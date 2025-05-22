ΟΛΠ: Το λιμάνι του Πειραιά πρωτοπόρο στην ευαισθητοποίηση και την ετοιμότητα για την Κλιματική Αλλαγή

Η έμπρακτη και έγκαιρη απάντηση του λιμανιού του Πειραιά στην κορυφαία πρόκληση της Κλιματικής Αλλαγής, παρουσιάστηκε σε Ημερίδα με θέμα «Το Λιμάνι του Πειραιά και η Κλιματική Αλλαγή», που πραγματοποιήθηκε χθες στην Πέτρινη Αποθήκη του ΟΛΠ.

Παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ναυτιλιακής αλλά και της επιστημονικής κοινότητας, η διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε. παρουσίασε την πρώτη, για τα ελληνικά δεδομένα, ολοκληρωμένη μελέτη που στοχεύει στην ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των λιμενικών υποδομών, καθώς και τις δράσεις που καθιστούν το λιμάνι του Πειραιά πρωτοπόρο στην ευαισθητοποίηση και την ετοιμότητα για την Κλιματική Αλλαγή. Η μελέτη εκπονήθηκε σε συνεργασία με συμβουλευτική-μελετητική εταιρία και με εξειδικευμένη ομάδα της Ακαδημίας Αθηνών.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στον χαιρετισμό του τόνισε: «Γνωρίζω τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης - τις βίωσα με τον πιο σκληρό τρόπο στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Όλη η λεκάνη της Μεσογείου, επίσης, βιώνει αυτές τις συνέπειες, και δυστυχώς αυτό το φαινόμενο διευρύνεται, τόσο σε περισσότερους τομείς όσο και σε περισσότερες χώρες, με σημαντικά προβλήματα. Πρώτα απ' όλα, στην ασφάλεια των πολιτών· δεύτερον, στις υποδομές και την περιουσία τους· και τρίτον, σε κρίσιμες υποδομές όπως είναι τα λιμάνια μας. Θέλω να πω ότι, στο δικό μας σκεπτικό, τα αδύνατα πρέπει να γίνουν δυνατά: να δημιουργηθεί ένα πιο ισχυρό πλαίσιο προστασίας αλλά και πρόγνωσης, σύμφωνα με αυτά τα βήματα, έτσι ώστε να μπορούμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων με βάση την κλιματική αλλαγή».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, σημείωσε ότι «για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένας από τους σημαντικότερους λιμένες της Ευρώπης -το λιμάνι του Πειραιά- επιχειρεί μια ολιστική και επιστημονικά τεκμηριωμένη αποτύπωση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και ότι η Πολιτεία στηρίζει προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση».

Τις δράσεις για την προσαρμογή του λιμανιού του Πειραιά στην Κλιματική Αλλαγή, παρουσίασε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε., Παναγιώτης Τσώνης. Όπως είπε, «τα λιμάνια καλούνται και οφείλουν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση της δράσης για το κλίμα».

Για την πρόκληση της Κλιματικής Αλλαγής μίλησε ο εκ των κορυφαίων Φυσικός, γενικός γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών και εθνικός εκπρόσωπος για την Κλιματική Αλλαγή, καθηγητής Χρήστος Ζερεφός, ο οποίος τόνισε ότι «η κλιματική κρίση εξελίσσεται με ρυθμό εντονότερο από τις εκτιμήσεις και αναμένεται αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων».

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε., Su Xudong, καλωσόρισε όλους τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση και σχολίασε ότι η εκδήλωση «αναδεικνύει την σημασία της συνεργασίας για την αποτελεσματική προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης».

Στο πλαίσιο της ημερίδας, παρουσιάστηκε και η Ειδική Μελέτη Θωράκισης και Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή για το Λιμάνι του Πειραιά, βασικός σκοπός της οποίας είναι η ανάλυση της τρωτότητας του λιμένα με βάση τα ισχύοντα κλιματικά μοντέλα. Σχετικές παρουσιάσεις έγιναν από την Χρυσάνθη Κοντογιώργη, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Περιουσίας & Υπηρεσιών Περιβάλλοντος του ΟΛΠ, τον Ιωάννη Καψωμενάκη, ερευνητή του Κέντρου Έρευνας Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, την Ελένη Γκουβάτσου, πολιτικό μηχανικό - μηχανικό Περιβάλλοντος της Περιβαλλοντικής Μελετητικής Εταιρείας ADENS A.E. και την Στέλλα Καϊμάκη, ολιτικό μηχανικό - μηχανικό Περιβάλλοντος της Περιβαλλοντικής Μελετητικής Εταιρείας ADENS A.E.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ακόμα ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, ο δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκος, ο αντιδήμαρχος Πειραιά, Δημήτρης Καρύδης, η αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Σταυρούλα Αντωνάκου, και ο Αλέξανδρος Κουλίδης, στέλεχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

