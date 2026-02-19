United Group: Νέο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των ειδησεογραφικών της δραστηριοτήτων

Η United Group ανακοίνωσε σήμερα ένα νέο πλαίσιο διακυβέρνησης για τα ειδησεογραφικά της μέσα, υλοποιώντας τη δέσμευσή της να διαφυλάσσει τη συντακτική ανεξαρτησία και να προστατεύει τις δημοσιογραφικές ελευθερίες.

Στο πλαίσιο του νέου μοντέλου, οι ειδησεογραφικές δραστηριότητες σε Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Σλοβενία θα υπάγονται στο Adria News Network, το οποίο θα διαθέτει τη δική του διακυβέρνηση, ένα πλήρως ανεξάρτητο Διοικητικό Συμβούλιο και ένα Συντακτικό Συμβούλιο που θα απαρτίζεται από ανώτερα στελέχη διεθνών μέσων ενημέρωσης. Το Συντακτικό Συμβούλιο θα παρέχει εξωτερική εποπτεία και καθοδήγηση για τα συντακτικά πρότυπα, τη δεοντολογία και τις βέλτιστες πρακτικές.

Το Adria News Network συγκεντρώνει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο καταξιωμένων και βραβευμένων τηλεοπτικών, έντυπων και ψηφιακών μέσων ενημέρωσης, όπως τα N1, Nova S, Vijesti και Danas. Με παρουσία που υπερβαίνει τη δεκαετία και 28 ετών στην περίπτωση της Danas, τα μέσα αυτά εξυπηρετούν συνολικά μια αγορά με περισσότερους από 16 εκατ. ανθρώπους και απασχολούν πάνω από 1.000 δημοσιογράφους και εργαζομένους. Οι ειδησεογραφικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία δεν εντάσσονται σε αυτή τη δομή.

Μετά από εκτεταμένη ανάλυση των διεθνών βέλτιστων πρακτικών στη διακυβέρνηση, των συνθηκών της αγοράς και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας, που εκπονήθηκε από κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, το συγκεκριμένο πλαίσιο αναγνωρίστηκε ως ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος προστασίας της συντακτικής ανεξαρτησίας στην πράξη, παρέχοντας παράλληλα σταθερότητα, διαφάνεια και ανθεκτικότητα για την επιχείρηση.

Ο Stan Miller, Διευθύνων Σύμβουλος της United Group, δήλωσε: «Η εισαγωγή ενός νέου πλαισίου διακυβέρνησης και των σχετικών γραμμών αναφοράς υπό το Adria News Network θα ενισχύσει και θα θεσμοθετήσει τη συντακτική ανεξαρτησία των ειδησεογραφικών μέσων. Αυτό διασφαλίζει ένα μέλλον στο οποίο οι δημοσιογραφικές ελευθερίες θα συνεχίσουν να προστατεύονται και να παραμένουν θωρακισμένες έναντι επιρροών από τη διοίκηση του Ομίλου, τους μετόχους ή εξωτερικούς παράγοντες».

Ο Νίκος Σταθόπουλος, Πρόεδρος της BC Partners Ευρώπης, βασικού μετόχου της United Group, δήλωσε από τη μεριά του: «Χαιρετίζουμε και στηρίζουμε αυτές τις αλλαγές, οι οποίες υλοποιούν μια σαφή και συνειδητή επιλογή για τη διασφάλιση της συντακτικής ανεξαρτησίας, προσφέροντας παράλληλα σαφήνεια για την επιχείρηση και τους ανθρώπους της. Η προστασία της συντακτικής ακεραιότητας από εξωτερικές παρεμβάσεις ενσωματώνεται στη νέα διακυβέρνηση του Adria News Network».

Η Adria News S.à r.l. εγκαινιάζει το Adria News Network, ένα ανεξάρτητο brand που εξυπηρετεί τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Το Adria News Network (ANN) εγκαινιάζεται σήμερα επίσημα υπό την Adria News S.à r.l., φέρνοντας κάτω από ένα ενιαίο πλαίσιο 14 κορυφαία τηλεοπτικά, έντυπα και ψηφιακά ειδησεογραφικά brands ανά χώρα, στο πλαίσιο μιας ειδικής δομής διακυβέρνησης που έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει περαιτέρω την προστασία της συντακτικής ελευθερίας.

Το ANN έχει συσταθεί στο πλαίσιο ενός νέου μοντέλου διακυβέρνησης για το χαρτοφυλάκιο media της United Group, εισάγοντας εποπτεία από ανεξάρτητο Διοικητικό Συμβούλιο, σαφώς ορισμένη συντακτική ηγεσία και ενισχυμένες δικλίδες ασφαλείας για τη λήψη αποφάσεων στις αίθουσες σύνταξης.

