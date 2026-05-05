Η Paramount Skydance ξεπέρασε τη Δευτέρα τις εκτιμήσεις της Wall Street για τα έσοδα του πρώτου τριμήνου, καθώς άντλησε ώθηση από τους τομείς του streaming και των κινηματογραφικών ταινιών.

Η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα ύψους σχεδόν 7,35 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, χάρη στη συνολική δραστηριότητα στον τομέα του streaming -η οποία περιλαμβάνει το Paramount+, καθώς και το BET+ και τη δωρεάν, διαφημιστικά υποστηριζόμενη υπηρεσία Pluto, σημειώνει το CNBC.

Τα έσοδα της μονάδας streaming αυξήθηκαν κατά 11% στα 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι. Το Paramount+, η ναυαρχίδα του χαρτοφυλακίου streaming της εταιρείας, πρόσθεσε 700.000 συνδρομητές κατά τη διάρκεια του τριμήνου και αύξησε τα έσοδά του κατά 17% σε ετήσια βάση.

Συνολικά, το Paramount+ είχε σχεδόν 80 εκατομμύρια συνδρομητές, με την πιο πρόσφατη τριμηνιαία αύξηση να σημειώνεται παρά τις αυξήσεις των τιμών στα πακέτα του Paramount+ τον Ιανουάριο, τις πρώτες για την πλατφόρμα από τον Αύγουστο του 2024.

Πηγή: skai.gr

