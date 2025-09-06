Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Motor Oil και Όμιλος Σαρακάκη φέρνουν στην Ελλάδα τα κινεζικά αυτοκίνητα Maxus

Η Automotive Solutions που ανήκει κατά 60% στη Motor Oil θα αποτελέσει τον αποκλειστικό εισαγωγέα ενώ ο "Όμιλος Σαρακάκη" θα αναλάβει την εμπορική διάθεση

Maxus

Τη νέα συνεργασία της με το "Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη" ανακοίνωσε το μεσημέρι στο πλαίσιο της Έκθεσης Αυτοκινήτου "Auto Thessaloniki 2025" που αποτελεί σημαντική ενότητα της 89ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ο Όμιλος Motor Oil, με αντικείμενο την εισαγωγή και πώληση στην ελληνική αγορά των αυτοκινήτων της κινεζικής Maxus.

Η Automotive Solutions που ανήκει κατά 60% στη Motor Oil θα αποτελέσει τον αποκλειστικό εισαγωγέα και αντιπρόσωπο στην Ελλάδα και ο "Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη" θα αναλάβει εμπορικά τη διάθεση των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων της Maxus. Στο περίπτερο υπήρξε η δυνατότητα ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για τον ολιστικό τρόπο προσέγγισης της νέας αγοράς επαγγελματικής αυτοκίνησης στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται πως η επενδυτική κίνηση του ομίλου Motor Oil στον κλάδο της ηλεκτροκίνησης έγινε το 2022 μέσω της ngr. H Automotive Solutions διέθετε επί 20ετία ηλεκτρικά οχήματα και λύσεις στο χώρο του e-mobility και της βιώσιμης μικροκινητικότητας, ενώ μετά την εξαγορά πουλήθηκαν πάνω από 100 οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη Motor Oil αυτοκινητοβιομηχανία Ηλεκτρικά αυτοκίνητα 89η ΔΕΘ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark