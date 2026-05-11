Του Στέλιου Κάνδια

Αν το ελαιόλαδο θεωρείται «υγρός χρυσός», τότε το στάρι αξίζει αυτοδίκαια τον τίτλο του «στερεού διατροφικού θησαυρού» που «εξορύσσεται» από τα σπλάχνα της ελληνικής γης θρέφοντας ποιοτικά γενιές και γενιές εδώ και χιλιετίες. Κι αν η ελληνική βιομηχανία ζυμαρικών έχει «πρόσωπο», εκτόπισμα και γόητρο σήμερα στις διεθνείς αγορές, τότε η ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC αξίζει αυτοδίκαια τον τίτλο του πρέσβη των ελληνικών ζυμαρικών, ούσα και ηγέτιδα δύναμη στα private label (ιδιωτικής ετικέτας) προϊόντα (130 ετικέτες συνολικά). Σήμερα η επιχείρηση λειτουργεί με πυξίδα το τρίπτυχο εξωστρέφεια-βιωσιμότητα-καινοτομία.

Η ιστορία

Η ΜΑΚΒΕΛ (Παντελή Κωνσταντινίδη) ξεκίνησε το 1939. Είναι η ιστορία της, είναι η οικογένεια Κωνσταντινίδη, είναι οι άνθρωποί της σε όλη την αλυσίδα παραγωγικού δυναμικού από την κορυφή μέχρι τη βάση. Από τις συζητήσεις μαζί τους μπορεί κανείς να αντιληφθεί τη συναισθηματική σύνδεση με την επιχείρηση, βλέπεις όχι μόνο τις βαθιές γνώσεις τους, αλλά και την περηφάνια τους που αποτυπώνεται στα πρόσωπά τους, το πάθος τους και τις φιλοδοξίες τους για τα προϊόντα τους. Στο DNA της παραμένει μια οικογενειακή επιχείρηση, παρότι στο διάβα των δεκαετιών εξελίχθηκε σε μια υπερσύγχρονη μονάδα που εξάγει σε δεκάδες χώρες, μια από τις πιο εξωστρεφείς βιομηχανίες σήμερα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κλάδου.

Το εργοστάσιο της αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του «πίνακα ζωγραφικής» που λέγεται Κιλκίς, με τα απέραντα λιβάδια του, προδιαθέτοντας τον επισκέπτη για ποιοτικά προϊόντα με την καλύτερη δυνατή πρώτη ύλη σε στενή σύνδεση και αλληλεπίδραση με τη φύση.

Από πλευράς υποδομών η εταιρεία διαθέτει μία από τις πλέον σύγχρονες μονάδες στην Ευρώπη. Αυτό επιτρέπει οικονομίες κλίμακας, δηλαδή παραγωγή μεγάλου όγκου με χαμηλό κόστος και σταθερή ποιότητα παρά τις μεγάλες προκλήσεις των τελευταίων χρόνων όπως το αυξημένο ενεργειακό κόστος και η γραφειοκρατία. Δηλαδή premium ποιότητα, χωρίς premium τιμή.

O διευθύνων σύμβουλος της ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC Οδυσσέας Παπαδόπουλος

Το (μηδενικό) περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Η ΜΑΚΒΕΛ διαθέτει μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα και επενδύει στην παραγωγή των ζυμαρικών της. Καίει ετησίως 10.000 τόνους βιομάζας για την παραγωγή υπέρθερμου νερού, το οποίο χρησιμοποιείται στη διαδικασία ξήρανσης των ζυμαρικών, αντικαθιστώντας τα ορυκτά καύσιμα, ενώ ήδη από το 2013 χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια προερχόμενη 100% από ανανεώσιμες πηγές.

Παράλληλα, εφαρμόζει πρακτικές μηδενικών αποβλήτων, φτάνοντας σε ποσοστό 99,98% μηδενικής επιβάρυνσης περιβάλλοντος από απόβλητα και όλα τα προϊόντα συσκευάζονται με 100% ανακυκλώσιμα υλικά. Στο πλαίσιο αυτό πιστοποιήθηκε ως η πιο βιώσιμη εταιρεία τροφίμων στην Ελλάδα για το 2025, με άριστη βαθμολογία.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί αποκλειστικά ελληνικά σιτηρά, και ήδη από το 2020 αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες όπως Τεχνητή Νοημοσύνη για τη βέλτιστη παρακολούθηση της ποιότητας του σίτου στα σιλό, ρομπότ παλετοποίησης στην παραγωγή και εξειδικευμένα ERP συστήματα που υποστηρίζουν ενεργά τους συνεργαζόμενους αγρότες, συμβάλλοντας στη βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας των καλλιεργειών.