Το Adria News Network εισάγει συντακτικές διασφαλίσεις για τηλεοπτικά, έντυπα και ψηφιακά μέσα ενημέρωσης σε Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Σλοβενία, συμπεριλαμβανομένων των N1, Nova S, Vijesti και Danas, ενοποιώντας καταξιωμένα και αξιόπιστα ειδησεογραφικά brands, βραβευμένους δημοσιογράφους και έμπειρη συντακτική ηγεσία. Οι ειδησεογραφικές δραστηριότητες που υπάγονται στο Adria News Network απασχολούν συνολικά περισσότερους από 1.000 δημοσιογράφους και εργαζομένους και εξυπηρετούν ένα κοινό άνω των 16 εκατ. ανθρώπων.

Η εισαγωγή του νέου πλαισίου διακυβέρνησης σημαίνει ότι τα ειδησεογραφικά μέσα πλέον θα αναφέρονται σε πλήρως ανεξάρτητο Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς τη συμμετοχή στελεχών ή εκπροσώπων μετόχων από την United Group.

Απαρτιζόμενο από διεθνούς κύρους μέλη με βαθιά διεθνή εμπειρία σε media, διακυβέρνηση και ρυθμιστικά πρότυπα, το Διοικητικό Συμβούλιο προεδρεύεται από τον Rani R. Raad. Η εμπειρία του Rani εκτείνεται σε περισσότερα από 25 χρόνια, με ρόλους όπως President of CNN Commercial Worldwide, CEO της International Media Investments (IMI) και President and Operating Partner της RedBird IMI. Στο πλευρό του βρίσκονται ο Nigel Baker, ανώτερο Βρετανό στέλεχος media που σήμερα προεδρεύει στο Sky News Board – ένα σώμα ειδικών που συστάθηκε για να διασφαλίζει τη συντακτική ανεξαρτησία του βρετανικού καναλιού – καθώς και ο Brent Sadler, βραβευμένος δημοσιογράφος και πρώην Senior International Correspondent του CNN. Ως Chief News Executive του ANN, ο Brent θα επιβλέπει τα συντακτικά πρότυπα (όπως ορίζονται από το ανεξάρτητο Συντακτικό Συμβούλιο), την ηγεσία των newsroom και την ακεραιότητα της δημοσιογραφίας του δικτύου. Ο Chief News Executive θα λειτουργεί βάσει των διαδικασιών διακυβέρνησης που θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα επιβλέπει τα συντακτικά πρότυπα όπως ορίζονται από το Editorial Council και το Editorial Charter. Επιπλέον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι Thomas Probst, Niall Martin και Kirenga Mbonampeka.

Για τη διασφάλιση της συντακτικής ανεξαρτησίας, η Adria News S.à r.l. έχει συστήσει ένα Συντακτικό Συμβούλιο (Editorial Council) που απαρτίζεται από αναγνωρισμένες διεθνείς προσωπικότητες του χώρου των μέσων ενημέρωσης. Το Συμβούλιο θα αναπτύξει και θα υιοθετήσει έναν Συντακτικό Χάρτη (Editorial Charter) ως μία από τις πρώτες επίσημες πράξεις του και, στη συνέχεια, θα παρέχει εξωτερική λογοδοσία και καθοδήγηση για τα συντακτικά πρότυπα, τη δεοντολογία και τη συμμόρφωση.

Μέλη του Συντακτικού Συμβουλίου είναι οι:

Nigel Baker, Πρόεδρος του Συμβουλίου – ανώτερο Βρετανό στέλεχος media που σήμερα προεδρεύει στο Sky News Board, ένα σώμα ειδικών που συστάθηκε για να διασφαλίζει τη συντακτική ανεξαρτησία του βρετανικού καναλιού.

Dr. May Chidiac – διεθνώς αναγνωρισμένη δημοσιογράφος, ηγετική μορφή στον χώρο των media και υπέρμαχος της ελευθερίας του Τύπου, η οποία απέκτησε παγκόσμια αναγνώριση μετά την επιβίωσή της από απόπειρα δολοφονίας το 2005, ενώ υπερασπιζόταν με συνέπεια την ανεξάρτητη δημοσιογραφία στη Μέση Ανατολή.

Simon Bucks – ανώτερο στέλεχος ραδιοτηλεοπτικών μέσων, μέλος του UK Ofcom Content Board και Honorary Secretary και Trustee της Royal Television Society.

Η συντακτική αρμοδιότητα των μέσων που υπάγονται στο Adria News Network διαχωρίζεται πλήρως από την εταιρική λήψη αποφάσεων. Το πλαίσιο διακυβέρνησης διασφαλίζει περαιτέρω τη συντακτική ανεξαρτησία όλων των ειδησεογραφικών μέσων και διασφαλίζει ότι καμία εξωτερική, μετοχική ή διοικητική επιρροή από τον Όμιλο δεν μπορεί να διαμορφώσει τη θεματολογία, τον τόνο ή την κρίση της συντακτικής κάλυψης.

Το μοντέλο αποσκοπεί στη διασφάλιση μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας, στην προστασία της συντακτικής ακεραιότητας από εξωτερικές παρεμβάσεις και στην παροχή σταθερότητας και σαφήνειας για δημοσιογράφους, εργαζομένους και κοινό.

