THEON: Πρόβλεψη για έσοδα 435–445 εκατ. ευρώ το 2025 - Ανεκτέλεστο υπόλοιπο στα 2,4 δισ. ευρώ

Βέβαιη ότι θα πετύχει την πρόβλεψη για έσοδα 435-445 εκατ. ευρώ το 2025 δηλώνει η THEON, επιτυγχάνοντας την ισχυρότερη επίδοση εσόδων στην ιστορία της εταιρίας. Το περιθώριο κερδών προ φόρων προβλέπεται στο 24-26%. Η εταιρία THEON αναπτύσσει συστήματα νυχτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης για εφαρμογές άμυνας και ασφάλειας

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η THEON θα ανακοινώσει ιστορικά υψηλά έσοδα και κέρδη για το οικονομικό έτος 2025 και εισέρχεται στο 2026 με σημαντικά διευρυμένη και ενισχυμένη βάση: διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που υποστηρίζει ισχυρή ανάπτυξη εσόδων και συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο περίπου 2,4 δισ. ευρώ, προσφέροντας υψηλή προβλεψιμότητα για το μεσοπρόθεσμο διάστημα.

Στα ορόσημα για το 2025 περιλαμβάνονται τα εξής:

-Νέες παραγγελίες κατά τη διάρκεια του έτους που ξεπέρασαν το τριπλάσιο των προβλεπόμενων εσόδων για το 2025, έναντι αρχικής πρόβλεψης περίπου στο διπλάσιο.

-Συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης) περίπου 2,4 δισ. ευρώ, υπερδιπλάσιο σε σχέση με τη λήξη του 2024, παρά τη χρονιά-ρεκόρ στις παραδόσεις, προσφέροντας υψηλή προβλεψιμότητα για την πορεία των εσόδων στο μεσοπρόθεσμο διάστημα.

-Τροποποίηση σύμβασης μεταξύ του OCCAR και της κοινοπραξίας THEON/Hensoldt τον Δεκέμβριο του 2025, που αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη ενιαία προμήθεια Συστημάτων Νυχτερινής Όρασης (NVGs) στην ιστορία ευρωπαϊκού κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ

-Διασφάλιση εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω επέκτασης της μακροπρόθεσμης εμπορικής συμφωνίας με την Exosens και ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας στη HarderDigital και την Exosens.

-Εξασφάλιση σημαντικής παραγγελίας 25 εκατ. ευρώ για Λυχνίες Ενίσχυσης Φωτός (Image Intensifier Tubes - IIT) 3ης γενιάς από τη Harder Digital, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στην αυξημένη παραγωγική δυναμική της Harder και στην αναβαθμισμένη ποιότητα των προϊόντων της, ως αποτέλεσμα πρόσφατων στρατηγικών επενδύσεων

-Σειρά στρατηγικών επενδύσεων, εξαγορών και συνεργασιών, περιλαμβανομένης της απόκτησης ζωτικού μειοψηφικού πακέτου 9,8% στην Exosens, κίνηση που επιβεβαιώθηκε από ισχυρή εισροή παραγγελιών το δ' τρίμηνο, προς δημιουργία μιας ισχυρής βάσης για την ανάπτυξη συστημάτων επόμενης γενιάς για στρατιώτες.

-Ανακοίνωση έναρξης κατασκευής νέας μονάδας παραγωγής οπτρονικών συγκροτημάτων εγκατεστημένων σε επιχειρησιακές πλατφόρμες, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα μετά την πρώτη παραγγελία του πρόσφατα ανεπτυγμένου σταθεροποιημένου οπτρονικού συστήματος επί οχημάτων από κορυφαίο κατασκευαστή θωρακισμένων οχημάτων.

-Επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με δικαιώματα προτίμησης ύψους 150 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τον ισολογισμό και μειώνοντας τον δανεισμό σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από τον στόχο για δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA<2,5x

-Επικύρωση προβλέψεων του οικονομικού έτους 2025 και του οικονομικού έτους 2026, με πρόβλεψη αύξησης εσόδων κατά 30% σε ετήσια βάση για το 2026, εκ των οποίων το 20% οργανική.

- Η συνεισφορά εσόδων από τα νέα ψηφιακά προϊόντα αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί σε ετήσια βάση στο οικονομικό έτος 2026 και να φτάσει περίπου στο 25% με την ενσωμάτωση της Kappa, ενώ τα νέα προϊόντα που έχουν παρουσιαστεί έως σήμερα αυξάνουν σημαντικά το συνολικό χαρτοφυλάκιο της THEON.

Η THEON εισέρχεται στο 2026 με ισχυρή δυναμική. Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, οι συνθήκες της αγοράς υποστηρίζουν αυξημένα επίπεδα ζήτησης και τη μετάβαση σε μακροπρόθεσμες συμφωνίες-πλαίσιο σημαντική συνεισφορά από το χαρτοφυλάκιο νέων προϊόντων και επιδίωξη οργανικής ανάπτυξης πάνω από τα προβλεπόμενα ποσοστά ανάπτυξης του κλάδου (15%), ενισχυόμενα περαιτέρω από εξαγορές και συγχωνεύσεις, όλα αυτά διαμορφώνουν θετικές προοπτικές για το μέλλον.

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της THEON, δήλωσε: «Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά σημαντικών εξελίξεων για τη THEON. Παρά το γεγονός ότι είμαστε εισηγμένοι στο χρηματιστήριο Euronext του 'Αμστερνταμ λιγότερο από δύο χρόνια, έχουμε οικοδομήσει φήμη για την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε και να υπερβαίνουμε τις προσδοκίες, συνεχίζοντας τη φιλόδοξη αναπτυξιακή μας πορεία. Έχουμε εδραιώσει μια σταθερή και ισχυρή θέση για τα επόμενα χρόνια, ώστε να υλοποιήσουμε το όραμα και τη στρατηγική THEONNEXT, που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας κεφαλαιαγορών. Επιδεικνύουμε αποφασιστικότητα και ανατρεπτική δυναμική, εστιάζοντας στη δημιουργία ενός κορυφαίου διεθνούς ομίλου που προσφέρει προηγμένα συστήματα για τον στρατιώτη της νέας γενιάς. Σε μια ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά, η διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη διατήρηση της ηγετικής μας θέσης , κάτι που έχουμε ήδη επιτύχει. Η ακολουθία επενδύσεων, εξαγορών και συνεργασιών μας, καθώς και η ιδιαίτερα στρατηγική συμμετοχή μας στην Exosens, θα μας ενισχύσουν ώστε να διατηρήσουμε την ηγετική μας θέση και να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις τάσεις της παγκόσμιας ζήτησης. Με την εταιρία να βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης ιστορικών εσόδων και κερδών για το Οικονομικό Έτος 2025 και με ευνοϊκές συνθήκες δυναμικής στην αγορά, εισερχόμαστε στο 2026 με ισχυρή ώθηση και δεν αναμένουμε σημάδια επιβράδυνσης στο άμεσο μέλλον. Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος για το έργο που έχει επιτελέσει η ομάδα, όχι μόνο φέτος αλλά και κατά τη διάρκεια των τελευταίων 28 ετών της ιστορίας της THEON, τοποθετώντας την εταιρία στη θέση που βρίσκεται σήμερα. Κανένα από τα επιτεύγματά μας δεν θα ήταν δυνατό χωρίς αυτούς και χωρίς όλους τους μετόχους μας, για αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για τη συνεχή δέσμευση και υποστήριξη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.