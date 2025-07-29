Η στρατηγική σημασία της συνεργασίας της Energean με την Αίγυπτο αλλά και του ρόλου της εταιρείας στις ευρύτερες συνεργασίες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου επισημάνθηκε από τον Υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου κ. Karim Badawi κατά την εκτενή σύσκεψη που είχε τη Δευτέρα 28 Ιουλίου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ομίλου Energean κ. Μαθιό Ρήγα, στα κεντρικά γραφεία του υπουργείου στη Νέα Αλεξάνδρεια.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα δύο μέρη συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης και διεύρυνσης της αμοιβαίας συνεργασίας στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, δίνοντας έμφαση στην επέκταση της εφαρμογής τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CO2), υπό το φως της εμπειρίας που διαθέτει η Energean, με στόχο τη σύγκλιση μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας στην υιοθέτηση λύσεων περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και μείωσης των εκπομπών άνθρακα.

Ο κ.Badawi επίσης τόνισε ότι οι αιγυπτο-ελληνικές σχέσεις χαρακτηρίζονται από αυξανόμενη στρατηγική συνεργασία, ιδίως στον ενεργειακό τομέα, σημειώνοντας ότι η Αίγυπτος έχει καταφέρει να ξεπεράσει σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της ενέργειας, παρά τις γεωπολιτικές συνθήκες, μέσω της ενίσχυσης των δραστηριοτήτων έρευνας και εξόρυξης και της εφαρμογής ενός συνόλου κινήτρων για την ενθάρρυνση διεθνών εταιρειών να επενδύσουν περισσότερο.

Ο Υπουργός Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων εξήγησε ότι το κράτος έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των υποδομών του τομέα φυσικού αερίου, μέσω της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και της παροχής πλοίων επαναεριοποίησης, διασφαλίζοντας τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς και των διαφόρων οικονομικών τομέων.

Από την πλευρά του, ο κ. Μαθιός Ρήγας εξέφρασε την εκτίμησή του για τη σταθερότητα που απολαμβάνει η Αίγυπτος σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, παράγοντες που την καθιστούν ως στρατηγική και ελκυστική χώρα για επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Energean εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για τη συνεργασία στις υφιστάμενες παραχωρήσεις για παραγωγή φυσικού αερίου στη Μεσόγειο. Υπογράμμισε δε το ενδιαφέρον της Energean για διεύρυνση των τομέων συνεργασίας με την Αίγυπτο, ιδιαίτερα σε έργα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, καθώς και στον τομέα παραγωγής λιπασμάτων.

Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν επίσης ο κ. Nicolas Katcharov, CEO της Energean International και Country Manager της εταιρείας στην Αίγυπτο, καθώς και ο κ. Walid Abdullah, Διευθυντής Κυβερνητικών Σχέσεων και Ασφάλειας της εταιρείας στην αραβική χώρα.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι ανακοίνωση για συνάντηση του CEO της Energean με τον Υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της αιγυπτιακής κυβέρνησης και προβλήθηκε τόσο από το κανάλι της στο YouTube όσο και από αρκετά αιγυπτιακά ΜΜΕ.

Πηγή: skai.gr