Η καινοτομία

Πέραν του κερδισμένου στοιχήματος της βιώσιμης ανάπτυξης η μακεδονική οικογενειακή επιχείρηση επενδύει στην καινοτομία, με προϊόντα όπως την πρώτη πιστοποιημένη σειρά ζυμαρικών χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη με ίδια γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά, αλλά με 60% λιγότερα σάκχαρα (προϊόν της χρονιάς 2026).

Η νέα σειρά ζυμαρικών χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αναπτύχθηκε σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και ύστερα από πενταετή έρευνα και κλινικές μελέτες, με στόχο τη δημιουργία προϊόντων που συνδυάζουν τη γεύση των παραδοσιακών ζυμαρικών με καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο και πιο ισορροπημένη διατροφή σύμφωνα με τις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες.

Η ηγετική ομάδα της ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC, μεταξύ αυτών οι κ. Παπαδόπουλος, Σταύρος Κωνσταντινίδης και Γιώργος Μουτσιάνος

Οι διακρίσεις

Η ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC σήμερα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγέας ζυμαρικών στην Ελλάδα, κάτι που λέει πολλά όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τον σκληρό ιταλικό ανταγωνισμό, τη φημισμένη ιταλική κουζίνα που βασίζεται στην pasta.

Πράγματι, τον Μάρτιο του 2026, η παγκόσμια γαστρονομική πλατφόρμα TasteAtlas συμπεριέλαβε τη ΜΑΚΒΕΛ στην ετήσια λίστα με τα 100 κορυφαία προϊόντα ζυμαρικών στον κόσμο, με δύο κωδικούς μάλιστα. Η ΜΑΚΒΕΛ ήταν η μοναδική ελληνική εταιρεία στη λίστα, καταφέρνοντας να εισέλθει σε ένα «κλειστό ιταλικό κλαμπ» έχοντας ως «όπλο» τη μέθοδο της αργής ξήρανσης ούσα η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα που παράγει ζυμαρικά με αυτή τη μέθοδο.

«Στόχος μας τα αμέσως επόμενα χρόνια είναι να γίνουμε από τέταρτη τρίτη μπράντα, και δεν είμαστε πολύ μακριά από αυτό» επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος Οδυσσέας Παπαδόπουλος.

Η ιστορία της… χαρτοπετσέτας (και το μερίδιο αγοράς)

Η εταιρεία με έδρα το Κιλκίς γιόρτασε πρόσφατα τρεις δεκαετίες από τη συμφωνία-ορόσημο με τον ιταλικό όμιλο Euricom. Η βασική συμφωνία σύμπραξης γράφτηκε πάνω σε μια χαρτοπετσέτα μεταξύ του επικεφαλής του ιταλικού κολοσσού και του προέδρου της ΜΑΚΒΕΛ Σταύρου Κωνσταντινίδη σε μια ψαροταβέρνα στη Νέα Κρήνη στις 14 Φεβρουαρίου 1996. «Ήταν η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Ίσως ήταν σημαδιακό… Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση και αγάπη μεταξύ μας» τόνισε ο κ. Κωνσταντινίδης.

Με δυναμική και από τη συμφωνία, η εταιρεία παράγει το 50% των ελληνικών ζυμαρικών που εξάγονται διεθνώς. Εξάγει σήμερα σε 60 χώρες, (από τη βόρεια Αμερική και την Κούβα μέχρι τη νότια Αφρική και την Ιαπωνία), ενώ το 55% των πωλήσεων της προέρχεται από τις εξαγωγές. «Ειδικά η Ιαπωνία είναι πολύ απαιτητική από πλευράς προδιαγραφών… Αλλά θέλουμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα με τους συνεργάτες μας» σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος.

Η ΜΑΚΒΕΛ είναι μεγάλος παίκτης στην παραγωγή ζυμαρικών για λογαριασμό μεγάλων πελατών (private label - ιδιωτική ετικέτα) στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το brand της ΜΑΚΒΕΛ σημειώνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης συγκριτικά με τη συνολική αγορά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στην κατηγορία. Είναι χαρακτηριστικό ότι την περίοδο 2022-2025 η αγορά ζυμαρικών αυξήθηκε κατά 5,3% σε όγκο, ενώ το ΜΑΚΒΕΛ σημείωσε ανάπτυξη 77,2%, συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία και το τρέχον έτος.

