Ζημιά 6,2 εκατ. ευρώ κατέγραψε η ΕΥΔΑΠ το 2025, έναντι κερδών ύψους 25,1 εκατ. το 2024.

Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από μη επαναλαμβανόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις και από πρόσθετες προβλέψεις επίδικων υποθέσεων, ενώ σε προσαρμοσμένη βάση με την αναγνώριση του ρυθμιστικού εσόδου και την αφαίρεση των μη επαναλαμβανόμενων επιβαρύνσεων, η εταιρεία παρουσιάζει βελτιωμένη λειτουργική επίδοση, με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο να διασφαλίζει αυξημένη ορατότητα και σταδιακή ενίσχυση των εσόδων, αναφέρεται στην ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων της εταιρείας.

Σύνοψη αποτελεσμάτων

Η χρήση 2025 επηρεάστηκε σημαντικά από έκτακτους και μη επαναλαμβανόμενους παράγοντες, οι οποίοι οδήγησαν σε επιδείνωση των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων, χωρίς όμως να αντανακλούν την υποκείμενη λειτουργική δυναμική της εταιρείας.

Κατά το 2025 η συνολική κατανάλωση σημείωσε μείωση κατά 1,4% σε σχέση με το 2024, κυρίως λόγω των ηπιότερων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά και την ευαισθητοποίηση των πολιτών ενόψει του κινδύνου της λειψυδρίας.

Κύκλος εργασιών

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €364,7 εκατ. από €373,7 εκατ. το 2024, παρουσιάζοντας μείωση κατά -2,4% (€-9 εκατ.),κυρίως λόγω χαμηλότερης κατανάλωσης.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά €12,0 εκατ., επηρεαζόμενες κυρίως από:

• αυξημένες προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις κατά ποσό €14,6 εκατ.

• αυξημένες αμοιβές τρίτων κατά €9,0 εκατ. και λοιπά λειτουργικά κόστη

Παράλληλα, καταγράφηκαν θετικές επιδράσεις στο λειτουργικό κόστος από:

• μείωση κόστους ενέργειας κατά €5,3 εκατ.

• μείωση δαπανών προσωπικού λόγω αποχωρήσεων κατά €5,3 εκατ.

Έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες επιβαρύνσεις

Εντός της χρήσης 2025, όπως είχε ανακοινώσει η Εταιρεία, ολοκληρώθηκε ο μερικός φορολογικός έλεγχος χρήσης 2019 και είναι σε εξέλιξη ο αντίστοιχος έλεγχος για τη χρήση 2020.

Βασιζόμενη στα ευρήματα του ελέγχου, η Εταιρεία υπολόγισε στην χρήση 2025 πρόσθετες επιβαρύνσεις για φόρο εισοδήματος, φόρο προστιθέμενης αξίας, πρόστιμα και προσαυξήσεις για τα έτη 2019-2024.

Συνεπώς η χρήση του 2025 επιβαρύνθηκε από:

- μη επαναλαμβανόμενη φορολογική επιβάρυνση ύψους περίπου €7,6 εκατ. σε επίπεδο προ φόρων και

- επιπροσθέτως €7,9 στο φόρο εισοδήματος στα αποτελέσματα μετά από φόρους.

Πρόκειται για μεμονωμένο και μη επαναλαμβανόμενο γεγονός καθώς καλύπτει συσσωρευμένες φορολογικές υποχρεώσεις προηγούμενων ετών που προέκυψαν κυρίως λόγω των μειώσεων λογαριασμών υδροληψίας προς πελάτες, στο πλαίσιο της πάγιας πολιτικής της εταιρείας να στηρίζει τον καταναλωτή, καθώς και των καθυστερημένων παραστατικών δημόσιων νοσοκομείων για την εξασφάλιση της υγειονομικής περίθαλψης των εργαζομένων.

Αποτελέσματα

Το ολικό αποτέλεσμα των ανωτέρω μεταβολών ήταν η μείωση των κερδών προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας κατά €-24,9 εκατ. (-44%), τα οποία και διαμορφώθηκαν στα €32,1 εκατ. από €57,1 εκατ. το 2024. Το EBITDA margin διαμορφώθηκε στο 8,8% από 15,3% το 2024.

Η μείωση του EBITDA σε συνδυασμό με την αύξηση των αποσβέσεων λόγω αύξησης των επενδύσεων επηρέασαν τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της Εταιρείας, τα οποία από €15,1 εκατ. το 2024, υποχώρησαν στα €-11 εκατ. το 2025. Το EBIT margin διαμορφώθηκε στο -3,0% από 4,0% το 2024.

Οι ζημιές προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στα €-6,2 εκατ. από €25,1 εκατ. το 2024 σημειώνοντας μείωση κατά €31,3 εκατ.

Ο φόρος εισοδήματος διαμορφώθηκε στα €15,1 εκατ. από €10,4 εκατ. το 2024, με αποτέλεσμα τα κέρδη μετά από φόρους της Εταιρείας να παρουσιάσουν σημαντική υποχώρηση και να διαμορφωθούν σε €-21,3 εκατ. από €14,6 εκατ. το 2024. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο -5,8% από 3,9% το 2024.

Προσαρμοσμένα αποτελέσματα

Προκειμένου να αποτυπωθεί η λειτουργική δυναμική της Εταιρείας, η ΕΥΔΑΠ παραθέτει την προσαρμοσμένη εικόνα με:

- Αναγνώριση ρυθμιστικού εσόδου ~€41,9 εκατ. μετά την εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για την πρώτη ρυθμιστική περίοδο 2025-2029 που θα ανακτηθεί μέσω των τιμολογίων κατά την περίοδο 2026-2029 με βάση την απόφαση Υ-86/2025 της ΡΑΑΕΥ,

- Αφαίρεση των μη επαναλαμβανόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων.

Με βάση τα ανωτέρω, το προσαρμοσμένο EBITDA θα παρουσίαζε αύξηση 38% στα €78,6 εκατ. ενώ τα κέρδη μετά φόρων θα ήταν σημαντικά αυξημένα στα €36,1 εκατ.

