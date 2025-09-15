Οι μετοχές της Tesla σημειώνουν άνοδο άνω του 8% στις προσυνεδριακά, μετά την υποβολή κανονιστικής δήλωσης που έδειξε ότι ο διευθύνων σύμβουλος Ίλον Μασκ είχε αγοράσει μετοχές της εταιρείας κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων αξίας σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η αγορά μετοχών ενισχύει την προσπάθεια του Mασκ να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο της Tesla, η οποία αγωνίζεται να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της σε θέματα ρομποταξί και τεχνητής νοημοσύνης, καθώς επιδιώκει να μετατραπεί από κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων σε ηγέτη στον τομέα της τεχνολογίας. Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, τον Δεκέμβριο ο Mασκ κατείχε μερίδιο περίπου 13%.

Ο Mασκ αποκάλυψε ότι αγόρασε 2,57 εκατομμύρια μετοχές την Παρασκευή, πληρώνοντας μεταξύ 372,37 και 396,54 δολαρίων ανά μετοχή, σύμφωνα με την υποβολή.

Οι μετοχές της Tesla σημείωσαν άνοδο άνω του 7% την Παρασκευή, επεκτείνοντας τα σταθερά κέρδη από την προηγούμενη συνεδρίαση. Η μετοχή, η οποία έχει υποχωρήσει περίπου 2% φέτος, είναι σε καλό δρόμο να καταγράψει τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση κερδών, σημειώνει το Reuters.

Ο Mασκ έχει ζητήσει επανειλημμένα μεγαλύτερο μερίδιο και αυξημένο δικαίωμα ψήφου στην Tesla, απειλώντας επίσης να κατασκευάσει προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής εκτός της Tesla, εάν δεν καταφέρει να αποκτήσει το 25% των δικαιωμάτων ψήφου.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, το διοικητικό συμβούλιο της Tesla πρότεινε ένα σχέδιο αποζημίωσης ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για τον Mασκ, σε μια τεράστια ψήφο εμπιστοσύνης από το διοικητικό συμβούλιο, ακόμη και καθώς η εταιρεία αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό και μειωμένη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα.

Την Παρασκευή, η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Robyn Denholm, απέρριψε τις ανησυχίες ότι η πολιτική δραστηριότητα του Mασκ είχε βλάψει τις πωλήσεις και δήλωσε ότι ο δισεκατομμυριούχος επέστρεψε «στο προσκήνιο» της εταιρείας μετά από αρκετούς μήνες στο Λευκό Οίκο.

Η ενασχόληση του Mασκ με την ποίτική και οι δημόσιες συγκρούσεις του με τον πρόεδρο Τραμπ είχαν προκαλέσει ανησυχίες στους επενδυτές σχετικά με περισπασμούς και πιθανή απώλεια πωλήσεων, επηρεάζοντας αρνητικά τις μετοχές της εταιρείας φέτος.

