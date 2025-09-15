Premia Properties: Ολοκλήρωση συναλλαγής με Nordic Leisure Travel Group για την αγορά ξενοδοχείου στα Κανάρια Νησιά

Ολοκληρώθηκε, την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, η συναλλαγή μεταξύ Nordic Leisure Travel Group (NLTG) και Premia Properties για την αγορά ενός ξενοδοχείου στα Κανάρια Νησιά (Gran Canaria).

Συγκεκριμένα, η Premia απέκτησε από την AIR TOURS RESORT OWNERSHIP ESPANA, εταιρεία που ανήκει στον όμιλο NTLG, το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας HOTELES SUNWING SAU στην οποία ανήκει το ξενοδοχείo 4 αστέρων και 252 κλειδιών «Sunwing Arguineguin» στον Δήμο Mogan, Gran Canaria, στην Ισπανία έναντι τιμήματος 64.000.000 ευρώ (με την επιφύλαξη προσαρμογών στο πλαίσιο νομικού, τεχνικού και οικονομικού ελέγχου).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η NLTG, η οποία λειτουργεί επιτυχημένα μέχρι σήμερα το ξενοδοχείο για 39 έτη, θα συνεχίσει να το λειτουργεί ως μισθωτής πλέον, μέσω μακροχρόνιας συμφωνίας μίσθωσης (triple-net), με αρχική διάρκεια 15 ετών και δικαίωμα παράτασης για επιπλέον 10 (5 + 5) έτη.

Το αρχικό ετήσιο μίσθωμα που θα καταβάλλεται από 1ης Οκτωβρίου 2025 ανέρχεται σε 4.640.000 ευρώ και υπόκειται σε ετήσια αναπροσαρμογή, συνδεδεμένη με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Η δανειακή χρηματοδότηση της συναλλαγής έγινε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της STERNER STENHUS και πρόεδρος της PREMIA, Ηλίας Γεωργιάδης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Επεκτείνουμε τις επενδύσεις μας στον κλάδο του τουρισμού σε συνεργασία με την NLTG σαν στρατηγικό εταίρο. Σε λιγότερο από έναν χρόνο αποκτήσαμε χαρτοφυλάκιο 1.050 δωματίων αξίας 180 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος μας για τα επόμενα δύο χρόνια είναι να ξεπεράσουμε τα 2.000 δωμάτια αξιοποιώντας τις επενδυτικές ευκαιρίες και αυξάνοντας την κερδοφορία της PREMIA».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

