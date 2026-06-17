IFLR Europe Awards 2026: H Παπαπολίτης & Παπαπολίτης βραβεύτηκε

Η δικηγορική εταιρεία Παπαπολίτης & Παπαπολίτης αναδείχθηκε «M&A Regional Team of the Year» στα IFLR Europe Awards 2026, που απονεμήθηκαν στο Λονδίνο στις 11 Ιουνίου 2026.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ελληνική δικηγορική εταιρεία κατακτά αυτή τη διάκριση, η οποία αναδεικνύει την κορυφαία ομάδα Μ&Α (συγχωνεύσεων και εξαγορών) σε μια περιοχή της Ευρώπης.



Η βράβευση συνδέεται με τον ρόλο της εταιρείας σε δύο από τις σημαντικότερες συναλλαγές της ελληνικής αγοράς το τελευταίο διάστημα: την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext και τη συναλλαγή Intralot – Bally's Interactive Business. Για το βραβείο αυτό, η Παπαπολίτης & Παπαπολίτης αναμετρήθηκε με συνυποψήφιες δικηγορικές εταιρείες διεθνούς βεληνεκούς.



Τα IFLR Awards αξιολογούν τη νομική καινοτομία — ομάδες που σχεδιάζουν πρωτότυπες δομές ή βρίσκουν λύσεις σε ζητήματα χωρίς προηγούμενο — και την αποτελεσματικότητα με την οποία η ομάδα διαχειρίστηκε σύνθετα κανονιστικά πλαίσια και προκλήσεις που εκτείνονται σε περισσότερες από μία δικαιοδοσίες. Οι νικητές επιλέγονται με βάση τον αντίκτυπο και τη σημασία των συναλλαγών που χειρίστηκαν για την αντίστοιχη αγορά. Το βραβείο Regional M&A Team of the Year απονέμεται σε δικηγορική εταιρεία που έχει διακριθεί στον τομέα των συγχωνεύσεων και εξαγορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.



Η δικηγορική εταιρεία τιμήθηκε επίσης με δύο ακόμη βραβεύσεις στην ίδια διοργάνωση: η εξαγορά του ΧΑ από τη Euronext αναδείχθηκε «M&A Deal of the Year» σε πανευρωπαϊκό επίπεδο — ένα από τα πιο περιζήτητα βραβεία του θεσμού, με κριτήριο τη νομική καινοτομία και τον διασυνοριακό χαρακτήρα της συναλλαγής — ενώ η εξαγορά Intralot – Bally's Interactive Business βραβεύτηκε ως «International M&A Deal of the Year», διάκριση που απονέμεται σε συναλλαγές με διεθνή χαρακτήρα, όπως στην περίπτωση αυτή.



Ο Νικόλας Παπαπολίτης, Managing Partner της «Παπαπολίτης και Παπαπολίτης» δήλωσε: «H ελληνική οικονομία αλλάζει. Το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των συναλλαγών για τα οποία διακριθήκαμε δείχνουν στην πράξη ότι η Ελληνική οικονομία είναι πλέον από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρώπης και ότι οι ελληνικές δικηγορικές εταιρείες έχουν την τεχνογνωσία και την δυνατότητα να κυριαρχούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ότι η εταιρεία μας διακρίθηκε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανάμεσα σε κάποιες από τις μεγαλύτερες διεθνείς δικηγορικές εταιρείες είναι ένα ακόμα δείγμα για τις δυνατότητες των Ελλήνων δικηγόρων.»

Πηγή: skai.gr

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