Στην έδρα της εταιρείας καθαρίζονται 12 τόνοι σιμιγδάλι την ώρα και 290 τόνοι όλη την μέρα. Και παρά τους εκατοντάδες τόνους φόρτωσης ημερησίως διεξάγονται αλλεπάλληλοι ποιοτικοί έλεγχοι σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, ακόμη και λίγο πριν τη φόρτωση. Στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος δημιουργήθηκε, μεταξύ άλλων, έβδομη γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιο της ΒΙΠΕ Κιλκίς, ενώ η έκτη είχε τεθεί σε λειτουργία το 2021.

Μηδενικός δανεισμός - Ισχυρές πωλήσεις

Παρά το ολοένα απαιτητικότερο διεθνές περιβάλλον, η ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC ο δανεισμός παρέμεινε μηδενικός, ενώ το 2025 αποτέλεσε τη δεύτερη καλύτερη χρονιά στην ιστορία της εταιρείας σε επίπεδο όγκου πωλήσεων και λειτουργικών αποτελεσμάτων, μετά το ιστορικό ρεκόρ του 2024. Οι πωλήσεις της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 66,83 εκατ. ευρώ, έναντι 72,56 εκατ. ευρώ το 2024. Τα EBITDA ανήλθαν σε 12,56 εκατ. ευρώ από 13,81 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 10,18 εκατ. ευρώ έναντι 11,79 εκατ. ευρώ το 2024. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 8,63 εκατ. ευρώ, έναντι 10,70 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Η διοίκηση διευκρινίζει ότι η μικρή αποκλιμάκωση των οικονομικών μεγεθών συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική επιλογή ολοκλήρωσης του επενδυτικού πλάνου, όχι με επιβράδυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το μέλλον και οι προκλήσεις

«Τα μεταφορικά και συσκευαστικά υλικά που πρώτη ύλη έχουν το πετρέλαιο επιβαρύνουν το κόστος. Δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει αύριο… Προς το πάρουμε απορροφούμε το κόστος προς το λιανέμπορο» επισήμανε ο Οδυσσέας Παπαδόπουλος, δηλώνοντας πάντως αισιόδοξος για το μέλλον.

Το επενδυτικό πλάνο της EURIMAC, το οποίο ξεκίνησε το 2020 και τα αποτελέσματα του ήδη αποφέρουν καρπούς, αναμένεται να ανέλθει έως το τέλος του 2026 συνολικά στα 26 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη νέων υποδομών και τεχνολογικών λύσεων για την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας.

Για το τρέχον έτος η εταιρεία εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξη, εκτιμώντας ότι θα ξεπεράσει ακόμη και τον ιστορικά υψηλό όγκο πωλήσεων του 2024.

Να σημειωθεί ότι όγκος των πωλήσεων το 2024 διαμορφώθηκε στους 76.200 τόνους, ενώ το 2025 ανήλθε στους 72.300 τόνους. Για το 2026 ο στόχος έχει τεθεί στους 78.000 τόνους, ενώ με την ολοκλήρωση των επενδύσεων ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός προβλέπει αύξηση παραγωγής στους 85.000 τόνους.

Οι επενδύσεις στις υποδομές, αλλά και στο έμψυχο δυναμικό (από 98 άτομα στις αρχές του 2000 216 άτομα σήμερα) θα συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια.

Το κοινωνικό αποτύπωμα

Η εταιρεία ενισχύει ουσιαστικά και το κοινωνικό της αποτύπωμα, με το 97% των εργαζομένων της να προέρχεται από την περιοχή του Κιλκίς, ενώ σε συνεργασία με αναγνωρισμένους κοινωνικούς φορείς σε ολόκληρη τη χώρα ανέλαβε πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην υγεία, την εκπαίδευση και το περιβάλλον. Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια του 2025 προσέφερε συνολικά 400.000 γεύματα ζυμαρικών στηρίζοντας ευπαθείς ομάδες και προχώρησε και σε δενδροφύτευση στη μοναδικού φυσικού κάλλους περιοχή της Δοϊράνης.

Πηγή: skai.gr

