει, χαίρομαι που βλέπουμε πλέον αυτή την επιτυχία. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα και φυσικά τους φιλάθλους – ήταν φανταστικό να σας βλέπουμε όλους στις ειδικές ακόμη και με τη βροχή. Συνολικά, ήταν ένα πολύ απαιτητικό ράλι, αλλά νομίζω ότι γι’ αυτό το αγαπάμε».

Σημειώσεις Πληρώματος: Dani Sordo / Cándido Carrera (#6 Hyundai i20 N Rally1)

• Δύσκολος αγώνας για τους Dani Sordo και Candido Carrera στην επιστροφή τους στο πορτογαλικό χώμα

• Το πλήρωμα των Ισπανών τερμάτισε όγδοο στη γενική κατάταξη

Ο Dani Sordo δήλωσε: «Πρέπει να παραδεχτώ ότι δεν είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την απόδοσή μας εδώ στην Πορτογαλία. Ήταν ένα δύσκολο ράλι με δύσκολες καιρικές συνθήκες και πολύ ολισθηρότητα, όπου δεν ένιωθα άνετα στο αυτοκίνητο. Ωστόσο, είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα – όλοι άξιζαν πραγματικά αυτή τη νίκη, ειδικά μετά από όσα συνέβησαν στην Κροατία».

Ο Sporting Director της Hyundai Motorsport, κ. Andrew Wheatley δήλωσε:

«Πρόκειται για ένα φανταστικό αποτέλεσμα για την ομάδα. Κάθε άτομο που έχει συμμετάσχει στους αγώνες WRC από την αρχή της σεζόν έκανε μια απίστευτη προσπάθεια και σήμερα αυτή ανταμείφθηκε. Οι Thierry Neuville και Martijn Wydaeghe είχαν μια εξαιρετικά ελεγχόμενη εμφάνιση σε μια πολύ απαιτητική εβδομάδα και αξίζουν απόλυτα αυτή την επιτυχία. Είναι μια πραγματική ομαδική προσπάθεια, με τους Adrien Fourmaux και Alexandre Coria να εκμεταλλεύονται ένα σπουδαίο Σαββατοκύριακο με τους πέντε ταχύτερους χρόνους, καθώς και τους Dani Sordo και Cándido Carrera που στήριξαν την ομάδα. Ευχαριστούμε επίσης όλους τους Πορτογάλους φιλάθλους που βρέθηκαν στις ειδικές παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Αυτός είναι ένας αγώνας που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό και ελπίζουμε να αποτελέσει την αρχή για περισσότερα αποτελέσματα στη συνέχεια της σεζόν.»

Επόμενος Αγώνας

Το Ράλι Ιαπωνίας σηματοδοτεί το μέσο της σεζόν 2026 του FIA WRC και θα διεξαχθεί σε άσφαλτο από τις 28 έως τις 31 Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

