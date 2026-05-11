Premia Properties: Αύξηση εσόδων κατά 35% για το α’ τρίμηνο του 2026

Αύξηση εσόδων κατά 35% και αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (Adjusted EBITDA) κατά 49%, σε ενοποιημένη βάση παρουσίασε το πρώτο τρίμηνο του 2026 η Premia Properties σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2025.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, τα οικονομικά αποτελέσματα παρουσίασαν αύξηση των κερδών προ φόρων κατά 16%, κυρίως ως αποτέλεσμα της αυξημένης λειτουργικής κερδοφορίας.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων (δηλαδή τα κέρδη προ φόρων μη λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες) αυξήθηκαν κατά 72%, επηρεασμένα τόσο από την αυξημένη λειτουργική κερδοφορία όσο και από τα κέρδη από πώληση ακινήτων.

Επίσης, η Premia Properties ανακοίνωσε:

74 ακίνητα και 562 χιλιάδες τ.μ. κτιρίων υπό διαχείριση με τη συνολική αξία επενδύσεων να διαμορφώνεται σε € 706,5 εκατ . Επαρκής διασπορά χαρτοφυλακίου και ισχυροί δείκτες αποδοτικότητας με τη μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος (gross yield) να διαμορφώνεται σε 7.1% και τη μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων ακινήτων (WAULT) να ανέρχεται σε 10 έτη κατά την 31.3.2026.

Συνέχιση επενδυτικού προγράμματος με έμφαση στην υλοποίηση επενδύσεων σε ακίνητα που αποκτήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος και ενεργητική διαχείριση χαρτοφυλακίου. Συνέχισητων επενδύσεων σε υφιστάμενα ακίνητα, κατά κύριο λόγο φοιτητικές εστίες, με το σύνολο των σχετικών δαπανών να ανέρχεται σε 11 εκατ. κατά το πρώτο τρίμηνο 2026. Ολοκλήρωση της απόκτησης δύο ξενοδοχειακών μονάδων στην Κω. Πώληση ακίνητου logistics, στη Θεσσαλονίκη, έναντι τιμήματος € 17 εκατ. και εμπορικού ακινήτου στην Βούλα, έναντι τιμήματος € 1 εκατ. εντός του πρώτου τριμήνου 2026, με το συνολικό κέρδος από τις εν λόγω συναλλαγές να ανέρχεται € 1,2 εκατ..

Υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση με την Καθαρή Θέση του Ομίλου να διαμορφώνεται σε €281 εκατ., τον καθαρό δανεισμό σε € 428 εκατ. και το συνολικό Ενεργητικό του Ομίλου να ανέρχεται σε € 756 εκατ. Σε συνέχεια της επιτυχημένης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου τον Ιούλιο 2025, μέσω της οποίας αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους € 40 εκατ.., η PREMIA προχώρησε τον Απρίλιο 2026 στην έκδοση διαπραγματεύσιμου ομολόγου 7 ετούς διάρκειας ύψους € 150 εκατ., ισχυροποιώντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική διάρθρωση της και διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση της αναπτυξιακής της πορείας.

