Τη νέα συνεργασία της με το "Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη" ανακοίνωσε το μεσημέρι στο πλαίσιο της Έκθεσης Αυτοκινήτου "Auto Thessaloniki 2025" που αποτελεί σημαντική ενότητα της 89ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ο Όμιλος Motor Oil, με αντικείμενο την εισαγωγή και πώληση στην ελληνική αγορά των αυτοκινήτων της κινεζικής Maxus.

Η Automotive Solutions που ανήκει κατά 60% στη Motor Oil θα αποτελέσει τον αποκλειστικό εισαγωγέα και αντιπρόσωπο στην Ελλάδα και ο "Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη" θα αναλάβει εμπορικά τη διάθεση των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων της Maxus. Στο περίπτερο υπήρξε η δυνατότητα ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για τον ολιστικό τρόπο προσέγγισης της νέας αγοράς επαγγελματικής αυτοκίνησης στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται πως η επενδυτική κίνηση του ομίλου Motor Oil στον κλάδο της ηλεκτροκίνησης έγινε το 2022 μέσω της ngr. H Automotive Solutions διέθετε επί 20ετία ηλεκτρικά οχήματα και λύσεις στο χώρο του e-mobility και της βιώσιμης μικροκινητικότητας, ενώ μετά την εξαγορά πουλήθηκαν πάνω από 100 οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