Ο Rani R. Raad, νεοδιορισθείς Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Adria News S.à r.l. (ANN), δήλωσε: «Το Adria News Network ξεκινά τη λειτουργία του με σαφή διακυβέρνηση, ανεξάρτητη ηγεσία και προστατευμένη συντακτική αρμοδιότητα. Η δική μας ευθύνη ως Διοικητικό Συμβούλιο είναι να διασφαλίσουμε τη μακροπρόθεσμη ισχύ και βιωσιμότητα του οργανισμού, προστατεύοντας ταυτόχρονα τις συνθήκες μέσα στις οποίες μπορεί να ευημερεί η ανεξάρτητη δημοσιογραφία.»

Ο Nigel Baker, Πρόεδρος του Συντακτικού Συμβουλίου, δήλωσε: «Το πλαίσιο αυτό παρέχει μια ισχυρή και αξιόπιστη βάση για την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Το Adria News Network έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί απαλλαγμένο από εξωτερικές επιρροές, με σαφείς δικλίδες ασφαλείας για την προστασία της συντακτικής ακεραιότητας και τη διατήρηση των υψηλότερων επαγγελματικών προτύπων.»

Δηλώσεις

Rani Raad – Πρόεδρος, Adria News Network

«Το Adria News Network ξεκινά τη λειτουργία του με σαφή διακυβέρνηση, ανεξάρτητη ηγεσία και προστατευμένη συντακτική αρμοδιότητα. Η δική μας ευθύνη ως Διοικητικό Συμβούλιο είναι να διασφαλίσουμε τη μακροπρόθεσμη ισχύ και βιωσιμότητα του οργανισμού, προστατεύοντας ταυτόχρονα τις συνθήκες μέσα στις οποίες μπορεί να ευημερεί η ανεξάρτητη δημοσιογραφία.»

Brent Sadler

«Ως συνιδρυτής του N1 και ως ένας από όσους συνέβαλαν στην έλευση του brand του CNN στην περιοχή, πίστευα πάντα ότι η αξιόπιστη δημοσιογραφία βασίζεται σε ισχυρά συντακτικά πρότυπα, ορθή θεσμική διακυβέρνηση και ανεξαρτησία από πολιτικές ή εμπορικές επιρροές. Το ζητούμενο τώρα δεν είναι να επανεφεύρουμε κάτι, αλλά να το ενισχύσουμε — να κατοχυρώσουμε έναν σαφή διαχωρισμό μεταξύ συντακτικής και εταιρικής λήψης αποφάσεων, να ενδυναμώσουμε τη λογοδοσία και να προσφέρουμε μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Ο ρόλος μου είναι να στηρίξω την ανώτερη συντακτική ηγεσία και την ανεξαρτησία των newsroom σε όλο τον οργανισμό. Οι συντακτικές αποφάσεις παραμένουν στους/στις συντάκτες/τριες και τους/τις δημοσιογράφους, λειτουργώντας μέσα σε ένα διαφανές και υπόλογο πλαίσιο, σχεδιασμένο να προστατεύει το δημόσιο συμφέρον.»

Nigel Baker

«Το πλαίσιο αυτό παρέχει μια ισχυρή και αξιόπιστη βάση για την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Η Adria News έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί απαλλαγμένη από εξωτερικές επιρροές, με σαφείς δικλίδες ασφαλείας για την προστασία της συντακτικής ακεραιότητας και τη διατήρηση των υψηλότερων επαγγελματικών προτύπων.»

«Έχω δει από πρώτο χέρι πόσο σημαντική είναι η ισχυρή διακυβέρνηση και οι συντακτικές δικλίδες ασφαλείας για την υγεία κάθε ειδησεογραφικού οργανισμού. Αυτό που χτίζεται εδώ στην Adria News είναι φιλόδοξο και απαραίτητο: μια δομή που επιτρέπει στους/στις δημοσιογράφους να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, χωρίς πίεση, ενώ παράλληλα δημιουργεί μακροπρόθεσμη σταθερότητα για τον οργανισμό.»

Dr May Chidiac

«Η δύναμη αυτής της πρωτοβουλίας είναι ότι φέρνει έμπειρους ηγέτες των media κοντά, γύρω από μια κοινή δέσμευση στην ανεξαρτησία, τη δεοντολογία και τα επαγγελματικά πρότυπα. Είμαι περήφανη που συμμετέχω σε ένα Συμβούλιο που επικεντρώνεται στην προστασία της δημοσιογραφίας και στη στήριξη των newsroom ώστε να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς φόβο ή επιρροές.»

Simon Bucks

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που συμμετέχω στο Συντακτικό Συμβούλιο που συστάθηκε για να στηρίξει την ηγεσία και τις αίθουσες σύνταξης του Adria News Network. Είμαι βέβαιος ότι, με ένα σαφές πλαίσιο διακυβέρνησης, θα μπορεί να εστιάζει στα συντακτικά πρότυπα, την ανεξαρτησία και την εμπιστοσύνη του κοινού. Καθώς ο οργανισμός αναπτύσσεται, αυτή η σαφήνεια θα στηρίξει το έργο των βραβευμένων ειδησεογραφικών δραστηριοτήτων του ANN, διασφαλίζοντας παράλληλα λογοδοσία και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.»

Πηγή: skai.gr

