Την ανάγκη θεσμοθέτησης δικαιώματος χορήγησης αναρρωτικής άδειας και στους ελεύθερους επαγγελματίες έθεσε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Κωνσταντίνος Δαμίγος στον γενικό γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο τον οποίο συνάντησε στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του ΒΕΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Κωνσταντίνου Δαμίγου, με τον γενικό γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν στο επίκεντρο κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον βιοτεχνικό κόσμο σε σχέση με το ασφαλιστικό σύστημα, όπως η ταχύτερη απονομή συντάξεων, η βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων και η ανάγκη ενίσχυσης της βιωσιμότητας των ταμείων.

Ο κ. Δαμίγος υπογράμμισε επίσης την ανάγκη θεσμοθέτησης δικαιώματος χορήγησης αναρρωτικής άδειας και στους ελεύθερους επαγγελματίες, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης και προστασίας της υγείας, που θα ενισχύσει την ισότητα μεταξύ μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων.

Από την πλευρά του, ο κ. Τσαγκαρόπουλος διαβεβαίωσε για την πρόθεση του υπουργείου να προχωρήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις προς όφελος των επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

