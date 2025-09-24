ΑΔΜΗΕ: Μειωμένα κατά 12,2% τα καθαρά κέρδη το α' εξάμηνο

Τα έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. αντικατοπτρίζουν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 34,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας μείωση 12,4% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2024, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στις 658 χιλ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2025, έναντι 576 χιλ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2024. Τα Κέρδη προ φόρων & χρημ/κων αποτελεσμάτων ανήλθαν στα 33,8 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 12,8% σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2024, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων.

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν στα 398 χιλ. ευρώ, έναντι περίπου 131 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 34,1 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, έναντι 38,9 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2024, μειωμένα κατά 12,2%.

Τα κέρδη ανά μετοχή μειώθηκαν κατά 12,2% φθάνοντας τα 0,15 ανά μετοχή έναντι 0,17 την αντίστοιχη περίοδο το 2024.

Τέλος, τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας την 30.06.2025 ανέρχονταν στα 58,3 εκατ. ευρώ, ενώ το χρέος της είναι μηδενικό.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της ΑΔΜΗΕ εδώ.

