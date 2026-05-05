Η Paramount Skydance ξεπέρασε τη Δευτέρα τις εκτιμήσεις της Wall Street για τα έσοδα του πρώτου τριμήνου, καθώς άντλησε ώθηση από τους τομείς του streaming και των κινηματογραφικών ταινιών.
Η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα ύψους σχεδόν 7,35 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, χάρη στη συνολική δραστηριότητα στον τομέα του streaming -η οποία περιλαμβάνει το Paramount+, καθώς και το BET+ και τη δωρεάν, διαφημιστικά υποστηριζόμενη υπηρεσία Pluto, σημειώνει το CNBC.
Τα έσοδα της μονάδας streaming αυξήθηκαν κατά 11% στα 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι. Το Paramount+, η ναυαρχίδα του χαρτοφυλακίου streaming της εταιρείας, πρόσθεσε 700.000 συνδρομητές κατά τη διάρκεια του τριμήνου και αύξησε τα έσοδά του κατά 17% σε ετήσια βάση.
Συνολικά, το Paramount+ είχε σχεδόν 80 εκατομμύρια συνδρομητές, με την πιο πρόσφατη τριμηνιαία αύξηση να σημειώνεται παρά τις αυξήσεις των τιμών στα πακέτα του Paramount+ τον Ιανουάριο, τις πρώτες για την πλατφόρμα από τον Αύγουστο του 2024.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.